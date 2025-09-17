No hay nada como sorprender a tus seres queridos con un regalo que les encante y que les resulte útil. Si estás buscando ideas de regalos de Nike para amantes del fitness, una nueva equipación de entrenamiento o ropa deportiva cómoda son opciones fantásticas para personas de cualquier edad.

Los Nike Trainers adoran cualquier tipo de ejercicio, desde el ciclismo y el entrenamiento de fuerza hasta el yoga y la marcha rápida. Por eso, les hemos pedido a tres de ellos que nos den algunas ideas de regalos de productos Nike.

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