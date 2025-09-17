Las mejores ideas de regalos según Nike Trainers
Guía de compra
Nuestros especialistas en fitness nos cuentan qué regalarán a sus seres queridos estas fiestas y en otras ocasiones especiales.
No hay nada como sorprender a tus seres queridos con un regalo que les encante y que les resulte útil. Si estás buscando ideas de regalos de Nike para amantes del fitness, una nueva equipación de entrenamiento o ropa deportiva cómoda son opciones fantásticas para personas de cualquier edad.
Los Nike Trainers adoran cualquier tipo de ejercicio, desde el ciclismo y el entrenamiento de fuerza hasta el yoga y la marcha rápida. Por eso, les hemos pedido a tres de ellos que nos den algunas ideas de regalos de productos Nike.
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La lista de ideas de Betina Gozo, Nike Trainer
1. Una sudadera con capucha cómoda
Tanto si está exigiendo el máximo a sus clientes con entrenamientos intensos como si quiere desconectar después de una sesión de ejercicio, a la Nike Trainer Betina Gozo le encanta ponerse la sudadera corta con capucha Nike Sportswear Phoenix Fleece. Esta sudadera con capucha de corte holgado es perfecta para las personas de tu entorno que llevan una vida activa sin renunciar al estilo. La cremallera bidireccional la convierte en una prenda muy versátil y permite lucirla de distintas maneras.
2. Leggings cómodos
"Los leggings de cintura alta Nike Zenvy son mis favoritos desde que salieron", dice Betina. "Puedo ponérmelos para entrenar, para hacer yoga o simplemente para estar por casa o hacer recados. Son comodísimos". Además, asegura que la longitud de 7/8 es ideal para ella, que mide 1,63 m.
3. Preciosos conjuntos y zapatillas infantiles y para bebés
El "athleisure" no es solo para adultos: también hay opciones para bebés y peques. Si quieres tener un detalle con el hijo o la hija de alguien cercano, Gozo tiene claro que encontrarás un montón de opciones en la colección de Nike. Para los bebés, recomienda las Nike Swoosh 1, confeccionadas con el material Flyknit exclusivo de Nike y con una práctica correa de velcro. Si el niño o la niña es más mayor, las zapatillas sin cordones Nike Dynamo Free pueden ser una idea de regalo estupenda. Por supuesto, toda zapatilla necesita un bonito conjunto a juego. Las opciones preferidas de Gozo son el conjunto Nike Ready, Set! de manga larga o el conjunto Nike de manga corta.
Lista de ideas de la Nike Trainer Lauren Schramm
1. Unas modernas zapatillas para el día a día
Si hay algo a lo que la entrenadora de Nike Lauren Schramm no puede resistirse son las zapatillas con combinaciones de colores atrevidos y divertidos. "Cada vez que me pongo las Nike Vomero 5, alguien me dice lo mucho que le gustan", asegura. "Son cómodas para ponérselas todo el día y quedan bien con cualquier conjunto". Le encanta especialmente la combinación de colores rosa.
2. Zapatillas de running elegantes
"Para cualquiera que quiera empezar a correr o que ya haga sesiones de running largas, recomiendo las zapatillas Nike Vomero Plus", dice Schramm. "Es como si estuvieras corriendo sobre una nube. Con ellas, casi siempre tengo ganas de salir a correr".
3. Zapatillas de entrenamiento resistentes
Schramm sugiere comprar las Metcon 10 a cualquier persona de tu entorno que dedique muchas horas a saltar, levantar pesas y hacer ejercicio con máquinas en el gimnasio. "Este modelo es aún más flexible y reactivo que los anteriores, así que te permitirá moverte como quieras", afirma.
Lista de ideas del Nike Trainer Jonah Kest
1. Pantalón corto transpirable
"El versátil pantalón corto Nike Unlimited Dri-FIT 5” es mi favorito, porque me da una libertad de movimientos absoluta, tanto si estoy haciendo saludos al sol como si estoy en una sesión rápida de HIIT", explica Jonah Kest, uno de nuestros Nike Trainers. "El forro interior ofrece la sujeción perfecta, por lo que no necesito una capa extra, y el tejido resulta ligero incluso con el calor de Miami".
2. Partes de arriba ajustadas para entrenar
Kest prefiere la libertad que le da una camiseta de tirantes en los días más cálidos o en las sesiones de entrenamiento especialmente intensas. Por eso, recomienda regalar la camiseta de fitness ceñida sin mangas Nike Dri-FIT Pro para hombre a todo aquel que piense igual que él. "Me da una libertad de movimiento total para hacer equilibrios con los brazos, y no pesa casi nada", afirma.
3. Bolsa de entrenamiento funcional
A casi todo el mundo le gusta tener una bolsa de deporte nueva, sobre todo a quienes se pasan el día de un lado a otro. La preferida de Kest es la bolsa de deporte Nike Brasilia. "Esta bolsa ha venido conmigo a retiros, estudios y aeropuertos", cuenta. "El bolsillo ventilado para las zapatillas mantiene la esterilla y la ropa aireadas, y tiene el tamaño perfecto para llevar una muda, el portátil y algo de picar para el camino".
4. Zapatillas ligeras para running en asfalto
Si la persona a la que le vas a hacer un regalo le fascina salir a correr sobre asfalto, pero de vez en cuando hace carreras de velocidad en la pista, las zapatillas Nike Free Run 5.0 son un acierto seguro. "Es como ir sin calzado, pero con la amortiguación suficiente para esprintar o dar largos paseos" dice Kest. "Me las pongo después de clase y es como si caminase sobre algodones".
5. Esterilla de yoga versátil
No hace falta practicar yoga a diario para saber valorar una buena esterilla. La esterilla de yoga reversible Nike (4 mm) es un regalo estupendo para cualquier persona a la que quieras recordar lo importante que es estirar después de entrenar o de una larga jornada de pie. Este regalo de Nike es una opción excelente para las personas que practican cualquier tipo de yoga. "He dado clases sobre esta esterilla en todas partes, desde plataformas en la playa hasta azoteas de complejos turísticos", dice Kest. "Uno de los lados tiene una superficie antideslizante que me ayuda a no resbalar cuando he sudado. La otra es más suave, por lo que es estupenda para los ejercicios más lentos y reparadores. Además, la esterilla es lo suficientemente ligera como para llevarla de viaje sin renunciar a una buena sujeción".