Nike x Jacquemus presenta la suela tipo gofre en el nuevo diseño de las zapatillas Moon

Durante una visita a los archivos de la sede de Nike en Oregón hace tres años, el diseñador de moda francés Simon Porte Jacquemus vio por primera vez las zapatillas Moon hechas a mano. A pesar de ser un modelo de competición de los 70, Jacquemus consideró que su diseño minimalista era intemporal y actual.

Ya había colaborado con Nike en las líneas de zapatillas y ropa Air Max 1, J Force 1 y Air Humara, pero quería participar en la primera interpretación de este modelo revolucionario.

No era un reto menor. En los 70, el objetivo de Bill Bowerman, cofundador de Nike, era ofrecer a los y las atletas una mejor tracción sin añadir peso. En uno de sus experimentos, vertió goma líquida en una gofrera. ¿El resultado? Un nuevo tipo de suela.