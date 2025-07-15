Nike presenta las revolucionarias Air Jordan 40

Las AJ40 están diseñadas para la nueva era del baloncesto
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Estas zapatillas, muy reactivas y con diseño clásico, están hechas para brillar en la cancha.
Unas buenas zapatillas de baloncesto son tus mejores aliadas en la cancha: te ayudan a saltar, frenar y cambiar de dirección sin pensarlo dos veces. Así podrás centrarte en el partido y no en las zapatillas.
Las Nike Air Jordan llevan cuatro décadas dominando la cancha y son sinónimo de innovación con un estilo inconfundible. Las Air Jordan se reinventan una y otra vez para seguir marcando la diferencia. La franquicia Air Jordan suma una nueva joya con lo último en innovación: las AJ40.
Las Air Jordan 40 honran la historia de Jordan con ajustes innovadores que las hace destacar en la cancha. Con una alta reactividad y una pisada explosiva, las A40 te permiten moverte por la cancha y dejar atrás a tus oponentes con total soltura.
Las AJ40 reinventan las icónicas zapatillas Air Jordan que Michael Jordan debutó hace cuatro décadas, con guiños al pasado y mejoras modernas para la nueva era del baloncesto.
Las AJ40 hacen historia: son las primeras en incluir la espuma Nike ZoomX a lo largo de toda la suela y una unidad Nike Zoom Strobel completa, que llevan la amortiguación al límite justo debajo del empeine para maximizar la reactividad. La espuma ZoomX es la más ligera y reactiva de Nike, con un retorno de energía del 85 % que te impulsa jugada tras jugada.
La espuma ya ha acaparado titulares como protagonista en marcas récords de atletas Nike. Junto a la unidad Zoom Strobel, esta nueva alianza ofrece una pisada ligera y levemente reactiva, ideal para acompañarte con potencia en la cancha. Para Jason Mayden, responsable de Diseño de la franquicia Jordan, son "las Air Jordan del mañana".
Dado que el agarre lo es todo en la cancha, las AJ40 incorporan una suela exterior con un patrón de tracción único de 40 grados que te permite arrancar, frenar y cambiar de dirección al instante. La malla de las zapatillas ofrece un ajuste ceñido y completo que se adapta a cada movimiento, incluso cuando cambias de ritmo a máxima velocidad.
Este modelo de perfil alto queda un poco más bajo en el tobillo que otras zapatillas Jordan anteriores, pero sigue ofreciendo el soporte necesario para moverte en todas direcciones. El diseño aerodinámico de las zapatillas también destaca a la vista, con el clásico logo Jordan como protagonista.
Y, naturalmente, su diseño vanguardista no pasa desapercibido. Con su silueta moderna, reinventan el look clásico de las Air Jordan y elevan su estilo. En un sutil guiño a décadas de grandeza, el logo de las zapatillas está compuesto íntegramente de ángulos de 40 grados, un concepto que se repite en el patrón de tracción de la suela exterior.
Prepárate para ver las AJ40 en la cancha esta temporada. "Estoy deseando pisar la cancha con las Air Jordan 40 esta temporada", explica Paolo Banchero, estrella del baloncesto y atleta Jordan. "Son unas zapatillas diseñadas para el baloncesto de hoy en día, con la innovación que caracteriza la familia Jordan. Esa atención al rendimiento llevará mi estilo de juego al siguiente nivel mientras sigo representando con orgullo al Jumpman, el mayor símbolo de grandeza".
Las Air Jordan 40 están disponibles en nueve combinaciones de colores, para conjuntar con tu equipo o con tu estilo. Aunque están pensadas para la cancha, tienen la comodidad, la sujeción y el estilo necesarios para acompañarte todo el día.
Las nuevas Air Jordan 40 se lanzarán el 12 de julio de 2025 en jordan.com y en algunos partners de Retail.