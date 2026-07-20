Con la emoción que se respira en torno al fútbol en el verano de 2026, los niños ya pueden sumarse a la acción con la colección Nike x LEGO® Football, disponible ahora en todo el mundo. Esta última colaboración entre Nike y The LEGO Group aporta un toque creativo, divertido y lleno de energía a la equipación de Nike Football, animando a los niños a expresar su personalidad única a través de colores vivos y diseños atrevidos. La colección, que combina las innovaciones de diseño de LEGO con la tecnología de rendimiento de Nike en forma de calzado y ropa deportiva, ofrece algo para todos los jóvenes aficionados al fútbol o a LEGO.

Como parte de la campaña de la marca, las icónicas minifiguras son las protagonistas indiscutibles, vestidas con la equipación de fútbol Nike de la nueva colección.

«Nike siempre ha sido sinónimo de un fútbol creativo e instintivo», afirma Andre Simmons, director creativo de iniciativas de marca de Nike. «Queremos que los niños y niñas recuerden que el fútbol es divertido. Para los aficionados de toda la vida, es para recordar la alegría que sintieron al ver a sus jugadores favoritos hacer estas cosas inimaginables. Hay algo para todos los gustos».