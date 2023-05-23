Colección Air Jordan
Air Jordan 16
Lanzamiento original
(2001)
Diseñador
(WILSON SMITH III)
Procedencia del producto
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(NEGRO/VARSITY RED)
Precio original
(160 $)
Código del modelo
(136059-061)
Air Jordan 16
Lanzamiento original (2001)
Diseñador (WILSON SMITH III)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/VARSITY RED)
Precio original (160 $)
Código del modelo (136059-061)
Jordan se escondía bajo la cubierta
Cuando se acercaba la temporada 2001-2002, Michael Jordan todavía se estaba acostumbrando a su función como presidente de los Washington Wizards. Las Air Jordan 16 cambiaron de diseñador tras más de una década para inmortalizar esta época de cambio, con una cubierta magnética y extraíble para los cordones. Ocultaba y protegía los cordones, ideal tanto para el parqué como para lucir diseño. Un toque de moda a juego con la desaparición de Jordan de las canchas y su posterior reaparición, cuando sorprendió al mundo y se unió a los Wizards como jugador durante la pretemporada de 2001.
Directamente del archivo
Sin duda, His Airness
La llamativa cubierta para los cordones fue la tarjeta de visita de las AJ16, que renovaron y actualizaron algunos detalles de diseño más distintivos del catálogo Jordan. El charol y la suela traslúcida conservan el icónico estilo tradicional, mientras que los nuevos elementos están a la altura de la increíble vuelta de Jordan a la cancha.