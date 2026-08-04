Presentamos la primera colección exclusiva Nike de Keely Hodgkinson con ropa y zapatillas de running

Además de las zapatillas de running, la colección Keely Hodgkinson incluye una pequeña selección de ropa a juego para completar el look. Los conjuntos AeroSwift y Pro Sculpt, que incorporan materiales innovadores de Nike, están diseñados para combinar el estilo de la célebre atleta con la funcionalidad que necesita cualquier runner.

Conjunto AeroSwift : te sentirás como Hodgkinson cuando te pongas el crop top AeroSwift con bolsillo y el pantalón corto ceñido de 12,5 cm. Estas prendas de alto rendimiento son de todo menos básicas. Equipado con tecnología Dri-FIT ADV, este conjunto mantendrá la frescura y la transpirabilidad incluso bajo el calor del verano. Los prácticos bolsillos te permiten guardar todo lo que necesites para el día de la carrera, y el ajuste ceñido de las prendas resulta muy cómodo.

Conjunto Nike Pro Sculpt :si prefieres una mayor cobertura, la colección también incluye la parte de arriba Nike Pro Sculpt de manga larga y el pantalón corto Pro Sculpt de 12,5 cm. Los gráficos tonales y el llamativo Swoosh de satén son de todo menos ordinarios. Los sutiles detalles del diseño, como el característico logotipo de tornado de Nike, son un guiño a la atleta que da nombre al conjunto.