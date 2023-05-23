El 16 de abril 2003, tras una ovación de 3 minutos, MJ jugó su último partido de la NBA en Filadelfia con los Washington Wizards. Salió a la cancha con estilo y las AJ 18, que se inspiraban en varios modelos populares anteriores para capturar la variedad del increíble legado de Jordan. Las AJ 18 vuelven a inspirarse en el diseño italiano y en los coches deportivos de élite para incorporar líneas elegantes, detalles de los bólidos de F1 y las zapatillas de los pilotos y costuras sofisticadas como los exclusivos zapatos de vestir italianos.