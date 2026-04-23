Nike SB Air Force 1: unas zapatillas de skateboard convertidas en un modelo icónico

Nike SB Air Force 1: zapatillas de skateboard basadas en una silueta icónica
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¿Puedo hacer skateboard con las Air Force 1? Las Nike SB Air Force 1 se han diseñado específicamente para el skateboard, con contacto con la tabla, protección contra impactos y agarre integrados.
Conclusiones clave
- Las Nike SB Air Force 1 son una innovación que perfecciona las clásicas Air Force 1 para ofrecer un rendimiento óptimo en el skateboard, ya que combinan un ajuste especializado con un estilo icónico en una nueva silueta diseñada para la tabla.
- El equipo Nike SB probó estas zapatillas que fusionan el look de las clásicas Air Force 1 de perfil bajo con las innovaciones y tecnologías específicas para skateboarding.
- Entre sus características clave se encuentran una unidad Air en el talón para ofrecer protección contra impactos, una mediasuela de menor altura para mejorar la sensación sobre la tabla y un patrón gráfico de la Air Force 1 modificado para proporcionar un agarre y una flexibilidad óptimos, combinando así el estilo con el rendimiento.
- Las Nike SB Air Force 1 estarán disponibles en Light Orewood Brown en tiendas de skateboard seleccionadas a partir del 17 de abril de 2026 y en SNKRS a partir del 21 de abril de 2026. A lo largo del año, se lanzarán más combinaciones de colores y ediciones especiales.
Ha llegado la nueva era de las zapatillas de skateboard. Nike presenta las Nike SB Air Force 1: la nueva joya que mejora las características de las Air Force 1 para el skateboarding. La combinación de un ajuste específico con el icónico diseño crea un modelo nuevo pensado para responder a las exigencias del skateboarding.
Las Nike SB Air Force 1 estarán disponibles en Light Orewood Brown en tiendas de skateboard seleccionadas a partir del 17 de abril de 2026 y en SNKRS a partir del 21 de abril de 2026. A lo largo del año, se lanzarán más combinaciones de colores y ediciones especiales.
¿Qué características tienen las Nike SB Air Force 1?
Estas zapatillas combinan el diseño de las clásicas Air Force 1 de perfil bajo con innovación e ingeniería específicas para el skate, y cuentan con una unidad Air en el talón para ofrecer protección contra impactos, una mediasuela de menor altura para mejorar la sensación sobre la tabla y un patrón gráfico en espiga modificado para proporcionar un agarre y una flexibilidad óptimos.
La lengüeta reforzada y acolchada, las correas internas y las almohadillas de ajuste en el forro de la zona del tobillo permiten a los atletas sentirse seguros sobre la tabla, tanto si van con las zapatillas atadas como si van sin cordones. El perfil de la puntera rediseñado y las resistentes costuras con puntadas giradas proporcionan un control fundamental para skaters de todos los niveles.
Estas innovaciones se basaron en los comentarios del equipo de Nike SB, cuyas observaciones sobre las primeras muestras sirvieron de base para crear un diseño cómodo y listo para el skateboard desde el primer momento, sin dejar de ser fiel al estilo clásico de la silueta original.
"Hemos tenido que buscar un equilibrio entre las expectativas de skaters y el respeto de mejorar un icono", dijo Mau Rosillo, miembro del equipo Color Design de Nike. "El equipo de diseño tuvo en cuenta todos los detalles relacionados con el rendimiento (la mediasuela, la suela exterior, el dibujo y la parte superior) y los incorporó a las Air Force 1. Si hubiéramos renunciado a uno u otro, no estaríamos aquí".
¿Qué diferencia hay entre las Nike SB Air Force 1 y las Air Force 1?
Aunque las Nike SB Air Force 1 tienen la misma silueta y el mismo estilo clásicos de las Air Force 1 de perfil bajo, hay algunas diferencias clave entre ambas zapatillas.
Las SB Air Force 1 tienen una mediasuela de menor altura para mejorar la sensación sobre la tabla, en comparación con la amortiguación estándar de las Air Force 1. ¿Qué es la sensación sobre la tabla y por qué es importante? La sensación sobre la tabla hace referencia a la conexión entre los pies del skater y la parte superior de la tabla, que le permite sentir las vibraciones del suelo. El diseño de espiga modificado de la suela de las zapatillas, pensado para ofrecer un mayor agarre, también contribuye a la sensación sobre la tabla.
