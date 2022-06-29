DeMar DeRozan, jugador de la NBA, habla sobre acabar con el estigma de la salud mental

En febrero de 2018, la estrella de la NBA DeMar DeRozan conmocionó al mundo con el siguiente tweet: "This depression got the best of me" (la depresión me ha superado). Lo publicó sin pensarlo, pero rompió el estigma de hablar sobre la salud mental en la comunidad de atletas. En este episodio, DeMar le cuenta a la presentadora Jaclyn Byrer cómo reconocer que tenía depresión le sirvió para empezar a sanar e influyó en la industria, que desde entonces ha dado más importancia a la salud mental. También nos habla de las complicadas lecciones que aprendió en su infancia, de cómo superar las derrotas en la cancha y de la pérdida de su padre. La vulnerabilidad de DeMar le ha dado una ventaja mental en el baloncesto y en la vida. Ahora, utiliza su posición para animar a otros atletas a sincerarse y para transmitir a las nuevas generaciones amor propio, conciencia y autoconfianza.