Colección Air Jordan
Air Jordan 10
Lanzamiento original (1994)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - LIGHT STEEL GREY)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130209-101)
Air Jordan 10
Lanzamiento original (1994)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - LIGHT STEEL GREY)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130209-101)
De vuelta con ganas de más
Para sorpresa de sus mayores fans, a mediados de la década de los 90 Michael Jordan quiso zanjar algunos asuntos pendientes. Aunque las Air Jordan 10 se diseñaron cuando MJ ya no jugaba al baloncesto, su regreso para la temporada 1994-1995 se produjo en el momento perfecto para lucirlas en la cancha, con el "45", su número provisional, en el lateral.
Directamente del archivo
El mejor tributo
Las AJ 10, diseñadas originalmente a modo de homenaje, incorporaban una amortiguación Air completa en la mediasuela y unas ranuras flexibles en la suela exterior para una mayor tracción. Además, como en las zapatillas anteriores, las innovaciones de las AJ 10 permitían un rendimiento superior en la cancha. Michael Jordan las puso a prueba en el partido de su regreso a Nueva York el 28 de marzo de 1995, un encuentro en el que anotó 55 puntos y que se recuerda por el famoso "double nickel" de Jordan.