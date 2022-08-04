Podcast Trained: Mejora tu movilidad con Kelly Starrett
Coaching
¿Las lesiones molestas te superan? Puede que el enfoque de movimiento de este fisioterapeuta sea lo que necesitas.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Entrenar con más intensidad, levantar más peso o correr más rápido no garantiza que consigas tu mejor forma física. Según el fisioterapeuta Kelly Starrett, para mejorar el rendimiento hay que perfeccionar primero lo básico. En este episodio, el entrenador de CrossFit y cofundador de The Ready State se une a Jaclyn Byrer para hablar sobre cómo maximizar nuestro movimiento y nuestra movilidad para sentar unas bases de fitness sólidas. Además, el experto nos explica las habilidades básicas que ayudan a prevenir lesiones y cómo se utilizan constantemente en todos los ámbitos del deporte y el fitness. También explica cómo mantenerse en forma dentro o fuera del gimnasio.
"No se trata de ser la persona que más trabaja, sino de ser la más capaz y saber aprovechar las habilidades para tener una mayor versatilidad".
Kelly Starrett
Fisioterapeuta, entrenador de CrossFit y cofundador de The Ready State
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.