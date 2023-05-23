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Última actualización: 23 de mayo de 2023
3 min de lectura

Colección Air Jordan

Air Jordan 16

Lanzamiento original
(2001)
Diseñador
(WILSON SMITH III)
Procedencia del producto
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(NEGRO/VARSITY RED)
Precio original
(160 $)
Código del modelo
(136059-061)

Air Jordan 16

Lanzamiento original (2001)
Diseñador (WILSON SMITH III)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/VARSITY RED)
Precio original (160 $)
Código del modelo (136059-061)

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Jordan se escondía bajo la cubierta

Cuando se acercaba la temporada 2001-2002, Michael Jordan todavía se estaba acostumbrando a su función como presidente de los Washington Wizards. Las Air Jordan 16 cambiaron de diseñador tras más de una década para inmortalizar esta época de cambio, con una cubierta magnética y extraíble para los cordones. Ocultaba y protegía los cordones, ideal tanto para el parqué como para lucir diseño. Un toque de moda a juego con la desaparición de Jordan de las canchas y su posterior reaparición, cuando sorprendió al mundo y se unió a los Wizards como jugador durante la pretemporada de 2001.

Directamente del archivo

Sin duda, His Airness

La llamativa cubierta para los cordones fue la tarjeta de visita de las AJ16, que renovaron y actualizaron algunos detalles de diseño más distintivos del catálogo Jordan. El charol y la suela traslúcida conservan el icónico estilo tradicional, mientras que los nuevos elementos están a la altura de la increíble vuelta de Jordan a la cancha.

Combinaciones de colores

Publicación original: 22 de mayo de 2023