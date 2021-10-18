Imagina a una atleta de élite construyendo su propio equipamiento con unas tijeras y una barra de pegamento.

Puede parecer una locura, pero ese fue el caso de la triatleta Sarah Reinertsen, que solía pegar suelas de zapatillas a su prótesis de running para contar con algo de tracción.

Cuando el veterano innovador de Nike y antiguo entrenador de atletismo Tobie Hatfield vio la solución improvisada de Sarah inmediatamente pensó en que aquello podía hacerse mucho mejor. El resultado fue la Nike Sole 1.0, un sistema de tracción para las prótesis de running de Össur que se cambiaba rápidamente. La Nike Sole 1.0 marcó un antes y un después en la vida de atletas adaptados de todo el mundo, ya que les daba la posibilidad de cambiar las suelas gastadas por nuevas en cuestión de segundos.

Por muy revolucionaria que fuera la versión 1.0, "nunca diseñamos un producto perfecto", como dice Tobie en el vídeo de arriba. Él mismo afirma que, cuando se trata de innovación, no hay una línea de meta. Nueve años después, un nuevo equipo de atletas e innovadores ha tomado el testigo y ha conseguido llevar la Nike Sole aún más lejos.

Echa un vistazo al vídeo para saber más sobre el origen de la Nike Sole 2.0. Lee a continuación lo que hizo el diseñador principal del proyecto, George Xanthos, tras esos primeros pasos.