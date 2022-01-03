Cómo el ejercicio mejora la salud mental según la doctora Jennifer Heisz

Cuando Jennifer Heisz se propuso completar un Ironman, lo que buscaba no era alardear. Tras años investigando sobre cómo el ejercicio puede combatir la ansiedad y la depresión, quiso probar los efectos en su propia piel. Pero con la pandemia se cerraron su laboratorio y los gimnasios, y se cancelaron carreras. Ante todo el estrés acumulado y la incertidumbre, no solo organizó su propio Ironman, sino que lo completó ella sola. Por el camino, descubrió la paradoja de la pandemia: la salud mental es un factor motivador a la vez que una barrera para el ejercicio. En este episodio, Jennifer Heisz acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para comenzar nuestra miniserie sobre salud mental contándonos qué hacer cuando la ansiedad nos quita las ganas de movernos. También nos da un curso intensivo sobre los procesos que tienen lugar en el cerebro y el cuerpo cuando tenemos ansiedad, estrés o depresión, y cómo el ejercicio puede prevenir sus síntomas. Al hablarnos detalladamente de sus descubrimientos científicos y su recorrido como deportista, nos demuestra que no es necesario entrenar para un Ironman para estimular el cerebro; solo hace falta moverse un poco cada día.