7 ideas de regalos Nike para jugadores de béisbol

Cuando los jugadores encuentran un guante de béisbol que les gusta, lo usan durante años. Los guantes de béisbol Nike están hechos de cuero suave y amoldable, y cuentan con piel de oveja en las palmas y la correa para aumentar la comodidad y absorber impactos. Además, incluyen una correa para regular el ajuste y unos cordones capaces de resistir una temporada tras otra.

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Si la persona en la que estás pensando ya tiene un guante de béisbol, regálale unos guantes para batear. Los guantes para batear Nike cuentan con unas palmas diseñadas para maximizar la comodidad y el control del bate en el plato. El dorso de los guantes está diseñado para minimizar los pliegues, con materiales duraderos que pueden lavarse en la lavadora.