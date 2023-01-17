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Última actualización: 17 de enero de 2023
2 min de lectura

Air Jordan 1

Lanzamiento original (1985)
Diseñador (PETER MOORE)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/ROJO)
Precio original (65 $)
Código del modelo (4281)

Air Jordan 1

Lanzamiento original (1985)
Diseñador (PETER MOORE)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/ROJO)
Precio original (65 $)
Código del modelo (4281)

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El modelo con el que comenzó todo

Un icono que cambió las reglas desde el principio. Las Air Jordan se lanzaron en 1985 y arrasaron con el mismo carisma que caracterizaba al propio Michael Jordan.

Directamente de los archivos

Arrasando desde el primer momento

Las AJ originales en negro y rojo fueron las primeras zapatillas de varios colores que se llevaron en la NBA, y se prohibieron por incumplir las reglas de uniforme de la liga: se aplicaría una sanción de 5.000 $ por cada partido en el que se hubieran utilizado. El legado de estas zapatillas sigue presente hoy en día con las Air Jordan 1 Retro, que rinden homenaje a una leyenda que potenció la creatividad del baloncesto y redefinió la conexión de este deporte con la cultura y la moda.

Combinaciones de colores

Publicación original: 17 de enero de 2023