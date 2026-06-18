The One es una competición internacional anual de baloncesto 1 contra 1 dirigido a atletas de entre 14 y 18 años. Las fases clasificatorias regionales se celebran en más de 20 ciudades de todo el mundo, y los y las mejores pasan a las finales, que tendrán lugar en Shanghái en agosto. El torneo lo organiza la franquicia Jordan, la marca de Nike basada en el legado de Michael Jordan, y celebra este año su tercera edición.