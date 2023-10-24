Qué llevar a una clase de yoga: 5 ideas de looks Nike

Qué ponerse para una clase de yoga
Consejos de estilo
Equípate con ropa técnica que funcione para todo, desde secuencias energéticas para sudar hasta relajantes saludos al sol.
Nike cuenta con opciones para todo tipo de modalidades de yoga, desde clases para practicar el saludo al sol hasta sesiones dinámicas o de Hot Yoga.
Encontrar ropa de yoga en la que te sientas a gusto te ayudará a mantener la concentración en cada uno de tus movimientos. Sin embargo, la ropa que lleves dependerá en gran medida de la modalidad de yoga que practiques.
Qué ponerse para una clase de yoga: aspectos que debes tener en cuenta
Las clases de yoga dinámico, por ejemplo, son más desafiantes, por lo que necesitarás ropa deportiva con tecnología de gestión del sudor. Los leggings específicos de yoga Nike ofrecen flexibilidad y sujeción. Combínalos con un sujetador deportivo de alta sujeción con gestión de la humedad para pasar de una postura a otra sin distracciones.
En las sesiones más cortas y tranquilas, la comodidad es clave. Con unos joggers y una sudadera de chándal, podrás moverte con comodidad y mantener un estado de relajación. Para relajarte y dejarte llevar durante la sesión, necesitas prendas elásticas tanto arriba como abajo.
Si vas a clases de yoga con calor, elige un sujetador deportivo y unas mallas cortas con gestión del sudor que te ayuden a mantener la frescura hasta el final. Estas prendas de diseño minimalista pero efectivo no te distraerán. Al contrario, te ayudarán a mantener la concentración en tu práctica.
Si tus clases de yoga son al aire libre, elige prendas que te protejan del sol, como una camiseta de manga larga y unas gafas con filtro. Y si tu sesión es al atardecer, no te olvides de llevar una sudadera de chándal de tejido Fleece ligero para abrigarte cuando empiece a refrescar.
Para que no tengas que preocuparte de nada, te proponemos cinco conjuntos que puedes llevar a tus clases de yoga según la modalidad que practiques.
Conjuntos bonitos (y funcionales) para cinco modalidades de yoga
1. Sesión de yoga dinámico
La ropa de yoga adecuada puede facilitarte la práctica durante las secuencias de yoga dinámico. Para disfrutar de un excelente equilibrio entre flexibilidad y sujeción, escoge unos leggings ligeros que gestionen la humedad y ofrezcan una sujeción perfecta. Además, durante los movimientos intensos, conviene contar con un sujetador deportivo de diseño largo que maximice la comodidad y minimice las distracciones. Si quieres ir al estudio y volver a casa sin pasar frío, también te vendrá genial una sudadera con capucha que te ayude a retener el calor.
Para los pies, apuesta por unas zapatillas fáciles de poner que te aporten un extra de comodidad. Y si son a juego, mejor que mejor. Para completar el look, recógete el pelo con una cinta ancha para mantenerlo en su sitio y evitar que las gotas de sudor te entren en los ojos.
2. Sesión de yoga relajante
Aquí las secuencias van más despacio y se enfocan más en los estiramientos, por lo que necesitarás ropa holgada. Los leggings entallados son una opción excelente, porque son ligeros pero sin resultar tan restrictivos como unos de comprensión. Para la parte de arriba, elige una sudadera con capucha a juego que puedas llevar durante el calentamiento. Debajo, lleva una camiseta de tirantes con gestión del sudor que te permita mantener la comodidad sin añadir peso una vez entres en calor. Y para lucir un look práctico e informal que te ayude a mantener la concentración, recógete el pelo con un coletero. También puedes hacerte con un bloque de yoga suave y duradero que te ofrezca la sujeción y la estabilidad que necesitas en los estiramientos más intensos.
3. Sesión de yoga con calor
¿Qué ropa se suele llevar durante las sesiones de Hot Yoga? Pues la mínima posible. Para ir a un estudio de Hot Yoga, necesitas un conjunto fresco y transpirable. Las mallas cortas son una prenda ideal para el calor. Además, ofrecen un ajuste seguro y un diseño práctico con bolsillos. Con un sujetador deportivo a juego hecho con tecnología de gestión del sudor, disfrutarás de un buen nivel de sujeción y comodidad a pesar de la temperatura.
Ten siempre a mano una botella de agua de acero inoxidable para mantener la hidratación durante las sesiones intensas. Recógete el pelo con una o dos cintas elásticas con agarre de silicona para alejar los mechones de la cara. Cuando termine la clase, ponte unas chanclas acolchadas para refrescar los pies de camino a casa. También puedes usarlas en las duchas del estudio.
4. Sesión de yoga al aire libre
Para disfrutar al máximo de tus sesiones de yoga al aire libre, ya sean en la playa o en el parque, necesitas un conjunto pensado para el rendimiento. Si te vas a exponer al sol, apuesta por un sujetador deportivo de tirantes que te ofrezca un mayor rango de movimiento. Para protegerte, usa el sujetador deportivo como capa base y ponte por encima una camiseta ligera de manga larga con protección UV.
Y no te olvides de cuidar los ojos con unas buenas gafas de sol. Lo ideal es que sean panorámicas, estén tintadas con un filtro UV y se mantengan en su sitio durante las posturas de pie y el perro boca abajo. Los leggings con sujeción y bolsillos también son ideales para hacer yoga al aire libre, ya que te permiten guardar los básicos sin tener que cargar con una bolsa de mano. Además, te recomendamos guardar la esterilla de yoga en una bolsa para poder cargarla al hombro y no tener que llevarla enrollada debajo del brazo (lo último que quieres es que se te duerma el brazo después de estar haciendo el perro boca abajo y la postura del cuervo).
5. Sesión de saludos al sol durante el atardecer
Para despedirte del día con una sesión de saludos al sol, ponte una sudadera de chándal de tejido Fleece con diseño de mármol (cuando el sol cae, también lo hacen las temperaturas). Combina unos leggings pesqueros y acampanados de un versátil color negro con un sujetador deportivo de diseño largo a juego para moverte con comodidad a lo largo de toda la secuencia. Tampoco te olvides de llevar una esterilla acolchada (con una correa regulable para transportarla fácilmente) y unas zapatillas sin cordones que puedas ponerte y quitarte con facilidad.
Texto: Laura Lajiness Kaupke