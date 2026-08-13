Nike Ja 4: el último capítulo de la historia de Ja en el mundo de las zapatillas

Aunque el enfoque es similar, hay claras diferencias entre las Ja 4 y las Ja 3. Una de las mejoras más notables es la de la planta del pie. Mientras que las Ja 3 utilizaban la espuma híbrida ZoomX, las 4 han cambiado a Cushlon 3.0, que, en combinación con una plantilla elevada de espuma Super Critical, proporciona una pisada reactiva, explosiva y estable. El TPU JA-Frame envuelve el pie, lo que ayuda a mantener la sujeción en los saltos, los cambios de dirección rápidos y las entradas a canasta.

El estampado háptico crea un aspecto con más textura, proporciona más dimensionalidad y aumenta la durabilidad. El patrón de tracción con agarre de la suela exterior también está inspirado en el logotipo de Ja, una representación más sutil que el prominente "JA" que aparecía en el modelo anterior.

En cuanto al diseño, las Ja 4 logran un equilibrio único. A la hora de diseñarlas, el equipo encargado ha optado por un enfoque más limpio, moderno, sencillo y orientado al rendimiento para esta nueva versión, mientras conservaba la actitud vanguardista mediante ángulos pronunciados. Una parte integral de este enfoque ha sido dar forma de diente al logotipo "JA", inspiradándose en su famoso movimiento de bulldog.

"Todo el mundo recuerda los momentos en los que Ja parece caminar por el aire, pero ¿qué hay de su movimiento de bulldog? Tendemos a olvidar la explosividad que también tiene en tierra", explica Leon Gu, diseñador experto de productos de Nike. "Queríamos volver a poner esa velocidad en el punto de mira".

Repleta de mensajes ocultos y elementos de diseño únicos, la última incorporación a la línea de zapatillas exclusivas de Ja está diseñada pensando tanto en quien lleva mucho tiempo jugando al baloncesto como en quien acaba de empezar. 12 Time, un nuevo diseño que mantiene las características clave que los y las entusiastas de este deporte esperan de la línea de Morant a un precio más bajo, se lanzará poco después.