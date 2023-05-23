Cuando se acercaba la temporada 2001-2002, Michael Jordan todavía se estaba acostumbrando a su función como presidente de los Washington Wizards. Las Air Jordan 16 cambiaron de diseñador tras más de una década para inmortalizar esta época de cambio, con una cubierta magnética y extraíble para los cordones. Ocultaba y protegía los cordones, ideal tanto para el parqué como para lucir diseño. Un toque de moda a juego con la desaparición de Jordan de las canchas y su posterior reaparición, cuando sorprendió al mundo y se unió a los Wizards como jugador durante la pretemporada de 2001.