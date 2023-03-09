Colección Air Jordan
Air Jordan 11
Lanzamiento original (1995)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - DARK CONCORD)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130245-101)
Air Jordan 11
Lanzamiento original (1995)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - DARK CONCORD)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130245-101)
MJ sigue adelante
De vuelta en la cancha y con la victoria como objetivo, Michael Jordan regresó con paso firme a su primera temporada completa en dos años. En transición hacia uno de sus años más impresionantes hasta la fecha, Jordan se hizo con el título de MVP, el de MVP del All-Star y su cuarto anillo, y recordó a todos que su magia seguía intacta.
Directamente de los archivos
Un icono entre iconos
Con un estilo aerodinámico y sofisticado de charol, las Air Jordan 11 se convirtieron en unas de las zapatillas más codiciadas antes incluso de su debut en la gran pantalla con el clásico de animación "Space Jam". Su diseño conquistó rápidamente a los jugadores y, a día de hoy, siguen siendo una mezcla insuperable de elegancia y carácter.