VUELVE THE ONE, UNA COMPETICIÓN INTERNACIONAL PARA CORONAR A LAS MAYORES ESTRELLAS DEL 1 CONTRA 1
Por tercer año consecutivo, The One mostrará al mundo las próximas generaciones de grandes talentos. 1 contra 1. Sin equipos. Sin ayudas. Solo tú, tu rival y quien quiera verlo.
The One 2026
ACERCA DEL EVENTO
Este año, el campeonato The One de la franquicia Jordan culminará en Shanghái el 29 de agosto. Pueden competir jóvenes de entre 14 y 18 años. Las fases clasificatorias regionales se celebran en más de 20 ciudades de Norteamérica, Europa y Asia, y solo los y las mejores pasarán a las finales mundiales. Quienes ganen en las categorías masculina y femenina obtienen el título de The One y se unen a la franquicia Jordan como embajador y embajadora oficiales.
No se trata solo del mejor baloncesto 1 contra 1 del planeta. The One contará con actuaciones en directo de artistas internacionales del momento y habrá también un concurso de diseño para artistas emergentes que quieran dejar su huella en el mundo reinventando las AJ1. Y siendo parte del universo Jordan, seguro que hay más sorpresas.
LO QUE DEBES SABER
- The One es una competición internacional de baloncesto.
- Pueden competir jóvenes de entre 14 y 18 años.
- Hay una categoría masculina y otra femenina.
- Las fases clasificatorias se jugarán en Norteamérica, Europa y Asia.
- Las finales tendrán lugar en Shanghái el 29 de agosto.
- Quienes ganen The One se unirán a la franquicia Jordan como embajador y embajadora.
LAS REGLAS
- Los partidos son a 23 puntos o a la puntuación más alta en los primeros 8 minutos, lo que ocurra primero.
- Las canastas son de 2 o 3 puntos.
- El reloj de posesión es de 9 segundos y comienza a contar cuando se saca la pelota más allá de la línea de triple o cuando se ataca tras volver a ponerla en juego.
- Los partidos son a tiempo corrido, salvo en el último minuto.
GANADORES DE THE ONE
EL CAMINO HACIA LAS FINALES
Las fases clasificatorias se celebrarán en más de 20 ciudades de todo el mundo. Quienes pasen a las finales viajarán a Shanghái el 29 de agosto para disputarse la corona y convertirse en las mayores estrellas del mundo en el 1 contra 1.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la competición The One?
The One es una competición internacional anual de baloncesto 1 contra 1 dirigido a atletas de entre 14 y 18 años. Las fases clasificatorias regionales se celebran en más de 20 ciudades de todo el mundo, y los y las mejores pasan a las finales, que tendrán lugar en Shanghái en agosto. El torneo lo organiza la franquicia Jordan, la marca de Nike basada en el legado de Michael Jordan, y celebra este año su tercera edición.
¿Quién puede jugar?
Se pueden presentar a The One jóvenes de 14 a 18 años. Habrá una categoría masculina y otra femenina. Cada categoría tendrá su campeón o campeona.
¿Por qué es 1 contra 1?
Los partidos 1 contra 1 fueron fundamentales en los inicios de Michael Jordan. Los duelos en el patio trasero de su casa con su hermano Larry forjaron el implacable espíritu competitivo de Michael. Hoy, la franquicia Jordan rinde homenaje a ese legado buscando por todo el mundo a atletas que compartan esa misma hambre de victoria.
¿Cuáles son las normas?
- Los partidos son a 23 puntos o a la puntuación más alta en los primeros 8 minutos, lo que ocurra primero.
- Las canastas son de 2 o 3 puntos.
- El reloj de posesión es de 9 segundos y comienza a contar cuando se saca la pelota más allá de la línea de triple o cuando se ataca tras volver a ponerla en juego.
- Los partidos son a tiempo corrido, salvo en el último minuto.
- En el último minuto se para el reloj en cualquier interrupción arbitral, tras una canasta o lesión.
- El reloj sigue corriendo durante los tiros libres, excepto en el último minuto.
- Cada atleta dispone de un tiempo muerto de 20 segundos por partido. Los tiempos muertos solo podrán solicitarse cuando se tenga la posesión o cuando la pelota no esté en juego. Deben utilizarse durante el tiempo reglamentario y no se trasladan a la prórroga.
- La pelota entra en juego inmediatamente tras el saque y comienza la posesión.
- Si se anota una canasta, quien ha anotado conserva la posesión.
- Si se falla el lanzamiento, la pelota permanece en juego.
- Un rebote defensivo se considerará un cambio de posesión y la pelota se mantendrá en juego. Se dispondrá de cinco segundos para sacar la pelota más allá de la línea de tres, y la defensa deberá permitir que lo haga. Quien arbitre iniciará una cuenta visual de cinco segundos en cuanto se asegure el rebote.
- Todo lanzamiento que no toque el aro se deberá sacar más allá de la línea de tres antes de poder atacar de nuevo.
- Si se produce una falta de tiro, quien esté atacando lanzará un único tiro libre con valor de un punto.
- No hay tiros libres adicionales.
- Al cometer la cuarta falta, se entra en bonus. El o la rival lanzará un tiro libre.
- Si anota el tiro libre, conservará la posesión y la pelota se vuelve a poner en juego.
- Si falla el tiro libre, la pelota no seguirá en juego. Hay cambio de posesión y el juego se reanudará mediante un saque.
- Todos los saques los iniciará quien arbitre.
- La prórroga se decidirá por muerte súbita. La posesión inicial se determinará mediante un lanzamiento de moneda.
- Los partidos podrán finalizar con un tiro libre anotado.
- Si alguien no puede continuar jugando debido a una lesión, su rival ganará automáticamente.
- Las faltas antideportivas se sancionarán con un tiro libre y posesión, independientemente de que el tiro se anote o se falle.
- No se podrá jugar de espaldas al aro en la pintura durante dos posesiones consecutivas.
- Definición de "jugar de espaldas": dar tres botes consecutivos avanzando de espaldas a la canasta. Tras la primera vez que se juegue de espaldas, quien arbitre dará un aviso. Si vuelve a producirse, la persona atacante perderá la posesión al realizar el tercer bote.
¿Qué consigue quien gana?
El ganador y la ganadora ostentarán el título de The One. Recibirán un premio en metálico, aparecerán en una campaña mundial y se incorporarán oficialmente a la franquicia Jordan como embajador y embajadora de la marca.
¿Quiénes ganaron otras ediciones?
La edición de 2025 la ganaron Rose Simpson y Terron Williams. La de 2024, Tatianna Griffin y Steve Bah.
¿Dónde y cuándo son las finales?
Las finales de 2026 se celebrará en Shanghái el 29 de agosto. Finalistas de más de 20 ciudades competirán en rondas de eliminación y repesca, que culminarán con las finales tanto en la categoría masculina como en la femenina.
¿Dónde se han celebrado otras ediciones de The One?
Otras ediciones han tenido lugar en París y Nueva York.
¿Se puede ir de público a las fases clasificatorias y a las finales?
Sí, estas son las ciudades participantes:
Europa: Madrid, Liublana, Belgrado, París, Londres
Asia: Tokio, Nagoya, Cebú, Manila, Cantón, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xi'an, Shanghái, Taipéi, Pekín, Wuhan
Norteamérica: Chicago, Nueva York, Los Ángeles
¿Desde dónde puedo ver o seguir los eventos?
Sigue la cuenta @jumpman23 para estar al día.
¿Y si quiero asistir a The One como representante de un medio de comunicación?
Para obtener más información, manda un correo a theonejordanbrand@dkcnews.com.