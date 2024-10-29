La colección de ropa Nike Women by Yoon combina deporte, moda y expresión personal

Las mujeres activas que adoran la moda tienen un nuevo motivo de celebración. La nueva colaboración de Nike con la diseñadora Yoon Ahn nos trae la colección Nike Women by Yoon, una línea de ropa que fusiona el estilo y la individualidad con el deporte dando un nuevo giro a los looks clásicos inspirados en el tenis.

Los diseños de Ahn tienen un estilo que nos lleva a este deporte, pero con un toque de lo más innovador. Para crearlos, se ha inspirado en los colores de los uniformes escolares vintage y en los estilos deportivos clásicos. Así, tenemos prendas que recuerdan a la estética adolescente más inconformista y rebelde. La serie incluye cárdigans, faldas de tenis, polos, chaquetas universitarias y sujetadores deportivos. Eso, junto con detalles tradicionales, como los parches universitarios de chenilla y los logotipos de Nike Court x YA, crea un estilo de tenis con una elegancia contemporánea exclusiva. Con cortes inesperados que combinan el estilo de siempre con la energía más actual y rompedora, estas prendas son perfectas para dentro y fuera de la pista, ya sea en conjunto o por separado.

Además, un aspecto especial y muy emocionante de esta campaña de increíbles equipaciones de competición es que Nike y Ahn colaboran con Naomi Osaka en su vuelta a las pistas en el gran torneo de Estados Unidos, que será su primera competición desde que fue madre en julio de 2023. En los looks de la tenista predominan el verde y el negro, y la colección incluye vestidos técnicos, así como faldas y chaquetas deportivas con cortes oversize que representan su juego único.