Como se ha indicado anteriormente, las Nike SB Air Force 1 cuentan con una unidad Air en el talón para ofrecer protección contra impactos, correas internas en la zona del tobillo y almohadillas de ajuste para garantizar la sujeción tanto si se hace skateboard con los cordones atados como sin ellos, así como una lengüeta reforzada y acolchada y costuras con puntadas giradas para ofrecer durabilidad. Todo ello las convierte en unas zapatillas de skateboard superiores a las Air Force 1 originales.
¿Puedes hacer skateboard con zapatillas normales?
Quizá te preguntes si las clásicas Air Force 1 son lo suficientemente resistentes para hacer skateboard y si puedes o no hacer skateboard con zapatillas normales. No se recomienda, ya que hay algunas diferencias clave entre las zapatillas de skateboard y las zapatillas normales que hacen que las primeras sean más adecuadas que las segundas para este propósito.
Para empezar, las zapatillas normales no son tan resistentes. Las zapatillas de skateboard se fabrican específicamente con materiales duraderos, como el ante o la piel, para soportar horas de entrenamiento, caídas y trucos.
Además, las zapatillas normales están diseñadas para mejorar actividades específicas como caminar, correr o levantar pesas. La forma, el acolchado, las suelas, el material, las costuras y los cordones de las zapatillas de skateboard están pensados específicamente para el skateboard.
¿Para quién están diseñadas las Nike SB Air Force 1?
Las Nike SB Air Force 1 añaden un capítulo más al legendario legado de las Air Force 1, que se presentaron en 1982 como las primeras zapatillas de baloncesto con tecnología Nike Air y, desde entonces, han sido un icono indiscutible dentro y fuera de la cancha.
Las Nike SB Air Force 1 son la última propuesta específica para el skateboard del equipo Nike SB, creadas en 2002 para combinar la innovación de Nike con un profundo respeto por la cultura del skateboard. Estas zapatillas son ideales para los skaters que buscan el aspecto de las Air Force 1 originales con prestaciones específicas para el skate, para los principiantes que buscan unas zapatillas de skateboard que resulten cómodas desde el primer momento, para los aficionados a Nike SB que siguen la colección del equipo y los nuevos lanzamientos, y para los coleccionistas de zapatillas, que apreciarán las combinaciones de colores adicionales y las ediciones especiales de estas zapatillas que se irán lanzando a lo largo del año.
El equipo de Nike SB cuenta con un largo historial de innovación y colabora con los skaters para rediseñar y desarrollar zapatillas como las Nike SB Dunk, que ofrecen a los deportistas una mayor durabilidad, un mejor contacto con la tabla y una protección contra impactos optimizada.
Preguntas frecuentes
¿Puedo hacer skateboard con las Air Force 1?
Aunque no se recomienda hacer skateboard con las Air Force 1 clásicas, que se crearon como zapatillas de baloncesto, sí puedes hacer skateboard con las Nike SB Air Force 1. Las Nike SB Air Force 1 se han diseñado específicamente pensando en el skateboard y cuentan con características como una unidad Air en el talón para ofrecer protección contra impactos, una mediasuela de menor altura para mejorar la sensación sobre la tabla y un patrón gráfico en espiga modificado para proporcionar un agarre y una flexibilidad óptimos.
¿Cómo deben quedar unas zapatillas de skateboard?
Cuando te pruebes unas zapatillas de skateboard para comprobar que te quedan bien, debe quedar un pequeño espacio, más o menos del ancho de un dedo, entre el extremo de los dedos y la puntera de las zapatillas. Las zapatillas no deben apretarte los pies, pero tampoco deben ser tan grandes como para que corras el riesgo de que se te salgan mientras patinas y realizas trucos.
¿Qué requisitos deben cumplir unas buenas zapatillas de skateboard buenas?
Una buena zapatilla de skateboard debe ser duradera y protegerte los pies en caso de caídas. Materiales como el ante o la piel duran mucho tiempo y soportan horas de entrenamiento, trucos y caídas.
¿Cuándo saldrán a la venta las Nike SB Air Force 1?
Estas zapatillas estarán disponibles para su compra en tiendas de skateboard seleccionadas a partir del 17 de abril de 2026 y en SNKRS a partir del 21 de abril de 2026.