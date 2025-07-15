Nike presenta las revolucionarias Air Jordan 40

Este modelo de perfil alto queda un poco más bajo en el tobillo que otras zapatillas Jordan anteriores, pero sigue ofreciendo el soporte necesario para moverte en todas direcciones. El diseño aerodinámico de las zapatillas también destaca a la vista, con el clásico logo Jordan como protagonista.

Y, naturalmente, su diseño vanguardista no pasa desapercibido. Con su silueta moderna, reinventan el look clásico de las Air Jordan y elevan su estilo. En un sutil guiño a décadas de grandeza, el logo de las zapatillas está compuesto íntegramente de ángulos de 40 grados, un concepto que se repite en el patrón de tracción de la suela exterior.

Prepárate para ver las AJ40 en la cancha esta temporada. "Estoy deseando pisar la cancha con las Air Jordan 40 esta temporada", explica Paolo Banchero, estrella del baloncesto y atleta Jordan. "Son unas zapatillas diseñadas para el baloncesto de hoy en día, con la innovación que caracteriza la familia Jordan. Esa atención al rendimiento llevará mi estilo de juego al siguiente nivel mientras sigo representando con orgullo al Jumpman, el mayor símbolo de grandeza".

Las Air Jordan 40 están disponibles en nueve combinaciones de colores, para conjuntar con tu equipo o con tu estilo. Aunque están pensadas para la cancha, tienen la comodidad, la sujeción y el estilo necesarios para acompañarte todo el día.

Las nuevas Air Jordan 40 se lanzarán el 12 de julio de 2025 en jordan.com y en algunos partners de Retail.