Las Nike Shox Z impactan e impresionan por su estilo, comodidad y versatilidad

Agárrate bien, porque llegan las Nike Shox Z. La última incorporación a la colección Shox de la marca son unas zapatillas cómodas con un look minimalista y un toque atrevido que no pasan desapercibidos.

El estilo "sorprende" con el mismo espíritu de sus predecesoras, pero con un aire más informal y lo suficientemente cómodo como para llevarlo tanto de día como de noche.

"Con las Nike Shox Z, queríamos crear un estilo que funcionara tanto en un ambiente festivo como en un contexto urbano, para ayudar a los y las atletas a sentirse a gusto y expresarse en cualquier entorno, ya sea tranquilo o más sofisticado", afirma Carlos Escobar, su diseñador principal. "Son unas zapatillas actuales, informales y llenas de carácter que no pretenden ser demasiado deportivas o elegantes, y que complementan cualquier conjunto".

Perfectas para el día a día, pero con suficiente carácter para ocasiones especiales: las Shox Z logran un equilibrio ideal.

Mantienen el diseño definido y escultural de los modelos anteriores, pero con un toque minimalista y desenfadado. La icónica tecnología Shox de la marca les aporta altura y presencia. El diseño actual destaca por el logotipo "Z" y un acabado brillante y refinado.