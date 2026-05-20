Los auriculares definitivos para entrenar: los Nike x Powerbeats Pro 2 ya están disponibles
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Elimina el ruido para que puedas concentrarte en tus objetivos. Esto es lo que tienes que saber sobre las características de los Nike x Powerbeats 2 Pro y dónde comprarlos.
Mantener la concentración en el juego dejando de lado las distracciones puede ser todo un reto, a menos que tengas los auriculares adecuados. Da la bienvenida a tu nuevo compañero de equipo: los Nike x Powerbeats Pro 2, que ofrecen un sonido de primera calidad, ganchos para las orejas que garantizan un ajuste seguro e incluso un monitor de frecuencia cardíaca integrado, junto con otras características atractivas que los convierten en un producto excepcional para mantener la concentración.
Los auriculares se lanzaron en todo el mundo el 20 de marzo de 2026 y están disponibles en Nike.com, Apple.com y en tiendas seleccionadas de Apple.
Características principales
Al igual que los Powerbeats Pro originales, la segunda versión también es resistente al sudor, ofrece nueve horas de escucha y cuenta con un chip para auriculares de Apple. Sin embargo, los Nike Powerbeats Pro 2 se basan en ese éxito con una amplia gama de mejoras. Por ejemplo:
Cancelación activa de ruido y modo de transparencia
Aunque bloquear todo el sonido es útil en numerosas situaciones de entrenamiento, de vez en cuando necesitas poder oír algo, como cuando corres por una calle concurrida o montas en bicicleta al aire libre. Los Nike Powerbeats Pro 2 te ofrecen ambas opciones.
Monitorización de la frecuencia cardiaca
Según la American Heart Association, conocer tu frecuencia cardiaca puede ayudarte a controlar la salud de tu corazón y tu estado físico. Por ejemplo, puedes comprobar la intensidad de tu entrenamiento y ajustarla según sea necesario. Los Nike Powerbeats Pro 2 te ofrecen un monitor de frecuencia cardíaca integrado para que no necesites un dispositivo adicional.
Diseño estilizado y elegante
En comparación con los Powerbeats Pro, esta nueva versión es más ligera e incluso el estuche de carga es más pequeño. Eso hace que sean más fáciles de usar y llevar, vayas donde vayas. Además, por primera vez en Beats, los auriculares comparten esa icónica marca al colocar el característico logotipo de la "b" en el auricular izquierdo y el Swoosh de Nike en el otro. Diseñados en dos tonos, cada auricular presenta una combinación de volt y negro mate, que simboliza el rendimiento y la innovación, además de ser resistentes al sudor y al agua.
Chip Apple H2 para auriculares
El Apple H2, un chip de alto rendimiento diseñado para auriculares premium, ofrece una velocidad de procesamiento más rápida en comparación con el chip Apple H1. Eso se traduce en una mejor cancelación de ruido, un sonido más adaptable y una mayor eficiencia energética. Por ejemplo, los Nike Powerbeats Pro 2 ofrecen hasta 45 horas de autonomía.
Diseño para un ajuste personalizado
Incluso los mejores auriculares del mundo se quedarán en el cajón si no se ajustan bien. Por eso, Nike se ha asegurado de que los Nike x Powerbeats 2 Pro tengan ganchos para las orejas que garanticen un ajuste seguro y los mantengan en su sitio. También hay cinco tamaños de almohadillas para que puedas encontrar la que mejor se adapte a ti, incluso cuando estás en movimiento.
Integración con la aplicación Nike Run Club
Tanto si nunca te has calzado unas zapatillas de running como si corres maratones con regularidad, la Nike Run Club App tiene todo lo que necesitas. La aplicación ofrece consejos de entrenamiento, datos esenciales para ayudarte a progresar (ritmo, ubicación, distancia, desnivel, frecuencia cardiaca y parciales de kilómetros) y desafíos que mantienen la motivación. Los Nike x Powerbeats 2 Pro se integran con la aplicación para que dispongas de todo ese poder de entrenamiento cuando más lo necesites.
¿Quién debería hacerse con los Nike x Powerbeats Pro 2?
La funcionalidad adicional de los Nike x Powerbeats Pro 2 en comparación con la versión anterior hace que estos auriculares sean una opción ideal para una amplia gama de actividades y atletas:
- Runners y otros atletas que necesitan un ajuste seguro y no quieren que los auriculares se caigan, ni siquiera durante los entrenamientos más intensos.
- Atletas que realizan diferentes tipos de entrenamiento (running, ciclismo, entrenamiento de fuerza, yoga, danza fitness) y quieren usar los mismos auriculares para todos ellos.
- Usuarios de la Nike Run Club App que quieren recibir instrucciones y estadísticas de running en tiempo real a través de los auriculares en lugar de tener que mirar un reloj deportivo o un móvil.
- Atletas que buscan registrar su frecuencia cardíaca para medir su progreso y no quieren tener que usar varios dispositivos para obtener esa información.
Los Nike x Powerbeats 2 Pro combinan tantas características clave e innovación que la estrella de Nike, LeBron James, utiliza estos auriculares de edición especial para concentrarse al máximo cada vez que juega al golf.
"He formado parte de la aventura de Beats desde el primer día con los Powerbeats originales, y los Powerbeats Pro 2 representan todo lo que necesito en mi rutina diaria, ya sea para entrenar, recuperarme o simplemente para vivir la vida", afirma. "Estos no son solo mis auriculares favoritos; están diseñados para cualquier persona que no quiera renunciar al rendimiento".
Preguntas frecuentes
¿Cuándo salen los Nike x Powerbeats Pro 2?
Lanzados el 20 de marzo de 2026 después de un sorteo de acceso anticipado en la app SNKRS, estos auriculares ya están a la venta en Nike.com, Apple.com y en tiendas seleccionadas de Apple.
¿Los Nike x Powerbeats Pro 2 son buenos para hacer ejercicio?
Estos auriculares destacan por su rendimiento en casi cualquier actividad, gracias a características como la batería de larga duración, el diseño ligero, la resistencia al sudor y al agua, la monitorización de la frecuencia cardíaca y la integración con la Nike Run Club App.
¿Qué novedades incluyen los Nike x Powerbeats Pro 2?
Esta edición especial incorpora el chip Apple H2 para auriculares (frente al chip Apple H1 del modelo anterior), lo que se traduce en un mejor rendimiento y una mayor duración de la batería. Los auriculares también son más ligeros y pequeños y tienen un diseño innovador y elegante, además de un monitor de frecuencia cardíaca integrado.