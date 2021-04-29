La estrella del fútbol Alex Morgan comparte sus mejores consejos de entrenamiento

Alex Morgan ha sido campeona mundial en dos ocasiones y siempre se ha enfrentado a los retos a toda velocidad. En 2019, la selección femenina de Estados Unidos no solo batió todos los récords de audiencia y de goles, sino que también rompió todos los techos de cristal. Aprovechó el impulso para realizar grandes cambios en 2020, año en que tuvo su primer bebé y recorrió medio mundo para jugar en su nuevo club, y todo eso durante una pandemia. Esta delantera de élite es la primera invitada del podcast Trained en 2021 y habla con el director de rendimiento sénior de Nike Ryan Flaherty, para explicarnos cómo ha mantenido la mente en el juego incluso cuando se suspendieron los partidos. Además, nos muestra rutinas diarias de nutrición y entrenamiento que pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.