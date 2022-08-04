Entrenar con más intensidad, levantar más peso o correr más rápido no garantiza que consigas tu mejor forma física. Según el fisioterapeuta Kelly Starrett, para mejorar el rendimiento hay que perfeccionar primero lo básico. En este episodio, el entrenador de CrossFit y cofundador de The Ready State se une a Jaclyn Byrer para hablar sobre cómo maximizar nuestro movimiento y nuestra movilidad para sentar unas bases de fitness sólidas. Además, el experto nos explica las habilidades básicas que ayudan a prevenir lesiones y cómo se utilizan constantemente en todos los ámbitos del deporte y el fitness. También explica cómo mantenerse en forma dentro o fuera del gimnasio.