Nike lanza su tecnología ReactX, diseñada para optimizar el retorno de energía y reducir la huella de carbono

Nike ha presentado lo último en tecnología de espuma avanzada: ReactX. Después de hacer pruebas durante 5 años, la empresa de ropa deportiva ha incluido esta nueva espuma en las InfinityRN 4. Esta espuma renovada ofrece más retorno de energía que la anterior tecnología de espuma Nike React utilizada en la colección.

Además de ayudar a mejorar el rendimiento al correr, esta tecnología también contribuye a reducir la huella de carbono de Nike. Según el comunicado de prensa de anuncio de las novedades, ReactX está diseñada para disminuir la huella de carbono de un par de mediasuelas al menos un 43 %, ya que requiere un menor uso de energía en su fabricación. Además, el retorno de energía aumenta un 13 %.

Para llegar hasta aquí, el equipo de Nike se dedicó a realizar y revisar pruebas durante 5 años. Durante este periodo, se utilizaron diferentes métodos de fabricación que tenían como prioridad a la comunidad de atletas. El equipo de diseño también estudió cómo reducir la huella de carbono en el proceso de fabricación.