Las Nike Shox Z impactan e impresionan por su estilo, comodidad y versatilidad

Las Nike Shox Z sorprenden y emocionan por su estilo, comodidad y versatilidad
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Las increíblemente versátiles Shox Z ponen el acento en la comodidad con un diseño elegante y minimalista, así como un toque de color atrevido que las hace ideales tanto de día como de noche.
- Las Nike Shox Z reinterpretan los modelos clásicos de principios de los 2000 con un diseño minimalista y cargado de carácter.
- Su perfil más bajo y flexible en comparación con los modelos anteriores se combina con la icónica tecnología Shox para ofrecer comodidad todo el día, mientras que su diseño esculpido y aspecto desenfadado mantienen su espíritu divertido.
- La atleta Nike Aryna Sabalenka lució este estilo para recoger su segundo trofeo consecutivo del Abierto de Estados Unidos.
- Las Shox Z se lanzaron primero en China en nike.com y en distribuidores seleccionados, y estarán disponibles globalmente entre octubre y noviembre de 2025, según el mercado.
Agárrate bien, porque llegan las Nike Shox Z. La última incorporación a la colección Shox de la marca son unas zapatillas cómodas con un look minimalista y un toque atrevido que no pasan desapercibidos.
El estilo "sorprende" con el mismo espíritu de sus predecesoras, pero con un aire más informal y lo suficientemente cómodo como para llevarlo tanto de día como de noche.
"Con las Nike Shox Z, queríamos crear un estilo que funcionara tanto en un ambiente festivo como en un contexto urbano, para ayudar a los y las atletas a sentirse a gusto y expresarse en cualquier entorno, ya sea tranquilo o más sofisticado", afirma Carlos Escobar, su diseñador principal. "Son unas zapatillas actuales, informales y llenas de carácter que no pretenden ser demasiado deportivas o elegantes, y que complementan cualquier conjunto".
Perfectas para el día a día, pero con suficiente carácter para ocasiones especiales: las Shox Z logran un equilibrio ideal.
Mantienen el diseño definido y escultural de los modelos anteriores, pero con un toque minimalista y desenfadado. La icónica tecnología Shox de la marca les aporta altura y presencia. El diseño actual destaca por el logotipo "Z" y un acabado brillante y refinado.
Pero, a diferencia de los modelos Shox anteriores, estas zapatillas son lo suficientemente cómodas como para llevarlas durante todo el día, gracias a su perfil más bajo y a un ajuste más flexible. Las Shox Z también son especialmente resistentes, gracias a la innovadora suela exterior geométrica, que proporciona un agarre excelente. Pese a ser unas zapatillas de estilo deportivo para el día a día, esta tecnología les confiere un plus de funcionalidad, ideal para hacer frente a cualquier reto. La tecnología Nike Shox y la parte superior suave y con carácter acentúan todavía más su comodidad.
Las Nike Shox Z estarán disponibles en una gran variedad de combinaciones de colores, con seis de ellas en camino. Cada una de ellas destaca por el sutil contraste entre la innovadora suela exterior geométrica y el resto del diseño. Este toque de color extra las hace irresistibles.
Las Shox Z se lanzarán en varias combinaciones de colores en los próximos meses, incluidas las siguientes:
- Una versión en negro con detalles rojos en la base y en el patrón de la suela exterior (combinación de colores del lanzamiento).
- Una versión elegante en blanco con detalles en plata en el talón y el logotipo Nike en plata (disponible en verano de 2026).
- Una versión más discreta y neutra en Bone, con detalles en negro y de tonalidades claras.
- Una versión exquisita en marrón Chocolate y pinceladas de rosa.
- Una versión en Verde neón con detalles en negro por toda la superficie, incluidos los cordones y el logotipo.
- Una versión en Team Red intenso con detalles en negro.
"Las Shox Z me hacen sentir muy poderosa y a la última", afirma la atleta Nike Aryna Sabalenka. "Cuando no estoy compitiendo, me gusta combinar piezas más sofisticadas, y las Shox Z le dan un toque especial a cualquier look; quedan bien con todo".
Las Nike Shox Z se lanzaron primero en China en nike.com y en distribuidores seleccionados, y estarán disponibles globalmente entre octubre y noviembre de 2025, según el mercado.