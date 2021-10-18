Prepárate para correr: Nike Sole 2.0 y la prótesis de running de Össur
Innovación
Inspirado en los trucos que los atletas de deportes adaptados usan para crear sus equipamientos, el equipo de diseño de Nike está desarrollando formas de correr con prótesis totalmente revolucionarias. Y esta es su nueva creación.
"Innovación a prueba" es una serie donde presentamos innovaciones sorprendentes del deporte, el bienestar y la capacitación.
Imagina a una atleta de élite construyendo su propio equipamiento con unas tijeras y una barra de pegamento.
Puede parecer una locura, pero ese fue el caso de la triatleta Sarah Reinertsen, que solía pegar suelas de zapatillas a su prótesis de running para contar con algo de tracción.
Cuando el veterano innovador de Nike y antiguo entrenador de atletismo Tobie Hatfield vio la solución improvisada de Sarah inmediatamente pensó en que aquello podía hacerse mucho mejor. El resultado fue la Nike Sole 1.0, un sistema de tracción para las prótesis de running de Össur que se cambiaba rápidamente. La Nike Sole 1.0 marcó un antes y un después en la vida de atletas adaptados de todo el mundo, ya que les daba la posibilidad de cambiar las suelas gastadas por nuevas en cuestión de segundos.
Por muy revolucionaria que fuera la versión 1.0, "nunca diseñamos un producto perfecto", como dice Tobie en el vídeo de arriba. Él mismo afirma que, cuando se trata de innovación, no hay una línea de meta. Nueve años después, un nuevo equipo de atletas e innovadores ha tomado el testigo y ha conseguido llevar la Nike Sole aún más lejos.
Echa un vistazo al vídeo para saber más sobre el origen de la Nike Sole 2.0. Lee a continuación lo que hizo el diseñador principal del proyecto, George Xanthos, tras esos primeros pasos.
Conoce a George, el diseñador principal de la Nike Sole 2.0. (1) Fotos de la Nike Sole 1.0 de 2012. (2) Primer prototipo del nuevo y perfeccionado sistema de cierre de la Nike Sole 2.0 en acción.
Fase 1: problemas de acoplamiento
Moraleja: empezar con empatía y ambición
Tras haber trabajado en innovaciones funcionales como Nike FlyEase (el sistema fácil de poner y quitar) y Nike Pulse (las zapatillas de alta resistencia para el personal sanitario), George sabe bien qué es ponerse en el lugar de otra persona para entender mejor qué necesita.
En el caso de las Nike Sole 2.0, este proceso significaba ponerse en la piel de las personas que usan prótesis para running. Piensa en la solución improvisada de Sarah tras unos meses de uso. Seguro que lo único que le quedaban eran unos restos de pegamento. Por eso el sistema de intercambio Nike Sole es tan importante, y por eso el equipo estaba decidido a hacer que las 2.0 fueran más fáciles de poner y quitar que nunca.
El equipo, que no se contentó con estas innovaciones, también se ha propuesto ofrecer más opciones, porque ¿quién quiere un solo par de zapatillas? Un ejemplo: unas veces necesitas suelas para el asfalto y otras, suelas con clavos. "Las prótesis para running son caras", señala George. "La mayoría de los atletas adaptados no pueden permitirse tener una prótesis exclusivamente para las competiciones", de ahí la necesidad de poder intercambiar suelas en una sola prótesis para running que les servirá para todo.
Los entresijos de la creación de un nuevo mecanismo de fijación se detallan en el vídeo de arriba, pero esa reñida victoria fue solo el principio del viaje para George.
(1) El saltador de longitud paralímpico Markus Rehm y George colaborando en la sede de Össur en Islandia. (2) Imágenes a cámara lenta de Markus probando prototipos. (3) Markus había personalizado su prótesis de salto de longitud para que los picos delanteros estuvieran lo más adelantados posible.
Fase 2: innovador x atleta
Moraleja: prepárate para equivocarte
Tras coger un vuelo a Reikiavik, George se dirigió directamente a la sede de Össur, que colabora con la iniciativa Nike Sole desde hace mucho tiempo, y se preparó para poner a prueba meses de trabajo en el diseño.
Allí, se lanzó a una maratoniana sesión de trabajo con el saltador de longitud paralímpico Markus Rehm. En cuestión de minutos, el "plan A" quedó descartado. Al ver las imágenes a cámara lenta de Markus corriendo y saltando, se dieron cuenta de que el prototipo inicial de George no ofrecía un contacto óptimo con el suelo.
En un esfuerzo por reducir el peso, había acortado demasiado la longitud de la Sole. "Enseguida vi que Markus aterrizaba con la parte de la prótesis que quedaba detrás de la zona de tracción", relata George. Sin más, se lanzaron al taller. "Empezamos a modificar y ajustar los prototipos y a volver a hacer pruebas".
Ese fue solo uno de los problemas que ambos tuvieron en el transcurso de un fin de semana muy productivo. Otras mejoras fueron la eliminación de los tacos de plástico, que podían suponer un peligro de resbalón para los saltadores de longitud, y el cambio de los clavos al borde delantero para conseguir una tracción más estratégica.
