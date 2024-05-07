8 ideas de regalos de Nike para el Día de la Madre

9 ideas de regalos de Nike para el Día de la Madre
Guía de compra
Encuentra un buen regalo para tu madre, que la anime a disfrutar de los placeres diarios, como hacer ejercicio, relajarse o pasear con estilo.
Si estás pensando qué regalarle a tu madre (o figura materna) el Día de la Madre, echa un vistazo a esta guía para encontrar algo especial. Tú la conoces mejor que nadie, sorpréndela con algo que ella no se compraría, dale un toque personal como una nota escrita a mano y pasa un rato con ella para hacer que el día sea perfecto.
1. Para mamás que buscan leggings para el día a día: leggings Nike
Da igual si a mamá le gusta el yoga o si se pone leggings solo para estar cómoda. ¡Los leggings nunca sobran! La colección Nike Zenvy cuenta con nuestro tejido InfinaSoft suave como la seda, diseñado para yoga y mucho más. Por su parte, los Universa son supersuaves y ofrecen sujeción media. Si lo que busca es una sensación totalmente natural para todo el día a un precio genial, echa un vistazo a los leggings Nike One.
2. Para mamás con el estilo de los 2000: zapatillas de running retro
Que lleve su estilo retro al futuro con las zapatillas de running retro de Nike. Las Nike Vomero 5, las Nike V2K y las Nike P-6000 combinan estilo, comodidad y estética retrofuturista en un look duradero.
3. Para cuando mamá descansa: Nike Phoenix Fleece
Agasaja a tu madre con ropa Nike Sportswear Club Fleece suave y cómoda para relajarse y recuperarse después de un día largo en el trabajo, un entrenamiento duro o, sencillamente, porque sí. Nuestra ropa de estar por casa es muy cómoda y los detalles le ponen un toque de estilo. También está disponible en tallas grandes.
4. Para mamás que adoran correr: chaquetas Nike Running
Las inclemencias del tiempo no deberían impedir que tu madre salga. Si le gusta correr, regálale un chaqueta Nike Running para que disfrute de calidez, transpirabilidad y protección frente a los elementos, así podrá correr siempre que quiera. Si le gusta salir a correr por las mañanas o por la noche, busca un modelo con elementos reflectantes para que todo el mundo la vea.
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5. Para mamás que están siempre de pie: chanclas Nike
Si tu madre pasa mucho tiempo de pie, plantéate regalarle un par de chanclas de espuma suave de Nike. Se diseñaron para ofrecer una amortiguación ligera, perfectas para andar por casa, pero son tan resistentes que también sirven para salir a la calle con un look deportivo informal. Es más: sorpréndela con una pedicura, las chanclas le vendrán muy bien. Si su deporte favorito pasear y andar, puedes elegir unas zapatillas para caminar de nuestra versátil colección Nike.
6. Para mamás que adoran el gimnasio: equipamiento para entrenar en casa
Si el gimnasio es el lugar favorito de tu madre, ayúdala a recrear esa misma sensación en casa. Regálale equipamiento versátil para entrenar, como un balón medicinal o una banda de resistencia. Si ya tiene todo su equipamiento favorito de gimnasio en casa, quizá puedas optar por herramientas de recuperación (como un rodillo de masaje) para aliviar los dolores después de un entrenamiento especialmente duro y prepararse para el siguiente.
7. Para mamás que no paran: bolsa de mano Nike
Si tu madre lleva toda su vida en el bolso, quizá sea hora de cambiar a una nueva bolsa de mano. Nike ofrece opciones en diferentes tallas y colores para que escojas la que mejor se adapte a ella. Por ejemplo, la bolsa Nike One Luxe tiene un diseño ampliable y capacidad para un portátil, la esterilla de yoga, accesorios y bolsas más pequeñas plegables para organizarse fácilmente.
8. Para mamás comprometidas con el medio ambiente: ropa hecha con materiales sostenibles
Si para tu madre la sostenibilidad es lo más importante, puedes plantearte como regalo una prenda reciclada o confeccionada con materiales sostenibles. Nike dispone de todo tipo de ropa hecha con, al menos, un 50 % de materiales reciclados, para que puedas encontrar un regalo que vaya acorde con los valores de tu madre.
9. Ideas de regalo si no tienes mucho presupuesto: complementos por 50 $ o menos
¿Quieres hacerle un gran regalo a mamá pero tu presupuesto es modesto? Puedes comprarle una esterilla de yoga, una botella de agua o una mochila o un bolso nuevo. Y, si no te decides, siempre puedes acertar con unos calcetines.
Texto: Greg Presto