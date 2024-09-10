Las gafas de sol Nike Zeus y Nike Athena son lo que necesitas para concentrarte mejor

Antes de diseñar las gafas de sol Nike Athena y Nike Zeus, Nike encuestó a atletas para saber qué características buscaban. Según el director de innovación de Nike, John Hoke, la mayoría de las personas encuestadas afirmaron que querían unas gafas de sol que les dieran una "ventaja mental" y les ayudaran a "concentrarse totalmente".



Hoke añade que la concentración plena y la eliminación de las distracciones son aspectos fundamentales para los y las atletas.

Así nacieron las gafas de sol futuristas Nike Athena y Nike Zeus. Su diseño unisex no pasa desapercibido. Tienen un estilo único y características que las diferencian del resto de gafas de sol.