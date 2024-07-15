Nike lanza sus nuevas zapatillas de competición Vaporfly 3

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Estas zapatillas se han diseñado con el fin de brindar una pisada suave, una mayor estabilidad y una sensación general de ligereza.

Última actualización: 15 de julio de 2024
3 min de lectura
Nike lanza sus nuevas zapatillas de competición Vaporfly 3

Publicación del contenido original: 13 de febrero de 2023

Lo que debes saber:

  • Nike ha lanzado las zapatillas de competición Vaporfly 3, que tienen como objetivo ofrecer más retorno de energía y mejor estabilidad que los modelos anteriores.
  • La nueva versión cuenta con geometría de la mediasuela Nike ZoomX para aportar comodidad y estabilidad.
Nike lanza sus nuevas zapatillas de competición Vaporfly 3

Nike ha presentado sus nuevas zapatillas de running: las Vaporfly 3. Son lo último en zapatillas de competición de la marca y están diseñadas para proporcionar más retorno de energía y mejor estabilidad. La nueva tecnología de diseño en la geometría de la mediasuela y en la parte superior de hilos Flyknit permite esos avances.

Aprovechando el éxito previo de las Vaporfly 2, el equipo de diseño de Nike siguió investigando y desarrollando la nueva versión teniendo siempre como prioridad a la comunidad de atletas. El resultado: un retorno de energía mejorado y una transición perfeccionada, es decir, unas zapatillas con una pisada más suave.

Aunque el equipo de diseño de Nike tenía muchas ganas de ir más allá con estas zapatillas, en el comunicado de prensa de presentación de este modelo confirmaron que habían utilizado elementos del diseño anterior, concretamente la placa completa de fibra de carbono Flyplate y la mediasuela ZoomX, que potencian la sensación de propulsión. La popular mediasuela cuenta con un diseño convexo que se combina con estabilidad y reactividad en el antepié para garantizar una transición suave.

Nike lanza sus nuevas zapatillas de competición Vaporfly 3

La combinación de colores del lanzamiento es un homenaje al largo proceso de diseño, con detalles como el texto estampado que revelan la cantidad de prototipos probados: 57. Además, el equipo de diseño ha incluido un guiño a las primeras Vaporfly que se utilizaron para la maratón Breaking2 de 2017.

Elliott Heath, responsable sénior de productos de zapatillas de Nike Running, nos cuenta que la combinación de colores Prototype de las Vaporfly 3 también es un homenaje al proceso de creación, en el que se basan en opiniones de runners y atletas para desarrollar la innovación desde el principio hasta el final.

La combinación de colores Prototype de las Nike Vaporfly 3 está disponible desde el 6 de marzo en nike.com y en tiendas seleccionadas. No te pierdas las próximas combinaciones de colores.

Publicación original: 13 de febrero de 2023

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