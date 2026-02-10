Air Force 3 de Nike y Nigo: inspiradas en los reencuentros de antiguos alumnos y la cultura popular

"Nigo aporta una profundidad increíble a cada elemento creativo, lo que nos ha permitido jugar mucho con la forma en que hemos ejecutado su visión", afirma Leo Sandino-Taylor, vicepresidente de Marketing de Energía Global de Nike. "Es un auténtico maestro de su oficio".

Los modelos Nike x Nigo incorporan referencias a la cultura pop en un modelo muy apreciado, con guiños personales que han influido en la trayectoria creativa del diseñador durante décadas.

La visión, el criterio creativo y la estética de Nigo conectan con generaciones muy diversas. Es tan reconocido por sus diseños actuales de pasarela como por sus inicios en la escena streetwear de Tokio a principios de los años 90.

Con este último lanzamiento llega una reinterpretación final de las zapatillas que el diseñador ha considerado durante mucho tiempo una de sus favoritas. "Las AF3 siempre me parecieron una joya escondida", afirma Nigo. "En mi primera colaboración con Nike quiero que todo el mundo se vuelva a enamorar de su grandeza".