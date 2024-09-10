Las gafas de sol Nike Zeus y Nike Athena son lo que necesitas para concentrarte mejor

Las gafas de sol Nike Athena y Nike Zeus favorecen la concentración para cualquier atleta
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Estas gafas de sol futuristas están diseñadas para llevarlas antes y después de competir.
¿Las gafas de sol adecuadas pueden favorecer el rendimiento en las competiciones? Si crees que la respuesta es no, déjanos presentarte las Nike Athena y las Nike Zeus.
Ambos modelos ayudan a cualquier atleta a concentrarse. Sus diseños no solo reducen las distracciones físicas, sino que también proporcionan una ventaja mental.
Antes de diseñar las gafas de sol Nike Athena y Nike Zeus, Nike encuestó a atletas para saber qué características buscaban. Según el director de innovación de Nike, John Hoke, la mayoría de las personas encuestadas afirmaron que querían unas gafas de sol que les dieran una "ventaja mental" y les ayudaran a "concentrarse totalmente".
Hoke añade que la concentración plena y la eliminación de las distracciones son aspectos fundamentales para los y las atletas.
Así nacieron las gafas de sol futuristas Nike Athena y Nike Zeus. Su diseño unisex no pasa desapercibido. Tienen un estilo único y características que las diferencian del resto de gafas de sol.
Las gafas Nike Zeus se desarrollaron inspirándose en la velocidad. No solo son chulísimas, sino que también son tan ligeras que hay atletas que quizás se olviden de que las llevan puestas. Con una montura de titanio hecha a mano, las gafas de sol Nike Zeus son casi como una máscara y cubren prácticamente toda la cara. Además, cuentan con pequeñas perforaciones que aumentan la ventilación. Así contribuyen a evitar que se formen bolsas de calor en la cara.
Al igual que las Nike Zeus, las gafas de sol Nike Athena también son ligeras. ¿Te suena la sensación de que las pestañas choquen contra las lentes de tus gafas de sol? El modelo Nike Athena no tiene tornillos para que las lentes queden lejos de la cara y evitar que las pestañas las toquen.
Las gafas de sol Nike Zeus y Nike Athena están fabricadas con la tecnología Nike Max Extreme Lens, que garantiza que los ojos no se cansen demasiado mientras te mueves.
Por si estos modelos no fueran lo suficientemente innovadores, ambos también incorporan materiales sostenibles. Cuentan con materiales reciclados que representan al menos el 40 % y el 20 % en las gafas Nike Athena y Nike Zeus respectivamente.
Las gafas de sol Nike Athena y Nike Zeus estarán disponibles en las plataformas digitales de Nike a nivel mundial el 24 de julio de 2024.