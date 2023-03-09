Michael Jordan calentó literalmente la temporada 1996-1997 y sentó las bases para uno de los momentos más inspiradores del baloncesto. En el quinto partido de las finales (en el que jugó enfermo), anotó 38 puntos con siete rebotes y cinco asistencias contra los Utah Jazz, y lo consiguió a pesar de tener 39 grados de fiebre. Su determinación inquebrantable ayudó al equipo a hacerse con un nuevo título y sirvió de inspiración para la tecnología y el diseño de las AJ 12.