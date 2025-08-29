7 ideas de regalos Nike para jugadores de béisbol
Guía de compra
Estas superideas de regalos Nike de béisbol son un acierto seguro para esa persona que conoces que juega o es fan de este deporte.
Escoge entre las diferentes prendas de ropa y equipamiento de béisbol Nike de alto rendimiento para sorprender a cualquier entusiasta de este deporte, tanto si lo disfruta en las gradas como en el campo.
A continuación, te dejamos una lista de nuestras mejores ideas de regalo Nike para aficionados al béisbol. Échales un ojo. Seguro que encuentras algo que le haga esperar con ansias la próxima temporada de la MLB.
7 ideas de regalos Nike para jugadores y aficionados al béisbol
1. Botas de béisbol
Las botas de béisbol o zapatillas para moqueta - Turf de Nike son un básico que todo jugador debe tener. Las botas de béisbol Nike aportan sujeción desde la base, combinando un diseño similar al de unas zapatillas con tacos resistentes de metal, moldeados o de goma para aumentar la tracción, una amortiguación de espuma reactiva y una parte superior de malla transpirable. Además, al pesar tan poco, permiten correr más rápido por el campo y de una base a otra. También se han diseñado para aumentar la fuerza, como las de la línea de Mike Trout.
2. Equipamiento de protección de béisbol
Si buscas un regalo para un jugador atrevido que se arrima al plato un poco más de lo que debería, ayúdalo a protegerse como los profesionales con unas coderas y espinilleras. Son ligeras y de perfil bajo, y no estorban al girar el cuerpo. Su diseño protege a los jugadores para que puedan jugar con más decisión tanto en el plato como en las líneas entre bases.
3. Guantes de béisbol o para batear
Cuando los jugadores encuentran un guante de béisbol que les gusta, lo usan durante años. Los guantes de béisbol Nike están hechos de cuero suave y amoldable, y cuentan con piel de oveja en las palmas y la correa para aumentar la comodidad y absorber impactos. Además, incluyen una correa para regular el ajuste y unos cordones capaces de resistir una temporada tras otra.
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Si la persona en la que estás pensando ya tiene un guante de béisbol, regálale unos guantes para batear. Los guantes para batear Nike cuentan con unas palmas diseñadas para maximizar la comodidad y el control del bate en el plato. El dorso de los guantes está diseñado para minimizar los pliegues, con materiales duraderos que pueden lavarse en la lavadora.
4. Gafas de sol deportivas técnicas
Las gafas de sol deportivas Nike están hechas con almohadillas de goma con ventilación para la nariz que mantienen la comodidad. Las bisagras duraderas sin tornillo proporcionan un ajuste firme. Las gafas de sol Nike Flyfree Shield mejoran el rendimiento en cualquier entorno. Las gafas Show X Rush de Nike también son una opción adaptable. Las Nike Cloak son cómodas y ajustables, por lo que son perfectas para niño/a.
5. Ropa de béisbol
Cuando prepares tu bolsa los días de béisbol, siempre es buena idea echar una sudadera con capucha, una camiseta e incluso unos pantalones cortos o largos de repuesto. Muchas de estas prendas Nike incorporan la tecnología Dri-FIT o Therma-FIT, perfectas para regular el sudor o protegerte del frío.
6. Bolsas de béisbol
Los jugadores de béisbol usan mucha equipación y es normal que la ensucien. Ayúdalos a organizar las prendas usadas con una bolsa de béisbol Nike. Estas bolsas cuentan con bolsillos diseñados para separar las botas sucias del resto de elementos e incluyen fundas para llevar los bates en los laterales.
También tienen un gancho para colgarlas. Así, evitarán que se manche de tierra y podrán acceder a sus cosas fácilmente durante los entrenamientos. Si se deja en el suelo, la parte inferior resistente al agua evita que la equipación se moje con la hierba húmeda o los charcos.
7. Equipación para aficionados al béisbol Nike
Si además de jugar le gusta ver los partidos, regálale una equipación de aficionado Nike para que pueda animar a su equipo favorito. Seguro que encuentras algo que llevará con orgullo el día del partido: desde camisetas de la Major League Baseball (MLB) hechas con malla de poliéster transpirable hasta equipación y accesorios económicos como chanclas y gorras de béisbol.
Texto: Greg Presto