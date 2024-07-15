La marca Jordan lanza las zapatillas exclusivas Tatum 1

Tras firmar con la estrella de la NBA en 2019, la franquicia Jordan ha colaborado con Jayson Tatum para lanzar sus primeras zapatillas exclusivas: las Tatum 1. Con un diseño ligero, una espuma reactiva y la amortiguación Zoom Air, las Tatum 1 son unas zapatillas de baloncesto completas para todo tipo de atletas, independientemente de su posición en la cancha.

"Quiero que quien se las ponga sienta que puede conectar conmigo", afirma Tatum. "De pequeño siempre buscaba en las tiendas las zapatillas de mis atletas favoritos. Cuando las veía o cuando me las ponía, sentía que conectaba con ellos y que me acercaba a ellos de alguna forma. Por eso quiero que mis zapatillas sean ese tipo de puente con mis fans, para que estemos más cerca".

Las Jordan Tatum 1 nacieron del deseo de Tatum de llevar unas zapatillas que sintiera en total conexión con sus pies. Confeccionadas con una resistente y ligera estructura de plástico, las zapatillas tienen una envoltura de espuma y puntos de goma estratégicamente colocada para darte tracción en la cancha.