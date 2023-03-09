Para ofrecer esa sensación de agilidad felina, las Air Jordan 13 contaban con elementos innovadores como una placa de fibra de carbono y espuma Zoom Air. Hubo siete lanzamientos originales de las AJ 13 hasta el primer parón en la carrera de MJ dentro del baloncesto. Una versión retro de estas zapatillas se lanzó en 2004, con nuevas combinaciones de colores limitadas de perfil alto y bajo para hombre y mujer, y posteriormente en 2006, 2011, 2013, 2014 y 2015. También se mantuvo la extensa colaboración de Jordan con Spike Lee que hizo que aparecieran en la película de Lee de 1998 He Got Game en los pies de Jake Shuttlesworth, interpretado por Denzel Washington, y que llevó a que la versión retro de 2013 recibiera el apodo de "Black Toe" ("puntera negra" en español).



