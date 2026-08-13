Nike Ja 4: el último capítulo de la historia de Ja en el mundo de las zapatillas
Novedades sobre productos
Las Nike Ja 4 llegan en agosto de 2026 con una amortiguación, tracción y diseño renovados. Aquí te contamos los cambios respecto a las Ja 3, cómo son las tallas y dónde comprarlas.
Conclusiones rápidas
- Las Ja 4 estarán disponibles el 13 de agosto de 2026 en Nike.com y en distribuidores seleccionados.
- Las Ja 4 presentan varias mejoras con respecto a las Ja 3, como un nuevo TPU JA-Frame para la estabilidad, un cambio en la espuma bajo el pie, una plantilla más reactiva y el uso de estampados hápticos para aumentar la durabilidad, además de muchas actualizaciones en cuanto al diseño.
- Nike lanzará cinco combinaciones de colores diferentes para las Ja 4.
- Las Ja 4 se lanzarán junto al nuevo diseño "12 Time", que refleja las ventajas que los y las entusiastas del baloncesto esperan de las zapatillas exclusivas de Ja a un precio más bajo.
Ja Morant vuelve con unas nuevas zapatillas, que añaden otro salto a su singular trayectoria en el mundillo y harán temblar a cualquier defensa. Las Nike Ja 4 son unas zapatillas de baloncesto creadas para el estilo de los bases, y están diseñadas alrededor del explosivo juego lateral de la superestrella. Destacan varias novedades con respecto a las Ja 3, como el cambio de la espuma híbrida ZoomX a la Cushlon 3.0, que proporciona más estabilidad en la planta del pie, y el nuevo sistema de contención Ja Frame para una mayor sensación de seguridad.
Las Ja 4 se lanzarán el 15 de agosto de 2026 por 125 $ y estarán disponibles en cinco combinaciones de colores diferentes. Los modelos especiales tendrán un coste extra. A continuación te explicamos todo lo que debes saber.
Hazte con las Ja 4 antes de que vuelen
Con cada nueva versión de la línea de zapatillas Ja Morant, buscamos que se asemejen más a él, cuya historia de determinación y perseverancia inspira a una nueva generación de jugadores de baloncesto. La baja estatura del jugador no le ha impedido estar la altura en cada paso del camino, desde sus humildes raíces en Carolina del Sur hasta su fichaje por una universidad de categoría media.
Según Monique Currie, responsable de producto de Nike: "La presencia de Ja supera su tamaño, y queremos que la juventud de hoy tenga esa misma mentalidad. La determinación y la intensidad que aporta cada vez que pisa la cancha se vuelven una forma de conectar con quienes juegan con esa misma pasión".
Es importante destacar que las Ja 4 están tan inspiradas en Ja como sus predecesoras, por lo que no es de extrañar que la textura atrevida y agresiva de la parte superior sea una expresión de su explosivo estilo de juego. Todos los detalles tienen que ver con él.
"Son mucho más que unas zapatillas," añade Currie. "Son un movimiento y un momento: una oportunidad para que cualquier atleta sienta la confianza, la determinación y la presencia que posee Ja nada más pisar la cancha".
¿Qué ha cambiado de las Ja 3 a las Ja 4?
Aunque el enfoque es similar, hay claras diferencias entre las Ja 4 y las Ja 3. Una de las mejoras más notables es la de la planta del pie. Mientras que las Ja 3 utilizaban la espuma híbrida ZoomX, las 4 han cambiado a Cushlon 3.0, que, en combinación con una plantilla elevada de espuma Super Critical, proporciona una pisada reactiva, explosiva y estable. El TPU JA-Frame envuelve el pie, lo que ayuda a mantener la sujeción en los saltos, los cambios de dirección rápidos y las entradas a canasta.
El estampado háptico crea un aspecto con más textura, proporciona más dimensionalidad y aumenta la durabilidad. El patrón de tracción con agarre de la suela exterior también está inspirado en el logotipo de Ja, una representación más sutil que el prominente "JA" que aparecía en el modelo anterior.
En cuanto al diseño, las Ja 4 logran un equilibrio único. A la hora de diseñarlas, el equipo encargado ha optado por un enfoque más limpio, moderno, sencillo y orientado al rendimiento para esta nueva versión, mientras conservaba la actitud vanguardista mediante ángulos pronunciados. Una parte integral de este enfoque ha sido dar forma de diente al logotipo "JA", inspiradándose en su famoso movimiento de bulldog.
"Todo el mundo recuerda los momentos en los que Ja parece caminar por el aire, pero ¿qué hay de su movimiento de bulldog? Tendemos a olvidar la explosividad que también tiene en tierra", explica Leon Gu, diseñador experto de productos de Nike. "Queríamos volver a poner esa velocidad en el punto de mira".
Repleta de mensajes ocultos y elementos de diseño únicos, la última incorporación a la línea de zapatillas exclusivas de Ja está diseñada pensando tanto en quien lleva mucho tiempo jugando al baloncesto como en quien acaba de empezar. 12 Time, un nuevo diseño que mantiene las características clave que los y las entusiastas de este deporte esperan de la línea de Morant a un precio más bajo, se lanzará poco después.
Información del lanzamiento de las Ja 4
Las Ja 4 se lanzarán el 13 de agosto de 2026 y estarán disponibles en nike.com y en distribuidores seleccionados. El diseño 12 Time se lanzará a principios de septiembre de 2026.
Las zapatillas están disponibles en cinco combinaciones de colores por 125 $. Los modelos especiales tendrán un coste extra.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencian las Nike Ja 4 de las Ja 3?
Una de las mayores mejoras es la de la espuma de la planta del pie, que ahora proporciona más estabilidad. Las Ja 4 utilizan Cushlon 3.0, un cambio con respecto a la ZoomX híbrida utilizada en las Ja 3, que te permite impulsarte sin dudarlo y recuperarte rápidamente. También cuenta con cambios significativos en la plantilla, un nuevo TPU JA-Frame y otros elementos de diseño únicos.
¿Las Nike Ja 4 son adecuadas para jugar como base?
Las Ja 4 son más adecuadas para la forma de jugar de los y las bases, pero en general no están pensadas para una posición en particular, sino más bien para un estilo de juego.
¿Cómo de duraderas son las zapatillas de Ja Morant?
Las Ja 4 se diseñaron pensando en una sujeción duradera, y para ello se eligieron materiales por su resistencia y longevidad.
¿La talla de las Ja 4 se corresponde con la habitual?
Prueba con media talla más para contar con espacio adicional en el antepié.