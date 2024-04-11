Los básicos para entrenar son mucho más que ropa para el gimnasio o para ir en bici. El estilo athleisure ofrece un look genial y funcional que sirve para diferentes ocasiones, desde salir a por un café hasta ir a ver una peli con amigos. En el caso de las mallas cortas, si se combinan con la parte de arriba y las zapatillas adecuadas, te ayudarán a crear un conjunto favorecedor sin esfuerzo. Pero ¿cómo se combinan unas mallas cortas? Pues depende.

Por ejemplo, ¿quieres un look sencillo o prefieres destacar? Las mallas cortas Nike están disponibles en una amplia variedad de colores, desde neutros elegantes como negro o gris hasta tonos vivos como ruby red o mint green. El estilo del look completo también depende de lo que lleves con tus mallas. Combínalas con un sujetador deportivo o con una sudadera oversized si buscas algo más relajado. También puedes ponértelas con una parte de arriba de aire festivo o una chaqueta blazer si quieres darle un toque más formal a tus cómodas mallas de compresión. En resumen, puedes complementar tus looks informales o llamativos de muchas formas diferentes.

Además, puedes seguir la misma estrategia para combinar mallas cortas de talla grande, pequeña o estándar. Con tal de que te resulten cómodas, ¡todo listo! Haz una sentadilla o abre las piernas cuando te las pruebes y asegúrate de que no se enrollan ni te molestan.

Échale un vistazo a estas 5 ideas de looks con mallas cortas que te ayudarán a sentirte bien, tanto si sales a explorar como si vas a tu entrenamiento favorito.