Cómo practicar la gratitud según Tunde Oyeneyin

Tunde Oyeneyin lleva 36 años labrándose su reputación como icono del fitness. Según esta entrenadora personal e instructora de ciclo indoor, sus logros no habrían sido posibles sin los momentos más difíciles. En este episodio, Tunde nos cuenta los altibajos de su vida y carrera profesional. Descubre cómo perder a su madre le ayudó a convertirse en una mejor versión de sí misma, por qué la inseguridad es un motor de cambio y cómo las oportunidades perdidas te pueden llevar por el buen camino. La historia de Tunde trata sobre la amabilidad, la gratitud y los sueños.