Nike x Jacquemus presenta la suela tipo gofre en el nuevo diseño de las zapatillas Moon

Nike x Jacquemus presenta la suela con diseño de gofrera en el rediseño de las zapatillas Moon
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El aclamado diseñador francés Jacquemus reinventa por primera vez unas zapatillas Nike históricas.
- En su cuarta colaboración, Nike y el diseñador Simon Porte Jacquemus rediseñan por primera vez las icónicas zapatillas Moon Nike.
- Las originales ya rompieron moldes incorporando la suela tipo gofre.
- Las Nike x Jacquemus Moon rinden homenaje a este legado y lo traducen en unas zapatillas más estilizadas y cercanas al suelo. Están disponibles en tres estilos e incorporan frunces en la parte superior, el logotipo de Jacquemus y un Swoosh de piel.
- Las Nike x Jacquemus Moon se lanzaron en Jacquemus.com el 29 de septiembre de 2025 y en SNKRS y tiendas Nike seleccionadas el 6 de octubre de 2025.
Durante una visita a los archivos de la sede de Nike en Oregón hace tres años, el diseñador de moda francés Simon Porte Jacquemus vio por primera vez las zapatillas Moon hechas a mano. A pesar de ser un modelo de competición de los 70, Jacquemus consideró que su diseño minimalista era intemporal y actual.
Ya había colaborado con Nike en las líneas de zapatillas y ropa Air Max 1, J Force 1 y Air Humara, pero quería participar en la primera interpretación de este modelo revolucionario.
No era un reto menor. En los 70, el objetivo de Bill Bowerman, cofundador de Nike, era ofrecer a los y las atletas una mejor tracción sin añadir peso. En uno de sus experimentos, vertió goma líquida en una gofrera. ¿El resultado? Un nuevo tipo de suela.
Aquella suela sirvió de prototipo para las zapatillas de competición usadas en las Pruebas Olímpicas de EE. UU. de 1972. Se ganaron el nombre de "Moon Shoes" (zapatillas lunares) por las huellas que dejaban en el suelo, parecidas a cráteres. Poco después, la nueva suela apareció en las Nike Waffle Trainer de 1975, el primer gran éxito de la empresa.
Al rediseñar las zapatillas Moon, Jacquemus quería actualizarlas sin perder su esencia. Y, como no podía ser de otra forma, las nuevas Nike x Jacquemus Moon conservan la suela tipo gofre. La suela exterior Nike Grind está hecha con materiales de fabricación reciclados y zapatillas desechadas.
Jacquemus ha dejado su sello claramente en este modelo. El resultado es un diseño estilizado en forma de torpedo y más cercano al suelo. La parte superior de nylon incorpora frunces, así como un Swoosh de piel y un refuerzo de talón. Por su parte, la lengüeta, el talón y la plantilla llevan el logotipo de Jacquemus. Hay tres combinaciones de colores disponibles: Alabaster (blanco y negro), Off Noir (blanco y negro) y University Red (rojo y blanco).
Las nuevas zapatillas se estrenaron en el desfile de primavera de 2025 de Jacquemus en París. Se lanzaron en Jacquemus.com el 29 de septiembre de 2025 y en SNKRS y tiendas Nike seleccionadas el 6 de octubre de 2025.