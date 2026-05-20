Los auriculares definitivos para entrenar: los Nike x Powerbeats Pro 2 ya están disponibles

La funcionalidad adicional de los Nike x Powerbeats Pro 2 en comparación con la versión anterior hace que estos auriculares sean una opción ideal para una amplia gama de actividades y atletas:

Runners y otros atletas que necesitan un ajuste seguro y no quieren que los auriculares se caigan, ni siquiera durante los entrenamientos más intensos.

Atletas que realizan diferentes tipos de entrenamiento (running, ciclismo, entrenamiento de fuerza, yoga, danza fitness) y quieren usar los mismos auriculares para todos ellos.

Usuarios de la Nike Run Club App que quieren recibir instrucciones y estadísticas de running en tiempo real a través de los auriculares en lugar de tener que mirar un reloj deportivo o un móvil.

Atletas que buscan registrar su frecuencia cardíaca para medir su progreso y no quieren tener que usar varios dispositivos para obtener esa información.

Los Nike x Powerbeats 2 Pro combinan tantas características clave e innovación que la estrella de Nike, LeBron James, utiliza estos auriculares de edición especial para concentrarse al máximo cada vez que juega al golf.

"He formado parte de la aventura de Beats desde el primer día con los Powerbeats originales, y los Powerbeats Pro 2 representan todo lo que necesito en mi rutina diaria, ya sea para entrenar, recuperarme o simplemente para vivir la vida", afirma. "Estos no son solo mis auriculares favoritos; están diseñados para cualquier persona que no quiera renunciar al rendimiento".