Qué llevar a una clase de yoga: 5 ideas de looks Nike

Las clases de yoga dinámico, por ejemplo, son más desafiantes, por lo que necesitarás ropa deportiva con tecnología de gestión del sudor. Los leggings específicos de yoga Nike ofrecen flexibilidad y sujeción. Combínalos con un sujetador deportivo de alta sujeción con gestión de la humedad para pasar de una postura a otra sin distracciones.

En las sesiones más cortas y tranquilas, la comodidad es clave. Con unos joggers y una sudadera de chándal, podrás moverte con comodidad y mantener un estado de relajación. Para relajarte y dejarte llevar durante la sesión, necesitas prendas elásticas tanto arriba como abajo.

Si vas a clases de yoga con calor, elige un sujetador deportivo y unas mallas cortas con gestión del sudor que te ayuden a mantener la frescura hasta el final. Estas prendas de diseño minimalista pero efectivo no te distraerán. Al contrario, te ayudarán a mantener la concentración en tu práctica.

Si tus clases de yoga son al aire libre, elige prendas que te protejan del sol, como una camiseta de manga larga y unas gafas con filtro. Y si tu sesión es al atardecer, no te olvides de llevar una sudadera de chándal de tejido Fleece ligero para abrigarte cuando empiece a refrescar.

Para que no tengas que preocuparte de nada, te proponemos cinco conjuntos que puedes llevar a tus clases de yoga según la modalidad que practiques.