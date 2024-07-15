Nike lanza sus nuevas zapatillas de competición Vaporfly 3

Nike ha presentado sus nuevas zapatillas de running: las Vaporfly 3. Son lo último en zapatillas de competición de la marca y están diseñadas para proporcionar más retorno de energía y mejor estabilidad. La nueva tecnología de diseño en la geometría de la mediasuela y en la parte superior de hilos Flyknit permite esos avances.

Aprovechando el éxito previo de las Vaporfly 2, el equipo de diseño de Nike siguió investigando y desarrollando la nueva versión teniendo siempre como prioridad a la comunidad de atletas. El resultado: un retorno de energía mejorado y una transición perfeccionada, es decir, unas zapatillas con una pisada más suave.

Aunque el equipo de diseño de Nike tenía muchas ganas de ir más allá con estas zapatillas, en el comunicado de prensa de presentación de este modelo confirmaron que habían utilizado elementos del diseño anterior, concretamente la placa completa de fibra de carbono Flyplate y la mediasuela ZoomX, que potencian la sensación de propulsión. La popular mediasuela cuenta con un diseño convexo que se combina con estabilidad y reactividad en el antepié para garantizar una transición suave.