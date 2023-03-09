Colección Air Jordan
Air Jordan 12
Lanzamiento original (1996)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - TAXI)
Precio original (135 $)
Código del modelo (130690-101)
Air Jordan 12
Lanzamiento original (1996)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - TAXI)
Precio original (135 $)
Código del modelo (130690-101)
Arde la cancha
Michael Jordan calentó literalmente la temporada 1996-1997 y sentó las bases para uno de los momentos más inspiradores del baloncesto. En el quinto partido de las finales (en el que jugó enfermo), anotó 38 puntos con siete rebotes y cinco asistencias contra los Utah Jazz, y lo consiguió a pesar de tener 39 grados de fiebre. Su determinación inquebrantable ayudó al equipo a hacerse con un nuevo título y sirvió de inspiración para la tecnología y el diseño de las AJ 12.
Directamente de los archivos
Hechas para brillar
En 1996, las AJ 12 de Tinker Hatfield debutaron en blanco y negro inspirándose en la bandera japonesa. Su diseño se basó en el éxito histórico de los últimos lanzamientos y se convirtió en un favorito de los coleccionistas. En 1997, las AJ 12 se lanzaron en rojo y, años después, en 2003, 2009 y 2016, saldrían a la luz versiones retro en otras combinaciones de colores.