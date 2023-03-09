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Última actualización: 9 de marzo de 2023
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Colección Air Jordan

Air Jordan 11

Lanzamiento original (1995)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - DARK CONCORD)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130245-101)

Air Jordan 11

Lanzamiento original (1995)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - DARK CONCORD)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130245-101)

La historia de las Air Jordan 11, Descargar la SNKRS App

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La historia de las Air Jordan 11, Descargar la SNKRS App

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MJ sigue adelante

De vuelta en la cancha y con la victoria como objetivo, Michael Jordan regresó con paso firme a su primera temporada completa en dos años. En transición hacia uno de sus años más impresionantes hasta la fecha, Jordan se hizo con el título de MVP, el de MVP del All-Star y su cuarto anillo, y recordó a todos que su magia seguía intacta.

Directamente de los archivos

Un icono entre iconos

Con un estilo aerodinámico y sofisticado de charol, las Air Jordan 11 se convirtieron en unas de las zapatillas más codiciadas antes incluso de su debut en la gran pantalla con el clásico de animación "Space Jam". Su diseño conquistó rápidamente a los jugadores y, a día de hoy, siguen siendo una mezcla insuperable de elegancia y carácter.

Combinaciones de colores

Publicación original: 7 de marzo de 2023