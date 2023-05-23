Air Jordan 18
Lanzamiento original
(2003)
Diseñador
(TATE KUERBIS)
Procedencia del producto
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(NEGRO/SPORT ROYAL)
Precio original
(175 $)
Código del modelo
(305869-041)
Air Jordan 18
Lanzamiento original (2003)
Diseñador (TATE KUERBIS)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/SPORT ROYAL)
Precio original (175 $)
Código del modelo (305869-041)
Despedida final de MJ
El 16 de abril 2003, tras una ovación de 3 minutos, MJ jugó su último partido de la NBA en Filadelfia con los Washington Wizards. Salió a la cancha con estilo y las AJ 18, que se inspiraban en varios modelos populares anteriores para capturar la variedad del increíble legado de Jordan. Las AJ 18 vuelven a inspirarse en el diseño italiano y en los coches deportivos de élite para incorporar líneas elegantes, detalles de los bólidos de F1 y las zapatillas de los pilotos y costuras sofisticadas como los exclusivos zapatos de vestir italianos.
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Estilo ideal para la élite
Las AJ 18 representan la élite con tres combinaciones de colores exquisitas en materiales premium como el ante y la piel. Las "Black Royal" vienen con un cepillo para el ante negro, una toalla para limpiarlas y el manual de conducción de las Air Jordan 18. Este modelo es el último que MJ llevó en la cancha. El diseño refleja los estándares únicos de la leyenda, incluso en los detalles más pequeños.