Nike SB anuncia sus primeras zapatillas en colaboración con Leo Barker

Nike SB anuncia sus primeras zapatillas en colaboración con Leo Baker
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Descubre las Nike SB React Leo, unas zapatillas que combinan durabilidad con una gran funcionalidad.
Publicación del contenido original: 12 de septiembre de 2023
Como primer lanzamiento de la colaboración con el skater profesional Leo Baker, Nike SB ha presentado las Nike SB React Leo, unas zapatillas unisex que combinan durabilidad y una tecnología innovadora.
Baker quería que este modelo fuera práctico, que tuviera una estética elegante y con estilo, y que fuera perfecto para el skateboard.
Para conseguirlo, las Nike SB React Leo cuentan con una parte superior de piel de gran calidad superpuesta con ante en las zonas de gran desgaste para ofrecer una mayor durabilidad. El diseño de perfil medio proporciona un ajuste natural para que puedas perfeccionar todos tus trucos con la tabla.
Nike afirmó en un comunicado de prensa que las zapatillas cuentan con costuras con triple refuerzo en la zona de abrasión y en la puntera, una confección híbrida tipo cupsole vulcanizada y una mediasuela Nike React reactiva para garantizar agarre, un buen contacto con la tabla y amortiguación contra impactos de máxima respuesta.
Para darles un toque de estilo, incorporan ribetes y presillas de cinta en los talones con patrones con el monograma "Leo". "Los revestimientos y la puntera reforzada crean tres capas, por lo que tardan mucho en desgastarse. Las triples costuras de la puntera aportan mucha durabilidad", comenta Baker. "Mi intención era que fueran duraderas y cómodas desde el principio para hacer skateboard, y el nuevo diseño tipo cupsole vulcanizado consigue justo eso. Son las zapatillas con las que siempre había soñado. Estoy muy orgulloso".
Las Nike SB React Leo están disponibles desde el 15 de septiembre en nike.com y en algunas tiendas de skateboard.