(1) George descubrió que muy pocos atletas de élite quieren una mediasuela, que ejerce una amortiguación entre la prótesis y la suela de clavos, porque "la prótesis ya da una gran amortiguación". (2) Dependiendo de su deporte, los distintos atletas utilizan diferentes tipos de clavos. (3) Las suelas de clavos a la carta de George tienen ranuras de corte preconfiguradas para que cada atleta personalice su prótesis.
Fase 3: atravesar la tormenta
Moraleja: convertir los contratiempos en oportunidades
A continuación, en la sede de Össur, George se reunió con más atletas adaptados de talla mundial para que le dieran sus opiniones sobre los prototipos.
Justo cuando las cosas empezaban a ir bien, se chocó de lleno contra un muro. Cuando se les preguntó si utilizarían el sistema Nike Sole, el consenso de la aproximadamente decena de atletas fue un rotundo "no".
A diferencia de la mayoría de los runners adaptados, quienes se encuentran en la cima suelen tener acceso a varias prótesis y pueden adaptar una de ellas para la competición. (Dicha adaptación suele consistir en pegar directamente una placa de clavos optimizada).
Este imprevisto no significó que todo hubiera sido en vano. George recuerda que los atletas también "comprendieron rápidamente el valor del sistema de intercambio de suelas para el público general de atletas adaptados y reconocieron que ellos mismos se habrían beneficiado de esta invención al inicio de sus carreras, cuando solo tenían una prótesis para correr".
En lugar de no contar con atletas de élite, George reclutó a un nuevo e inspirador grupo de usuarios.
"Me gusta pensar en ellos como si fueran pilotos de carreras", dice George sobre el grupo de runners profesionales y su relación con las prótesis. "Están constantemente afinando este motor, quitándole peso, haciendo modificaciones... Como diseñador, es increíble verlo".
Aprovechó la oportunidad para optimizar aún más las opciones de suelas con clavos para que cada atleta pueda personalizar su prótesis, de modo que los saltadores podrán personalizarla de una manera totalmente diferente a la que lo harán los velocistas, etc.
La geometría natural de Islandia inspiró el diseño de la suela de clavos Sole 2.0, en la que las estrías se elevan para abrazar y sostener los montículos de clavos y forman dientes de tracción secundarios en el borde exterior.
Fase 4: viaje de inspiración
Moraleja: la forma nos puede llevar a la función
Después de una semana repleta de conocimientos técnicos con los atletas e ingenieros de Össur, George estaba listo para un poco de estimulación puramente sensorial.
Alquiló un coche y se perdió en los paisajes y sonidos únicos de Islandia, para llegar finalmente a la cascada de Svartifoss, una asombrosa maravilla natural que él describe como la parte más impactante de su aventura.
"Parece un enorme órgano con tubos por la forma en la que las columnas de basalto están dispuestas verticalmente", recuerda George. "El ritmo visual que crean es impresionante. Son geométricas y orgánicas al mismo tiempo".
Aplicó esta inspiración a las suelas con clavos Sole 2.0, no solo como un atractivo elemento visual, sino como una fuente de utilidad práctica, con estrías biseladas que se elevan con fluidez para proporcionar más material en las zonas clave.
(1) Cada relieve y estría de la nueva suela de asfalto sirve para algo. (2) De vuelta a la sede de Nike en Oregón, George tenía acceso a menos usuarios con los que probar los prototipos, pero quién mejor que Sarah, que fue quien embarcó al equipo en este viaje.
Fase 5: últimos retoques
Moraleja: la perfección es temporal. Siempre hay que pensar en seguir mejorando.
Con la suela de clavos por buen camino, George centró su atención en la suela de asfalto. Para obtener ideas, pensó en la primera vez que vio la Nike Sole 1.0 en acción, con unos niños que se divertían en un evento de la Challenged Athletes Foundation (CAF) hace unos años.
"Vi a jóvenes atletas correr por el césped, correr por la carretera, jugar al baloncesto y a otros deportes", recuerda. "Fue inspirador ver la libertad que les daba la combinación de la prótesis de Össur y la Nike Sole. Estaban llenos de energía y optimismo mientras aprendían técnicas en los cursos de la CAF para ayudarles a moverse mejor".
George asegura que tomó "los mejores elementos de tracción del baloncesto y del running, como el diseño de espiga y el de tacos, para intentar crear el híbrido perfecto". Así, consigue aumentar la versatilidad multidisciplinar y multisuperficie de los atletas que realizan diferentes actividades bajo el sol.
El resultado se puede ver desde el primer boceto hasta el producto final. Pero, como todo buen innovador, George ya está pensando en futuras mejoras, que podrían incluir un arsenal completo de opciones de tracción específicas para cada deporte.
"Quizá hagamos una propuesta aún más potente para el trail running", comenta. "Y tal vez una propuesta exclusiva para el baloncesto. Así se podrían tener cuatro suelas intercambiables diferentes".
O incluso más, si es posible. El futuro está totalmente abierto cuando se trata de innovar para los atletas de deportes adaptados. Como dice George: "¿Quién sabe lo que es posible?". Una cosa es segura: él hará lo imposible por averiguarlo.
¿Quieres una? Si tú o alguien que conoces quiere saber cómo hacerse con una Nike Sole 2.0, visita el sitio web de nuestros amigos de Össur. Determinados productos de Össur vienen con las suelas de tracción Sole 2.0 estándar.
Vídeo: Azsa West
Texto: Brinkley Fox