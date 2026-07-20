La colección Nike Football x LEGO® para niño/a hace que el fútbol sea aún más divertido
Novedades sobre productos
Nike Football y The LEGO Group han colaborado para crear una divertida colección para niño/a que celebra la cultura futbolística dándole un estilo LEGO® a botas de fútbol Nike populares y a las icónicas zapatillas Air Max 95, y creando equipaciones de fútbol y prendas de sportswear.
- La colección Nike Football x LEGO® presenta unas originales zapatillas de fútbol y calzado y ropa para niños inspirados en el fútbol con colores atrevidos, estampados divertidos y llamativos estampados de animales y patrones inspirados en las creaciones de LEGO.
- La colección incluye las botas de fútbol Jr. Mercurial y Jr. Tiempo Streetgato, dos nuevas versiones para niños de las Air Max 95, equipaciones de fútbol y ropa deportiva inspirada en el fútbol.
- Las camisetas y los pantalones cortos cuentan con la potente tecnología de refrigeración Aero-FIT de Nike para mantener la frescura y la transpirabilidad de los más pequeños, mientras que la nueva bota Mercurial incorpora tecnología de rendimiento orientada a la velocidad.
- La colección, que se lanzó el 4 de junio de 2026, ya está disponible en todo el mundo en nike.com, LEGO.com y en tiendas seleccionadas.
Con la emoción que se respira en torno al fútbol en el verano de 2026, los niños ya pueden sumarse a la acción con la colección Nike x LEGO® Football, disponible ahora en todo el mundo. Esta última colaboración entre Nike y The LEGO Group aporta un toque creativo, divertido y lleno de energía a la equipación de Nike Football, animando a los niños a expresar su personalidad única a través de colores vivos y diseños atrevidos. La colección, que combina las innovaciones de diseño de LEGO con la tecnología de rendimiento de Nike en forma de calzado y ropa deportiva, ofrece algo para todos los jóvenes aficionados al fútbol o a LEGO.
Como parte de la campaña de la marca, las icónicas minifiguras son las protagonistas indiscutibles, vestidas con la equipación de fútbol Nike de la nueva colección.
«Nike siempre ha sido sinónimo de un fútbol creativo e instintivo», afirma Andre Simmons, director creativo de iniciativas de marca de Nike. «Queremos que los niños y niñas recuerden que el fútbol es divertido. Para los aficionados de toda la vida, es para recordar la alegría que sintieron al ver a sus jugadores favoritos hacer estas cosas inimaginables. Hay algo para todos los gustos».
¿Qué incluye la colección Nike Football x LEGO®?
La colección para niños incluye dos tipos diferentes de botas de fútbol, dos nuevas versiones de las queridas zapatillas para el día a día Air Max 95, equipaciones de fútbol, camisetas, pantalones cortos, ropa deportiva y accesorios.
Botas de fútbol
Estas dos siluetas de botas de fútbol, el punto central de la colección, son una transformación para niños de dos modelos emblemáticos de botas de fútbol Nike. Ayudan a animar a una nueva generación de aficionados a conectar con el deporte y a hacer suyo el fútbol, al tiempo que expresan su energía lúdica y su creatividad.
Jr. Mercurial Vapor Pro y Academy: las botas Jr. Mercurial Vapor Pro y Academy están diseñadas para la velocidad y para llamar la atención. Está diseñada para jugar en terreno firme y en diversas superficies al aire libre. Con un estampado de pantera de piezas de LEGO®, las botas están disponibles en color hot pink con un swoosh naranja y en color morado con un swoosh verde neón.
Jr. Tiempo Streetgato: la Jr. Tiempo Streetgato también es toda una declaración de intenciones en naranja, negro y blanco, con su estilo urbano, sus llamativos estampados de bloques de LEGO y sus detalles metálicos. Sin embargo, a diferencia de las Jr. Mercurial Vapor Pro y Academy, las Jr. Tiempo Streetgato están diseñadas para el juego en campos pequeños y en interiores.
Zapatillas para el día a día
Dos nuevas versiones para niños de las icónicas Air Max 95 capturan la cultura del fútbol.
Ropa
La combinación de equipaciones de fútbol y ropa deportiva hará que los niños luzcan un buen look y se sientan frescos, cómodos y seguros en el terreno de juego.
Kits Aero-FIT Match: con Nike Aero-FIT, la innovadora tecnología de refrigeración de la marca, estos kits mantendrán la frescura y la transpirabilidad de los más pequeños mientras juegan durante todo el día. Las camisetas y los pantalones cortos a juego presentan elementos de diseño como gráficos de un jaguar y una rana venenosa, patrones de ladrillos de LEGO y detalles de insignias iridiscentes. La influencia de LEGO se aprecia aún más con elementos inspirados en las minifiguras de LEGO y estampados realistas de piezas de LEGO que se asemejan a fotografías.
Jersey Hollywood Keepers: con su estampado inspirado en los ladrillos de LEGO, este jersey exclusivo es lo más destacado de la colección de ropa.
Diseños y accesorios de ropa deportiva: la colección se completa con más ropa deportiva, con más detalles que se darán a conocer en las próximas semanas.
Dónde comprar
La colección Nike Football x LEGO® ya está disponible en nike.com, LEGO.com y en tiendas seleccionadas tras su lanzamiento global el 4 de junio de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué zapatillas incluye la colección Nike x LEGO®?
La colección Nike Football x LEGO® incluye dos nuevas botas de fútbol Nike para niños: las Jr. Mercurial y las Jr. Tiempo Streetgato. Además, la colección incluye dos nuevas versiones de las Nike Air Max 95 en tallas para niños.
¿Qué es la tecnología Aero-FIT?
Aero-FIT, presente en las camisetas y los pantalones cortos Nike x LEGO, es la innovadora tecnología de refrigeración de Nike, diseñada para mantener la frescura y la transpirabilidad aunque sudes. Confeccionado íntegramente con residuos textiles, el material de alto rendimiento también es respetuoso con el medio ambiente.
¿Dónde puedo comprar la colección de fútbol Nike x LEGO®?
La colección de fútbol Nike x LEGO se vende en nike.com, LEGO.com y en tiendas seleccionadas.
¿La colección de fútbol Nike x LEGO® está disponible fuera de EE. UU.?
Sí, esta colaboración entre Nike y Lego está disponible en todo el mundo.