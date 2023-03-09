Las AJ 10, diseñadas originalmente a modo de homenaje, incorporaban una amortiguación Air completa en la mediasuela y unas ranuras flexibles en la suela exterior para una mayor tracción. Además, como en las zapatillas anteriores, las innovaciones de las AJ 10 permitían un rendimiento superior en la cancha. Michael Jordan las puso a prueba en el partido de su regreso a Nueva York el 28 de marzo de 1995, un encuentro en el que anotó 55 puntos y que se recuerda por el famoso "double nickel" de Jordan.