Smith se inspiró en el estilo improvisado del jazz y utilizó las líneas fluidas como elemento principal de las AJ 17. Además, añadió a las zapatillas notas musicales en la solapa de los cordones. Para combinar rendimiento y estilo, las zapatillas cuentan con una cámara Zoom Air en el talón, un cambrillón de largo completo y un estabilizador de TPU en el talón. En aquella época, las AJ 17 fueron las zapatillas más caras de AJ con un precio en tienda de 200 $. El sistema de empaquetado innovador refleja el compromiso inmersivo de las zapatillas con su inspiración, por lo que las AJ17 se presentan con un maletín de metal ideal para un músico de jazz itinerante y una guía digital del diseño de las zapatillas.