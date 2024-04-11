5 ideas de looks con mallas cortas
Consejos de estilo
Cambia tus vaqueros favoritos por unas mallas cortas igual de versátiles para crear looks geniales y funcionales.
Los básicos para entrenar son mucho más que ropa para el gimnasio o para ir en bici. El estilo athleisure ofrece un look genial y funcional que sirve para diferentes ocasiones, desde salir a por un café hasta ir a ver una peli con amigos. En el caso de las mallas cortas, si se combinan con la parte de arriba y las zapatillas adecuadas, te ayudarán a crear un conjunto favorecedor sin esfuerzo. Pero ¿cómo se combinan unas mallas cortas? Pues depende.
Por ejemplo, ¿quieres un look sencillo o prefieres destacar? Las mallas cortas Nike están disponibles en una amplia variedad de colores, desde neutros elegantes como negro o gris hasta tonos vivos como ruby red o mint green. El estilo del look completo también depende de lo que lleves con tus mallas. Combínalas con un sujetador deportivo o con una sudadera oversized si buscas algo más relajado. También puedes ponértelas con una parte de arriba de aire festivo o una chaqueta blazer si quieres darle un toque más formal a tus cómodas mallas de compresión. En resumen, puedes complementar tus looks informales o llamativos de muchas formas diferentes.
Además, puedes seguir la misma estrategia para combinar mallas cortas de talla grande, pequeña o estándar. Con tal de que te resulten cómodas, ¡todo listo! Haz una sentadilla o abre las piernas cuando te las pruebes y asegúrate de que no se enrollan ni te molestan.
Échale un vistazo a estas 5 ideas de looks con mallas cortas que te ayudarán a sentirte bien, tanto si sales a explorar como si vas a tu entrenamiento favorito.
Cómo combinar mallas cortas
1.Estilo informal
Si estás pensando en cómo lucir tus mallas cortas, empieza jugando con las proporciones. Como son ceñidas, puedes llevarlas con una camiseta oversized para un look más equilibrado. Nota: Asegúrate de que la camiseta sea lo suficientemente corta para dejar ver las mallas por debajo (es decir, hasta la mitad del muslo), pero también ancha para que contraste con el diseño ceñido de las mallas. Remata el conjunto con un par de zapatillas coloridas, como las Waffle One de inspiración retro. Atrévete con este look informal para salir a hacer un recado o ir a tu clase de pilates.
2.Universitaria elegante
Tanto si vuelves a clase este otoño como si simplemente te encanta la estética universitaria, puedes adoptar el estilo estudiantil gracias a un look con mallas cortas.
Para caminar por el campus o por tu barrio, unas mallas cortas de talle medio, una sudadera de tejido Fleece y unas zapatillas Blazer de perfil alto son una combinación informal y diferente. El look no tiene que estar totalmente conjuntado, pero sí debes elegir un único color que resaltar para darle el toque perfecto a tu outfit. Y, para completarlo con un aire atrevido, elige un par de gafas de sol elegantes.
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3.Del gimnasio a la oficina
Nunca subestimes el poder de un blazer para rematar un conjunto. Si tienes por delante un día en el que estarás de un lado para otro, de reuniones informales a tomarte unas copas, elige una camiseta corta y unas mallas cortas de talle alto. Con una chaqueta blazer entallada, tu conjunto pasa del día a la noche rápidamente. Cíñete a unos colores neutros para unificar el look, zapatillas incluidas.
4.A bailar
Para tus clases de baile del fin de semana o simplemente para moverte mientras pasas la aspiradora en tu casa, elige un conjunto suave, elástico e ideal para todo tipo de actividades. Las capas siempre son una sabia decisión, en especial si la temperatura en el interior no es la misma que en el exterior. Escoge un sujetador deportivo con buena sujeción y una sudadera con capucha holgada para estar a punto. Por último, unas zapatillas divertidas llamarán la atención hacia tus pies en movimiento.
5.En plena naturaleza
Si te apasiona el senderismo, también hay mallas cortas con paneles y bolsillos prácticos, diseñados para llevar lo esencial y asegurarte de que tengas todo lo necesario para los kilómetros que te quedan por delante. Además de amplios bolsillos para snacks, puedes tener a mano una chaqueta por si se pone a llover. Prueba a ponerte un gorro tipo pescador que gestione el sudor para mantener la humedad a raya y protegerte la cara del sol. Nunca sabes qué te deparará la naturaleza. El toque final son un par de zapatillas de trail running impermeables y resistentes, con perfil alto para evitar que te mojes.
Texto: Aemilia Madden