Nike SB Air Force 1: unas zapatillas de skateboard convertidas en un modelo icónico

Estas zapatillas combinan el diseño de las clásicas Air Force 1 de perfil bajo con innovación e ingeniería específicas para el skate, y cuentan con una unidad Air en el talón para ofrecer protección contra impactos, una mediasuela de menor altura para mejorar la sensación sobre la tabla y un patrón gráfico en espiga modificado para proporcionar un agarre y una flexibilidad óptimos.

La lengüeta reforzada y acolchada, las correas internas y las almohadillas de ajuste en el forro de la zona del tobillo permiten a los atletas sentirse seguros sobre la tabla, tanto si van con las zapatillas atadas como si van sin cordones. El perfil de la puntera rediseñado y las resistentes costuras con puntadas giradas proporcionan un control fundamental para skaters de todos los niveles.

Estas innovaciones se basaron en los comentarios del equipo de Nike SB, cuyas observaciones sobre las primeras muestras sirvieron de base para crear un diseño cómodo y listo para el skateboard desde el primer momento, sin dejar de ser fiel al estilo clásico de la silueta original.

"Hemos tenido que buscar un equilibrio entre las expectativas de skaters y el respeto de mejorar un icono", dijo Mau Rosillo, miembro del equipo Color Design de Nike. "El equipo de diseño tuvo en cuenta todos los detalles relacionados con el rendimiento (la mediasuela, la suela exterior, el dibujo y la parte superior) y los incorporó a las Air Force 1. Si hubiéramos renunciado a uno u otro, no estaríamos aquí".