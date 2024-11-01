Las Tatum 2 rinden homenaje a la sencillez de Jayson Tatum en la cancha

Hemos creado un producto que va a encantarle a cualquier amante del juego sencillo de Jayson Tatum. Las zapatillas de baloncesto Tatum 2 se inspiran en las ligeras Tatum 1, incorporan características mejoradas y están disponibles en nuevos diseños llamativos.

Sobre este modelo, Tatum comenta: "Para mí, estas segundas zapatillas representan la evolución y lo mucho que he crecido como jugador".

Inspirado en el dinamismo y la emoción naturales de la franquicia Jordan al crear zapatillas de baloncesto, este modelo se adapta al juego de esta superestrella en la cancha y a las necesidades de cualquier baloncestista que quiera rendir como él. La resistencia de Tatum en la cancha y su consistencia como jugador de élite fueron claves en su diseño, que cuenta con una unidad Nike Air Strobel completa que reduce los impactos.

Las Tatum 2 reflejan no solo la confianza y la naturalidad de Tatum al jugar, sino también su sentido del estilo. "Nos inspiramos en la calma de Jayson en situaciones difíciles y tratamos de materializar esa sensación de tranquilidad y ofrecérsela a quien lleve las Tatum 2", afirma Bryant Klug, diseñador de zapatillas experto de la franquicia Jordan.

Las segundas zapatillas exclusivas de Tatum son un modelo ligero básico de la línea Tatum. Su parte superior está fabricada con almohadillas de espuma y tela de gran tamaño colocadas estratégicamente alrededor de las partes del pie que soportan más presión al jugar al baloncesto. La estructura de espuma envuelve las almohadillas para estabilizar el pie durante los movimientos multidireccionales sin limitar el ajuste ni la movilidad. La ligera suela exterior de las zapatillas, diseñada con un patrón de tracción con diseño de espiga modificado, proporciona protección adicional donde más se necesita.

El estilo fue tan importante en el diseño de las zapatillas como la funcionalidad. Las almohadillas de espuma de gran tamaño y los llamativos colores son un guiño al estilo divertido de las zapatillas de baloncesto de los 90. Las zapatillas se realzan con el logotipo y el número de Tatum en la parte posterior y con frases con un significado personal para él que demuestran su confianza en sí mismo y su dedicación a la familia, como "Find a Way" (Encuentra la manera) y "Like Father, Like Son" (De tal palo, tal astilla).

Las 5 combinaciones de colores, "Denim" (hecha de materiales sostenibles), "Sidewalk Chalk", "Vortex", "Legacy" y "Momma's Boy", están disponibles en tallas enteras y medias para hombre y mujer. Cada una de ellas cuenta con un diseño atrevido en tonos pastel o neón y representan algún aspecto único del juego, la vida personal o la forma de ser de Tatum. Por ejemplo, "Vortex" hace referencia a su capacidad para mantener la calma bajo presión, mientras que "Momma's Boy", con el color y la flor favoritos de su madre, es un guiño a su estrecha relación.

Las Tatum 2 también están disponibles en las combinaciones de colores "Vortex", "Sidewalk Chalk" y "Legacy" para niño/a y en la combinación de colores "Vortex" solo para niño/a pequeño/a y bebé e infantil. Al igual que la versión original, las Tatum 2 para niño/a están diseñadas para que ponérselas y quitárselas sea fácil y sencillo, como el estilo de juego de Tatum, gracias al talón plegable.

Las Tatum 2, que se lanzaron por primera vez en marzo de 2024 en la combinación de colores "Momma's Boy", están disponibles en Nike.com y en tiendas seleccionadas.