La marca Jordan lanza las zapatillas exclusivas Tatum 1

Jordan lanza las zapatillas exclusivas Tatum 1
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Descubre todo lo que debes saber del lanzamiento de las primeras zapatillas exclusivas de Tatum con Jordan.
Publicación del contenido original: 19 de febrero de 2023
Lo que debes saber:
- Las Tatum 1 son las primeras zapatillas exclusivas de Jayson Tatum y son el modelo de baloncesto más ligero que la franquicia Jordan ha lanzado esta temporada, con un peso de menos de 340 gramos en la talla 42,5 de hombre.
- Las zapatillas cuentan con una ligera estructura cubierta de espuma y una unidad Zoom Air en el antepié para proporcionar comodidad y reactividad sin tener que renunciar al contacto con la cancha.
- La versión de las Tatum 1 para niño/a lleva un sistema de talón plegable que les permite ponérselas y quitárselas sin usar las manos.
Tras firmar con la estrella de la NBA en 2019, la franquicia Jordan ha colaborado con Jayson Tatum para lanzar sus primeras zapatillas exclusivas: las Tatum 1. Con un diseño ligero, una espuma reactiva y la amortiguación Zoom Air, las Tatum 1 son unas zapatillas de baloncesto completas para todo tipo de atletas, independientemente de su posición en la cancha.
"Quiero que quien se las ponga sienta que puede conectar conmigo", afirma Tatum. "De pequeño siempre buscaba en las tiendas las zapatillas de mis atletas favoritos. Cuando las veía o cuando me las ponía, sentía que conectaba con ellos y que me acercaba a ellos de alguna forma. Por eso quiero que mis zapatillas sean ese tipo de puente con mis fans, para que estemos más cerca".
Las Jordan Tatum 1 nacieron del deseo de Tatum de llevar unas zapatillas que sintiera en total conexión con sus pies. Confeccionadas con una resistente y ligera estructura de plástico, las zapatillas tienen una envoltura de espuma y puntos de goma estratégicamente colocada para darte tracción en la cancha.
Para reducir el peso, el equipo de diseño de zapatillas ha recortado la cantidad de goma todo lo que ha podido y la ha usado solo en las zonas clave, como la parte inferior de la puntera y la zona del metatarso. Este detalle es una buena ayuda para Tatum, que usa mucho el antepié. Con él, tiene más agarre en la cancha durante los movimientos decisivos.
También en el antepié, la cámara Zoom Air proporciona amortiguación y reactividad sin renunciar al contacto con la cancha. Y eso se traduce en que los jugadores sienten un mayor contacto para saltar, cortar y girar con precisión. La parte superior Knit de malla es transpirable y ligera, y la zona del tobillo lleva un acolchado que da todavía más sujeción.
Para los más jóvenes, Tatum quería que las zapatillas fueran fáciles de poner y quitar. Por eso, Tatum ha ayudado al equipo de diseño de la franquicia para dar forma a ese aspecto específico para los más pequeños, que se basa en un innovador sistema para el que no hay que usar las manos. Además, para que sean más independientes, llevan las instrucciones en el talón. Cuando lean la palabra "STEP", solo tienen que meter el pie en la zapatilla y llevarlo hasta el fondo.
Las Tatum 1 están disponibles desde el 7 de abril de 2023 en tallas para toda la familia, así que, ya sabes, puedes ir a juego con tu mejor equipo para echar unas canastas cuando os apetezca. También debes saber que las zapatillas se han lanzado junto con una colección de ropa inspirada en las combinaciones de colores Zoo y Barbershop de las Tatum 1. Entre los básicos de la serie se incluyen sudaderas con capucha y camisetas para hombre, mujer y niño/a.
Preguntas más frecuentes
¿La talla de las Tatum 1 es estándar, ni muy grande ni muy pequeña?
Sí, la talla de las Tatum 1 no viene demasiado grande ni demasiado pequeña. Para más información sobre tallas de zapatillas, consulta la guía de tallas de Nike para hombre, mujer o niño/a.
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¿Cuál es el precio de las Jordan Tatum 1?
El precio de venta de las Tatum 1 es de 120 $ en tallas para adultos, de 90 $ en tallas para niño/a y de 75 $ en tallas niño/a pequeño/a.
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de las Jordan Tatum 1?
La fecha de lanzamiento de las Tatum 1 fue el 7 de abril de 2023, con tallas disponibles para toda la familia.