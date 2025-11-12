Regalos Nike para amantes de las acampadas
Guía de regalos
Aquí encontrarás los regalos perfectos para amantes de las actividades al aire libre, desde zapatillas increíbles hasta prendas funcionales y accesorios divertidos.
Si buscas un regalo para una persona aventurera, asegúrate de que no le falten los imprescindibles para que aproveche al máximo su tiempo al aire libre. Tanto si se trata de alguien que disfruta yendo de acampada con el coche como si prefiere hacer excursiones de varios días con la mochila a la espalda, la equipación marca la diferencia. Por eso, los mejores regalos para acampar son los que se pueden usar una y otra vez: desde ropa para todo tipo de climas hasta bolsas de viaje prácticas o accesorios inteligentes. Estas fiestas, opta por regalos que combinen practicidad y estilo con productos de acampada para hombre y mujer.
Zapatillas cómodas
Zapatillas suaves para disfrutar de la acampada
Para que la acampada sea más cómoda, unas zapatillas sin cordones con un estilo inspirado en los mocasines son un buen regalo. Su práctico diseño permite que los pies respiren mientras quien las lleva puestas descansa, lee o se toma un café. Con una suela exterior resistente, son perfectas para usar al aire libre. La amortiguación en la planta del pie hace que la pisada sea tan cómoda como caminar sobre las nubes, incluso en terrenos rocosos.
Zapatillas de trail para pisar fuerte
Unas zapatillas resistentes son imprescindibles para explorar los senderos en una escapada a la naturaleza. Ya sean para senderismo o running, unas zapatillas de trail como las Nike Zegama 2 o las Pegasus Trail 5, transpirables en la parte superior y con suela antideslizante, son el mejor regalo para mujeres y hombres. Para enfrentar las inclemencias del tiempo sin molestias, busca un modelo con una parte superior de Gore-Tex resistente al agua.
Ropa adecuada
Un chaleco de running para guardar snacks
Cuantos más bolsillos, más espacio para llevar snacks en esas aventuras por el bosque. Un chaleco ligero es una prenda que apenas ocupa espacio en la mochila y que puede venir bien en cualquier aventura. En la zona de acampada, un chaleco o una riñonera también permiten tener a mano básicos como una linterna, un par de calcetines extra y unas cerillas.
Una chaqueta de densidad media para combinar varias capas de forma práctica
En la naturaleza, las temperaturas pueden caer en picado rápidamente. Por eso, poder combinar varias capas de ropa es fundamental. Para hacerle la vida más fácil a esa persona que ama pasar tiempo al aire libre, una de las mejores opciones es una chaqueta de densidad media que se pueda llevar sola o con otras prendas. La chaqueta ACG Smith Summit tiene protección UV y una abertura de ventilación con forro de malla para que circule el aire, por lo que es la compañera perfecta en los senderos y en el campamento.
Una sudadera cómoda para llevar cuando cae la noche
El mejor regalo para hombres y mujeres que se enfrentan a la bajada de temperaturas después de ponerse el sol es una sudadera cómoda y cálida. La sudadera Nike ACG "Wolf Tree" está confeccionada con tejido Polartec®, lo que la convierte en una prenda ideal que cualquier campista puede ponerse sobre una camiseta cuando refresca o debajo de una chaqueta impermeable cuando el tiempo empeora. Para las acampadas en familia, Nike también ofrece opciones para abrigar a los y las campistas más jóvenes.
Una chaqueta de tejido Fleece para climas más fríos
¿Buscas ideas de regalo para personas que pasan tiempo al aire libre en cualquier momento del año? Una cómoda chaqueta de tejido Fleece es justo lo que necesitan para disfrutar de la naturaleza. Un modelo que destaca es la chaqueta ACG Canwell Glacier, que es resistente al viento (e increíblemente cálida) y puede soportar temperaturas frías con un estilo impecable.
Pantalones cargo para viajar con equipaje ligero
¡Pantalones largos y cortos en la misma prenda! La ropa convertible puede reducir a la mitad la lista de cosas que llevar, algo importante si el objetivo es viajar con un equipaje ligero. Los pantalones cargo ACG Smith Summit, resistentes a los rayos UV y repelentes al agua, son el regalo de acampada perfecto para mujeres y hombres que buscan prendas prácticas. Son cómodos además de funcionales, ya sea llevándolos largos o quitando la parte inferior para usarlos como pantalones cortos.
Partes de arriba Nike Dri-FIT para capilarizar el sudor
No hay nada peor para cualquier senderista que terminar un largo día de excursión y montar el campamento con frío e incomodidad porque el sudor de la ropa no se seca. El tejido sedoso de las partes de arriba Nike Dri-FIT se seca rápidamente, por eso son el regalo perfecto tanto para hacer una caminata como para relajarse en la zona de acampada.
Accesorios básicos
Una gorra para protegerse del sol
Protegerse del sol es fundamental cuando se pasa tiempo al aire libre. Una gorra de béisbol es el modelo indiscutible para el día a día y la favorita en los senderos y fuera de ellos. Por otro lado, un gorro tipo pescador de ala ancha y resistente al agua es ideal para cualquier situación. Cuando compres un regalo para ir de acampada, fíjate en los detalles técnicos. Por ejemplo, un gorro puede tener un forro de malla para mantener la cabeza fresca o un cordón debajo de la barbilla para evitar que se lo lleve el viento.
Una mochila todoterreno para llevar las cosas organizadas
Los mejores regalos para ir de acampada hacen que la experiencia sea más fácil. Una mochila con un tamaño adecuado para guardar toda la equipación necesaria puede marcar la diferencia. La Aysén es una mochila de 32 litros con abertura superior enrollable para acceder fácilmente a tus cosas y con bolsillos pequeños para guardar tus básicos. Además, cuenta con correas y clips para aumentar la capacidad de almacenamiento. Otra opción destacada es la mochila ACG Daymax, que tiene el tamaño perfecto para llevar el almuerzo y la equipación necesaria para una excursión de un día.
Calcetines de secado rápido para caminar con comodidad
Aunque pueda parecer un regalo extraño, los calcetines confeccionados con una mezcla de lana se secan rápidamente y son transpirables sin renunciar a la elasticidad. Los calcetines por encima del tobillo evitan que los pies se llenen de polvo y se pueden llevar cómodamente tanto con zapatillas de senderismo como con chanclas cuando llega el momento de descansar.
Una botella de agua para mantener la hidratación
Una botella de agua ligera y hermética es un básico para los días de senderismo. A la hora de elegir una botella de agua como regalo para ir de acampada, ten en cuenta detalles prácticos como el aislamiento al vacío para mantener las bebidas frescas, un tapón giratorio para beber cómodamente y una anilla que facilite el transporte y el acceso a la hidratación.
Gafas de sol para proteger los ojos
Unas gafas de sol son un buen regalo para quienes disfrutan acampando, haciendo senderismo a gran altitud o relajándose en la playa. Además, las seguirán usando después del viaje. Busca modelos con lentes polarizadas para una protección total contra los rayos UVA/UVB. Ya sea para hacer una ruta o para desconectar al aire libre, estas gafas son un acierto.