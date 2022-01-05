Looks de running para mujer haga el tiempo que haga

Looks de running para mujer para cualquier condición meteorológica
Consejos de estilo
¿No sabes qué ponerte para tu próxima sesión de running? Te damos algunas ideas de looks de running que puedes ponerte en función de cómo esté el tiempo.
Tanto si acabas de iniciarte en el running y necesitas consejos como si eres una runner experimentada que busca inspiración, la equipación siempre cuenta. Además, debes saber que no tienes por qué renunciar al estilo para disfrutar de la máxima comodidad. Te traemos algunos de nuestros conjuntos preferidos de running Nike para cualquier condición que puedas encontrar durante la sesión.
Qué ponerte para correr cuando hace frío
Correr cuando hace frío puede ser muy desmotivador, pero si te preparas correctamente podrás seguir sumando kilómetros. El mal tiempo no tiene que ser un impedimento. Aquí tienes un ejemplo de look para correr con frío:
- Capa base de manga larga: las capas base están pensadas para actuar como una segunda piel y mantener el calor cerca del cuerpo.
- Camiseta de manga corta o de tirantes: combina la capa base de manga larga con una camiseta de manga corta o de tirantes encima. Así disfrutarás de un mejor aislamiento sin renunciar a la transpirabilidad.
- Leggings o mallas: los leggings o mallas de entrenamiento con ajuste adaptable mantienen la calidez.
- Pantalón largo o corto: si hace mucho frío, es posible que necesites llevar una doble capa también en la parte inferior. Ponte un pantalón holgado o uno corto encima de las mallas para conseguir una capa de calidez adicional.
- Sudadera con capucha o chaqueta: las sudaderas con y sin capucha y cremallera de densidad media funcionan como capa media y sirven para retener el calor corporal. Además, también puedes ponerte una chaqueta como capa exterior si el tiempo lo requiere.
Qué ponerte para correr cuando hace calor
Si fuera hace mucho calor, necesitas un look de running que dé la talla para mantener la frescura. No hay que ponerse más capas, ahora toca dejar que la piel respire.
- Pantalón corto o leggings: según tus gustos, ponte un pantalón corto o unos leggings para correr. Si prefieres los leggings, escoge un tejido que mantenga el sudor a raya como Nike Dri-FIT. El tejido de poliéster dispersa el sudor para que se pueda evaporar y mantiene la frescura en tu cuerpo.
- Sujetador deportivo: es posible que prefieras ponerte solo el sujetador deportivo cuando hace mucho calor o cuando vas a hacer una carrera larga. Los sujetadores deportivos Nike Dri-FIT Swoosh incorporan fibras que se secan rápidamente y eliminan el sudor para mantener la frescura y la comodidad. También tienen un bolsillo en la parte superior para guardar cosas como las llaves o el teléfono.
- Camiseta de tirantes: deja que tus brazos respiren con una camiseta de tirantes Nike Puedes escoger un estilo corto o uno largo, pero quedarán igual de bien encima de un sujetador deportivo para conseguir más protección.
Qué ponerte para correr cuando llueve
Para correr bajo la lluvia necesitas ropa con la que no te mojes y zapatillas que te aporten tracción.
- Chaqueta impermeable: es el producto más importante. Muchas chaquetas de running Nike son de un tejido Woven repelente al agua y tienen una capucha para que no te mojes en muchos kilómetros.
- Zapatillas de running: según el tipo de terreno en el que corras, necesitas zapatillas de running que te aporten tracción suficiente para evitar resbalones cuando llueve.
- Running por asfalto: busca espuma Nike React y tecnología Zoom Air. Te ayudarán a llevar un ritmo cómodo. También te interesa que tenga una suela exterior Storm-Tread. Cuenta con varias lengüetas y un canal para el agua para que el pie se agarre firmemente al suelo.
- Trail running: busca unas zapatillas con tecnología GORE-TEX. Los relieves de la suela exterior inspirados en las ruedas de las bicis aportan estabilidad en los terrenos más inestables. Además, la parte superior de GORE-TEX proporciona una barrera ligera en los días de lluvia y viento.
- Sistema de capas: probablemente, varias capas finas como un sujetador deportivo, una camiseta o una chaqueta impermeable sean más que suficiente para protegerte del mal tiempo sin llegar a resultar incómodas ni a dar demasiado calor. Además, siempre puedes cambiarte las capas, aunque ya hayas empezado a correr.
Qué ponerte para sesiones de running de alta intensidad
¿No te gustan las carreras largas? Puede que los intervalos de alta intensidad o los ejercicios de velocidad sean más de tu estilo. Aunque necesitas un tipo específico de equipación de entrenamiento.
- Sujetadores deportivos de alto impacto: los sujetadores deportivos de sujeción alta Nike te ofrecen el máximo nivel de sujeción con compresión y el mínimo rebote. Las copas moldeadas proporcionan forma y el sujetador deportivo se ajusta en la parte posterior para ofrecerte una sujeción cómoda que te deja respirar.
- Mallas: con la amplia gama de mallas de entrenamiento de Nike para mujer sabes que encontrarás unas de tu estilo. Son perfectas para los ejercicios de alta intensidad porque son como una segunda piel. Se mueven contigo y se mantienen en su sitio.
- Zapatillas de running: tus zapatillas de running tienen que amortiguar los impactos típicos de las sesiones de alta intensidad. Hazte con unas zapatillas de running Nike React o Flyknit. Son ligeras y tienen una espuma ligera y duradera que ofrece una pisada suave. Como hay menos material entre la suela interior y la mediasuela, estás más cerca de la espuma, lo que crea una experiencia más reactiva. Además, el grosor de la espuma es suficiente para dar una sensación agradable en las sesiones de running largas o de alto impacto.