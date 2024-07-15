Nike lanza su tecnología ReactX, diseñada para optimizar el retorno de energía y reducir la huella de carbono
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Los avances de esta nueva espuma se basan en las pruebas realizadas durante 5 años.
Publicación del contenido original: 13 de julio de 2023
Lo que debes saber:
- La nueva tecnología Nike ReactX de la gama Infinity React de la marca optimiza el retorno de energía al correr.
- La espuma se ha mejorado durante 5 años para aumentar el rendimiento deportivo y reducir el impacto medioambiental del material.
Nike ha presentado lo último en tecnología de espuma avanzada: ReactX. Después de hacer pruebas durante 5 años, la empresa de ropa deportiva ha incluido esta nueva espuma en las InfinityRN 4. Esta espuma renovada ofrece más retorno de energía que la anterior tecnología de espuma Nike React utilizada en la colección.
Además de ayudar a mejorar el rendimiento al correr, esta tecnología también contribuye a reducir la huella de carbono de Nike. Según el comunicado de prensa de anuncio de las novedades, ReactX está diseñada para disminuir la huella de carbono de un par de mediasuelas al menos un 43 %, ya que requiere un menor uso de energía en su fabricación. Además, el retorno de energía aumenta un 13 %.
Para llegar hasta aquí, el equipo de Nike se dedicó a realizar y revisar pruebas durante 5 años. Durante este periodo, se utilizaron diferentes métodos de fabricación que tenían como prioridad a la comunidad de atletas. El equipo de diseño también estudió cómo reducir la huella de carbono en el proceso de fabricación.
Uno de los recursos que han empleado para ello fue el moldeado por inyección, que, según Nike, es más sencillo que los métodos de producción anteriores y ayuda a reducir la huella de carbono. Sin embargo, hasta ahora, la espuma creada mediante el moldeado por inyección daba como resultado un menor retorno de energía, lo que afectaba al rendimiento deportivo. En cambio, el anterior método de moldeado por compresión permitía crear espumas reactivas con mayor retorno de energía, pero tenía un mayor impacto en la huella de carbono.
Para solucionar este problema, Nike creó ReactX, que surge como resultado de llevar a cabo investigaciones, desarrollo y pruebas para encontrar el equilibrio entre las necesidades de rendimiento de runners y el impacto medioambiental de la producción de espuma gracias al moldeado por inyección. Con la nueva tecnología de espuma y el moldeado por inyección, se ofrece un gran retorno de energía y se reduce la huella de carbono.
Además de contar con ReactX, las InfinityRN 4 también tienen una parte superior transpirable confeccionada con material Nike Flyknit y una zona del tobillo suave y con sujeción. De acuerdo con el comunicado de prensa, aunque el material Flyknit proporciona más flexibilidad y sujeción al correr, también produce un promedio de un 60 % menos de residuos que los procesos tradicionales de fabricación de partes superiores.
Las Nike Infinity RN4 están disponibles desde el 13 de julio en nike.com y en algunas tiendas.