Presentamos la primera colección exclusiva Nike de Keely Hodgkinson con ropa y zapatillas de running

La campeona de media distancia Keely Hodgkinson lanza su primera colección exclusiva Nike
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La campeona de media distancia Keely Hodgkinson ha lanzado su primera colección de ropa y zapatillas Nike. El paquete de la atleta de élite Keely Hodgkinson incluye su versión personal de cuatro populares zapatillas de running de Nike para asfalto y pista: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 y Victory 2. La colección de ropa a juego incluye partes de arriba y pantalones cortos con las innovadoras tecnologías textiles AeroSwift y Nike Pro Sculpt. El 16 de julio de 2026, la colección se lanzó a nivel mundial en Nike.com y en tiendas seleccionadas.
Conclusiones rápidas
- La célebre atleta británica de media distancia Keely Hodgkinson ha lanzado su primera colección de ropa y zapatillas Nike exclusiva, que presenta diseños en negro llamativos y elegantes con detalles en oro metalizado que contrastan.
- Las zapatillas incluyen combinaciones de colores reinventadas de las icónicas zapatillas de running en asfalto, atletismo y competición Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 y Victory 2.
- La colección de ropa a juego incluye dos conjuntos de pantalón corto con las tecnologías de tejido Nike AeroSwift y Nike Pro Sculpt.
- La colección está disponible en Nike.com y en tiendas seleccionadas tras su lanzamiento mundial el 16 de julio de 2026.
¿Quién es Keely Hodgkinson?
Conocida por su velocidad y su gran estilo, Keely Hodgkinson es una célebre atleta británica de media distancia del Gran Mánchester (Inglaterra). Es una de las corredoras de media distancia más rápidas de su época, lleva siendo atleta Nike desde 2019 y colabora con el equipo de investigación y diseño de Nike para dar forma a productos tanto para atletas de élite como para runners habituales. La colección Keely Hodgkinson es su primer Nike Pack exclusivo.
¿Qué zapatillas de running lleva Keely Hodgkinson y por qué?
Las zapatillas de running seleccionadas para la colección son ideales para cualquier aspecto del entrenamiento y la competición, tanto en asfalto como en pista. Aquí tienes un resumen de qué zapatillas usa Hodgkinson para cada fin, desde el entrenamiento diario hasta el día de la carrera.
- Sesiones de recuperación: cuando Hodgkinson realiza una sesión de recuperación, elige las Vomero Plus. Conocidas por su sensación de amortiguación extrema y su lujosa mediasuela de espuma ZoomX de longitud completa, las Vomero Plus están diseñadas por y para mujeres.
- Entrenamiento diario: las zapatillas de running que Hodgkinson prefiere para el día a día son las Pegasus 42, por su mayor reactividad gracias a la unidad Air Zoom curvada de longitud completa y a la mediasuela de espuma ReactX. Esta estructura aporta a las zapatillas su potente retorno de energía, lo que resulta útil en los entrenamientos diarios.
- Intervalos y día de la carrera: las Vaporfly 4 son la primera opción de Hodgkinson para el entrenamiento a intervalos gracias a su potente sensación propulsiva, que se debe a la placa Flyplate de fibra de carbono de longitud completa y a la amortiguación ZoomX. Las Vaporfly 4 son unas zapatillas de running ideales tanto para competiciones de larga distancia como para sprints.
- Carreras en pista: cuando compite en una prueba de media distancia en pista, Hodgkinson se calza sus Victory 2 de fondo con clavos, que cuentan con la innovadora tecnología Nike Air. Las zapatillas cuentan con una unidad Air Zoom, además de espuma ZoomX y una placa de fibra de carbono para ofrecer una sensación potente pero estable.
Colección Keely Hodgkinson: Ropa de running destacada
Además de las zapatillas de running, la colección Keely Hodgkinson incluye una pequeña selección de ropa a juego para completar el look. Los conjuntos AeroSwift y Pro Sculpt, que incorporan materiales innovadores de Nike, están diseñados para combinar el estilo de la célebre atleta con la funcionalidad que necesita cualquier runner.
Conjunto AeroSwift : te sentirás como Hodgkinson cuando te pongas el crop top AeroSwift con bolsillo y el pantalón corto ceñido de 12,5 cm. Estas prendas de alto rendimiento son de todo menos básicas. Equipado con tecnología Dri-FIT ADV, este conjunto mantendrá la frescura y la transpirabilidad incluso bajo el calor del verano. Los prácticos bolsillos te permiten guardar todo lo que necesites para el día de la carrera, y el ajuste ceñido de las prendas resulta muy cómodo.
Conjunto Nike Pro Sculpt :si prefieres una mayor cobertura, la colección también incluye la parte de arriba Nike Pro Sculpt de manga larga y el pantalón corto Pro Sculpt de 12,5 cm. Los gráficos tonales y el llamativo Swoosh de satén son de todo menos ordinarios. Los sutiles detalles del diseño, como el característico logotipo de tornado de Nike, son un guiño a la atleta que da nombre al conjunto.
El diseño exclusivo de la colección Keely Hodgkinson
El diseño sofisticado de la colección es toda una declaración de intenciones y hace clara referencia al rendimiento y la personalidad de la atleta Nike. El color negro es un guiño a la confianza y el control inquebrantables de Hodgkinson, mientras que los detalles de oro metalizado que decoran cada prenda de la colección ponen de relieve su estilo, su valentía y sus logros. Entre los toques adicionales se incluyen los dijes extraíbles "KH" en las zapatillas de running.
La atleta Nike participó activamente en el desarrollo y el diseño de la colección. Ofreció información útil al equipo de investigación y diseño de Nike para tener en cuenta las necesidades tanto de los runners aficionados como de los de élite.
"Tener mi propia colección Nike es un sueño hecho realidad", afirma la atleta Nike, una de las corredoras más rápidas en la prueba de 800 metros. "Espero que todas las niñas que la vean sepan que merece la pena soñar a lo grande, porque con esfuerzo y confianza todo es posible".
La colección Keely Hodgkinson se lanzó a nivel mundial en Nike.com y en tiendas seleccionadas el 16 de julio de 2026.
Preguntas frecuentes sobre la colección Keely Hodgkinson
¿En qué consiste la colección de Keely Hodgkinson?
La colección Keely Hodgkinson es la primera colección de la atleta Nike. Consta de cuatro zapatillas de running y una selección de ropa a juego.
¿Qué zapatillas de running incluye la colección?
La colección Keely Hodgkinson incluye las Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 y Victory 2.
¿Qué ropa de alto rendimiento incluye la colección Keely Hodgkinson?
La ropa de la colección Keely Hodgkinson abarca dos conjuntos: un crop top AeroSwift con bolsillo y pantalón corto ceñido de 12,5 cm, y una parte de arriba Nike Pro Sculpt de manga larga con pantalón corto de 12,5 cm.
¿Qué son las Nike Victory 2?
Las Nike Victory 2 son unas zapatillas con clavos para pruebas de fondo, diseñadas para la velocidad e ideales para runners de media distancia que quieran batir récords. Además, son propulsoras y estables, dos características útiles para correr largas distancias.
¿Dónde puedo comprar la colección Keely Hodgkinson?
Puedes adquirirla en Nike.com y en tiendas seleccionadas de todo el mundo.