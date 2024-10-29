La colección de ropa Nike Women by Yoon combina deporte, moda y expresión personal
Novedades sobre productos
Moda y tenis se unen en una nueva colaboración entre la diseñadora Yoon Ahn y la estrella del tenis Naomi Osaka.
- La nueva colaboración de Nike con la diseñadora Yoon Ahn ya está aquí. Nike Women by Yoon es una colección de ropa para mujer que da un giro total al estilo clásico de tenis.
- Ahn y Naomi Osaka han trabajado juntas para crear equipaciones de competición de día y de noche para la vuelta de Osaka en el gran torneo de Estados Unidos.
- Algunos productos de la colección Nike Women by Yoon se lanzaron en nike.com y algunas Nike Store el 27 de agosto de 2024.
Las mujeres activas que adoran la moda tienen un nuevo motivo de celebración. La nueva colaboración de Nike con la diseñadora Yoon Ahn nos trae la colección Nike Women by Yoon, una línea de ropa que fusiona el estilo y la individualidad con el deporte dando un nuevo giro a los looks clásicos inspirados en el tenis.
Los diseños de Ahn tienen un estilo que nos lleva a este deporte, pero con un toque de lo más innovador. Para crearlos, se ha inspirado en los colores de los uniformes escolares vintage y en los estilos deportivos clásicos. Así, tenemos prendas que recuerdan a la estética adolescente más inconformista y rebelde. La serie incluye cárdigans, faldas de tenis, polos, chaquetas universitarias y sujetadores deportivos. Eso, junto con detalles tradicionales, como los parches universitarios de chenilla y los logotipos de Nike Court x YA, crea un estilo de tenis con una elegancia contemporánea exclusiva. Con cortes inesperados que combinan el estilo de siempre con la energía más actual y rompedora, estas prendas son perfectas para dentro y fuera de la pista, ya sea en conjunto o por separado.
Además, un aspecto especial y muy emocionante de esta campaña de increíbles equipaciones de competición es que Nike y Ahn colaboran con Naomi Osaka en su vuelta a las pistas en el gran torneo de Estados Unidos, que será su primera competición desde que fue madre en julio de 2023. En los looks de la tenista predominan el verde y el negro, y la colección incluye vestidos técnicos, así como faldas y chaquetas deportivas con cortes oversize que representan su juego único.
"Cuando entro en la pista experimento una transformación. Me lo paso muy bien jugando y quiero que todas las personas que vean mi outfit conecten con esa sensación. Es una gran motivación para mí", nos dice Osaka sobre las equipaciones de competición.
Esta campaña exclusiva parte de temas que ya hemos visto en otras colaboraciones de Ahn con Nike, en especial los de la colección de fútbol Nike x Ambush de 2023, que representaba la visión única de Ahn de la feminidad, la moda, la afición y la cultura pop. Con Osaka como musa de la campaña y Ahn como diseñadora, Nike ha unido a dos líderes rompedoras del deporte y la moda para crear diseños transgresores que destacan la sensibilidad hacia el estilo y las personalidades únicas de las mujeres.
"Vivimos en un mundo de chicas y quería que eso quedara reflejado en el look de Naomi para la pista, y en toda la colección", nos dice Ahn. "Para su outfit, compartió conmigo una visión y mi trabajo como diseñadora era crear algo con lo que pudiera sentirse segura y cómoda al entrar en la pista para dar lo mejor de sí. La línea es una extensión de esa idea de permitir a las mujeres sacar su carácter a la palestra e impulsar su estilo personal.
Algunas prendas de la colección Nike Women by Yoon se lanzaron en nike.com y en algunas Nike Store el 27 de agosto de 2024. Más lanzamientos próximamente.