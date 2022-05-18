Cómo practicar la gratitud según Tunde Oyeneyin

Podcast Trained: Practica la gratitud con Tunde Oyeneyin
Coaching
Tunde Oyeneyin, atleta Nike, instructora de ciclo indoor, exmaquilladora y escritora nos cuenta por qué cree que nada es imposible.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Tunde Oyeneyin lleva 36 años labrándose su reputación como icono del fitness. Según esta entrenadora personal e instructora de ciclo indoor, sus logros no habrían sido posibles sin los momentos más difíciles. En este episodio, Tunde nos cuenta los altibajos de su vida y carrera profesional. Descubre cómo perder a su madre le ayudó a convertirse en una mejor versión de sí misma, por qué la inseguridad es un motor de cambio y cómo las oportunidades perdidas te pueden llevar por el buen camino. La historia de Tunde trata sobre la amabilidad, la gratitud y los sueños.
"Cuando me permito aceptar la incertidumbre de no saber qué vendrá luego, ocurren cosas sorprendentes".
Tunde Oyeneyin
Atleta Nike e instructora de ciclo indoor
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