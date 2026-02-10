Air Force 3 de Nike y Nigo: inspiradas en los reencuentros de antiguos alumnos y la cultura popular
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Llega la interpretación definitiva de las Nike Air Force 3 por parte de Nigo, junto con chaquetas universitarias en colores a juego.
- Nike y el influyente diseñador y artista Nigo han colaborado durante años para aportar la visión creativa del artista a las zapatillas Air Force 3 y a una línea de sportswear a juego.
- Al desarrollar su interpretación de este diseño reconocible, Nigo se inspiró en el cine, la música y la cultura pop.
- El cierre creativo de la Nike x Nigo Air Force 3 se inspira en el regreso a casa universitario, uniendo el vínculo de Nike con el deporte universitario y el amor de Nigo por la estética americana clásica.
- El último modelo de las Nike x Nigo Air Force 3 y las chaquetas universitarias a juego están disponibles en midnight navy y forest green en humanmade.jp a partir del 31 de enero de 2026, mientras que las zapatillas y la ropa en midnight navy llegarán a SNKRS y a distribuidores seleccionados de Nike el 6 de febrero.
Quienes siguen tanto a Nigo como a Nike pueden celebrar la llegada del capítulo final de la colección de zapatillas y ropa Nike x Nigo, aunque tenga un sabor agridulce.
La colaboración de Nike con el reconocido artista y diseñador, que se centra en su reinterpretación de las zapatillas Nike Air Force 3 y en las prendas deportivas a juego, ha dado como resultado unas zapatillas que expresan de forma única su creatividad.
"Nigo aporta una profundidad increíble a cada elemento creativo, lo que nos ha permitido jugar mucho con la forma en que hemos ejecutado su visión", afirma Leo Sandino-Taylor, vicepresidente de Marketing de Energía Global de Nike. "Es un auténtico maestro de su oficio".
Los modelos Nike x Nigo incorporan referencias a la cultura pop en un modelo muy apreciado, con guiños personales que han influido en la trayectoria creativa del diseñador durante décadas.
La visión, el criterio creativo y la estética de Nigo conectan con generaciones muy diversas. Es tan reconocido por sus diseños actuales de pasarela como por sus inicios en la escena streetwear de Tokio a principios de los años 90.
Con este último lanzamiento llega una reinterpretación final de las zapatillas que el diseñador ha considerado durante mucho tiempo una de sus favoritas. "Las AF3 siempre me parecieron una joya escondida", afirma Nigo. "En mi primera colaboración con Nike quiero que todo el mundo se vuelva a enamorar de su grandeza".
En esta ocasión, la interpretación del diseñador de las Air Force 3, con espuma en la mediasuela y suela de goma idénticas a las del modelo original, adopta un enfoque de homecoming universitario. Los colores y materiales clásicos, incluida la lana Pendleton, combinan la pasión de Nigo por la estética retro americana con la conexión de Nike con el deporte universitario.
Las exclusivas Nike x Nigo Air Force 3, disponibles en midnight navy y forest green, se distinguen visualmente por su parte superior premium con refuerzos de piel grabada que aportan una textura rica. Al observar con más detalle, encontrarás la marca Pendleton en la plantilla y un logotipo de Air Force cosido en la lengüeta.
Las combinaciones de colores midnight navy y forest green combinan con las chaquetas reversibles de lana Pendleton a juego. Quienes ya conozcan las piezas anteriores reconocerán los parches de la chaqueta, que ya se han visto en el resto de la colección de Nigo con Nike.
Estas piezas representan un cierre emocionante de la colección, que debutó con unas Air Force 3 inspiradas en los géneros televisivos favoritos de la infancia de Nigo, junto a prendas de sportswear basadas en sus dibujos animados japoneses preferidos.
Aunque una serie de influencias ayudaron a alimentar su visión creativa para la colección Nike x Nigo, también se inspiró en su visita a la sede de Nike, donde "me inspiré mucho en los archivos, el laboratorio y el equipo que trabaja allí", dice Nigo. "Todo lo que descubrí influyó mucho en el proyecto".
Aunque esta colección está llegando a su fin, quienes siguen al artista pueden esperar más colaboraciones entre Nike y Nigo. El diseñador afirma: "Es el comienzo de un largo y emocionante viaje".
Los nuevos modelos de zapatillas y ropa Nike x Nigo están disponibles en midnight navy y forest green en humanmade.jp a partir del 31 de enero de 2026, mientras que la combinación de colores midnight navy y la chaqueta llegarán a SNKRS y a tiendas seleccionadas de Nike el 6 de febrero.