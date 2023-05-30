Air Jordan 17
Lanzamiento original
(2002)
Diseñador
(WILSON SMITH III)
Procedencia del producto
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(BLANCO/VARSITY RED – CHARCOAL)
Precio original
(200 $)
Código del modelo
(302720-161)
Air Jordan 17
Lanzamiento original (2002)
Diseñador (WILSON SMITH III)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/VARSITY RED – CHARCOAL)
Precio original (200 $)
Código del modelo (302720-161)
La reaparición del mago
En la temporada de 2001-2002 de la NBA, MJ volvió a jugar después de retirarse por segunda vez, pero en esta ocasión formó parte de los Washington Wizards. Para rendir homenaje a esta vuelta, Nike volvió a contar con el diseñador Wilson Smith lll para crear unas Air Jordan para ese momento. El diseño de las AJ 17 se inspira en la naturaleza inspiradora del jazz para capturar la magia en el aire de MJ y la capacidad de improvisación en los saltos. Cuando se creó el diseño de las AJ17, la franquicia Jordan incorporó al músico especializado en jazz Mike Phillips al equipo de la franquicia.
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Un diseño que ofrece rendimiento y suavidad
Smith se inspiró en el estilo improvisado del jazz y utilizó las líneas fluidas como elemento principal de las AJ 17. Además, añadió a las zapatillas notas musicales en la solapa de los cordones. Para combinar rendimiento y estilo, las zapatillas cuentan con una cámara Zoom Air en el talón, un cambrillón de largo completo y un estabilizador de TPU en el talón. En aquella época, las AJ 17 fueron las zapatillas más caras de AJ con un precio en tienda de 200 $. El sistema de empaquetado innovador refleja el compromiso inmersivo de las zapatillas con su inspiración, por lo que las AJ17 se presentan con un maletín de metal ideal para un músico de jazz itinerante y una guía digital del diseño de las zapatillas.