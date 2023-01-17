Air Jordan 1
Lanzamiento original (1985)
Diseñador (PETER MOORE)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/ROJO)
Precio original (65 $)
Código del modelo (4281)
Air Jordan 1
Lanzamiento original (1985)
Diseñador (PETER MOORE)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/ROJO)
Precio original (65 $)
Código del modelo (4281)
El modelo con el que comenzó todo
Un icono que cambió las reglas desde el principio. Las Air Jordan se lanzaron en 1985 y arrasaron con el mismo carisma que caracterizaba al propio Michael Jordan.
Directamente de los archivos
Arrasando desde el primer momento
Las AJ originales en negro y rojo fueron las primeras zapatillas de varios colores que se llevaron en la NBA, y se prohibieron por incumplir las reglas de uniforme de la liga: se aplicaría una sanción de 5.000 $ por cada partido en el que se hubieran utilizado. El legado de estas zapatillas sigue presente hoy en día con las Air Jordan 1 Retro, que rinden homenaje a una leyenda que potenció la creatividad del baloncesto y redefinió la conexión de este deporte con la cultura y la moda.