Ideas de looks de maternidad de Nike

Los mejores looks de maternidad Nike para todo tipo de ocasiones
Guía de compra
La mejor ropa de maternidad Nike no se limita a equipo de entrenamiento. Descubre siete prendas básicas que puedes ponerte sin importar el trimestre en el que estés.
Los mejores atuendos de maternidad pueden usarse para hacer prácticamente de todo. Deja que estos básicos de Nike te acompañen en tu día a día. Además de estar confeccionados con materiales sostenibles que capilarizan el sudor, están diseñados para ofrecerte comodidad incluso después del embarazo.
Muchos forman parte de la iniciativa de Nike Move to Zero y están hechos de tejidos y botellas de plástico reciclado con el fin de reducir las emisiones de carbono y los residuos. Estos conjuntos de maternidad también cuentan con la exclusiva tecnología Nike Dri-FIT, que mantiene el sudor a raya al tiempo que favorece la libertad de movimiento.
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Los mejores conjuntos de maternidad de Nike
1.El mejor sujetador deportivo: Nike Dri-FIT Swoosh (M)
El sujetador deportivo Nike Dri-FIT Swoosh se convertirá en tu sujetador favorito para usar a diario incluso después del embarazo. El elegante diseño de espalda cruzada y el deslizador regulable se adaptan a los cambios que experimenta el pecho cada mes. Además, está diseñado con capas multifuncionales para que dar el pecho o usar el sacaleches sea más fácil.
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2.Los mejores leggings: leggings de talle alto Nike One
Estos leggings cuentan con un diseño versátil y adaptable, para que no tengas que cambiarlos por otros conforme pasa el tiempo. Además, esta opción de talle alto puede ponerse de dos formas: con la cintura subida para proteger el vientre o bajada para quedar sobre las caderas.
Hay muchas tallas disponibles, desde la XXS para personas bajas hasta la 3XL para personas altas, para que encuentres la que mejor se adapte a ti. Además, están hechos con, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado.
3.La mejor sudadera: sudadera Nike
Confeccionada con un dobladillo dividido en el centro, esta sudadera se abre fácilmente para que puedas dar el pecho en cualquier parte. Además, es reversible, por lo que ofrece una mayor protección. Al igual que los leggings, esta sudadera está confeccionada con, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado con capilarización del sudor. También cuenta con dos bolsillos laterales de gran tamaño para que puedas llevar tus básicos.
4.La mejor camiseta de tirantes: camiseta de tirantes Nike Maternity Dri-FIT
Aunque esta camiseta de tirantes tiene un ajuste entallado, es flexible y elástica en cuatro direcciones. Gracias a su versatilidad, esta prenda puede llevarse incluso después del embarazo. Esta camiseta de tirantes Dri-FIT está disponible en varios colores llamativos y presenta una elegante espalda deportiva.
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5.La mejor camiseta: camiseta Nike Dri-Fit Maternity
Confeccionada con una mezcla de poliéster, algodón y rayón, esta camiseta premamá ultrasuave te ayuda a estar siempre seca. Y, por si fuera poco, el material es elástico, por lo que se adapta a los cambios que experimenta tu cuerpo.
6.El mejor pantalón corto de compresión: pantalón corto de 18 cm Nike Dri-FIT One
Este pantalón corto de compresión ligera ofrece una protección total al tiempo que capilariza el sudor de la piel. Su diseño se adapta a las curvas y tiene una cintura que puede doblarse hacia abajo. Hay varios colores disponibles. Elige el que más te guste y combínalo con tu camiseta y tus zapatillas favoritas para el día a día.
7.El mejor vestido deportivo: vestido Nike Sportswear
Este vestido oversize te ofrece un ajuste holgado que puedes llevar tanto para estar en casa como para salir fuera. Elígelo con una longitud por encima de la rodilla o con un dobladillo más largo para realzar tus zapatillas favoritas. Algunos cuentan con estampados Nike sencillos, mientras que otros presentan diseños abstractos que recuerdan a las nubes.
Texto: Tiffany Ayuda