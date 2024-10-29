Looks únicos para el día a día y sportswear de la nueva colección Nike x Jacquemus

Nike y el famoso diseñador Simon Porte Jacquemus, de la marca Jacquemus, empezaron a lanzar colecciones colaborativas en el año 2022.

La colección Nike x Jacquemus del verano de 2024 es la tercera entrega de su trabajo en equipo y llega con 10 prendas exclusivas de hombre y mujer para el día a día.

Entre la ropa deportiva y los accesorios, diseñados en combinaciones de colores en rojo, blanco, azul y plateado, se incluyen chándales, camisetas, sujetadores llamativos, faldas largas y las zapatillas Air Max 1 Nike x Jacquemus. Además, el bolso Le Swoosh con forma de Nike Swoosh estará disponible en tres nuevos colores.

La colección Nike x Jacquemus del verano de 2024 está disponible desde el 10 de julio en jacquemus.com y en tiendas Jacquemus. Desde el 23 de julio, el bolso Le Swoosh y las Air Max 1 están disponibles en SNKRS, y la colección de ropa en Nike.com. Desde el 25 de julio, la colección completa está disponible en Nike.com y en tiendas seleccionadas.

Que la capital de la moda sea también la anfitriona de la competición deportiva más prestigiosa del mundo es la prueba de que deporte y estilo van más de la mano que nunca. En el verano de 2024, Nike ha unido fuerzas con el famoso diseñador de moda francés Simon Porte Jacquemus, de la marca Jacquemus, para crear su tercera colección de colaboración con prendas que fusionan moda y diseño técnico a la perfección.

Nike y Jacquemus empezaron a colaborar en 2022, cuando presentaron por primera vez una línea de ropa deportiva inspirada en las campañas vintage de Nike. Más tarde, lanzaron nuevos diseños, como el bolso Le Swoosh con la forma del logotipo de Nike. Con un estilo elevado, las prendas vanguardistas de la colaboración podrían encajar perfectamente tanto en un museo de arte como en las calles de la ciudad.