Equipo Femenino De Baloncesto Carta Blanca

Equipo Carta Blanca, Est. 1952
Comunidad
Las abuelas de la cancha nos demuestran que el deporte no tiene edad siempre que sigamos practicando.
Durante casi siete décadas, un grupo de mujeres extraordinarias se han puesto sus camisetas de color amarillo canario para jugar en la cancha. Se sienten muy orgullosas de su ciudad, Orizaba, uno de los pueblos mágicos de México. Además del exuberante paisaje montañoso, la cinematográfica niebla y la arquitectura tan viva con tonos rosa brillante y verde lima, Orizaba es el hogar del equipo Carta Blanca, también fuente de magia.
Desde el momento en que se fundó en 1952, las jugadoras del Carta Blanca han desafiado los estereotipos sobre las mujeres y los deportes. Adela Ochoa García, toda una atleta con el pelo canoso y muy corto, ha jugado desde los inicios, hace más de 67 años. Recuerda el tiempo en el que las mujeres no debían llevar pantalón corto o montar en bicicleta, y mucho menos experimentar el subidón de adrenalina de la pelota de baloncesto saliendo disparada desde sus manos y entrando en la red y que provoca ese silbido tan satisfactorio. Menos mal que las recompensas de jugar a baloncesto siempre han merecido la pena.
"Corro, lo doy todo. Me esfuerzo al máximo y hasta me sorprendo a mí misma. Libero todo mi estrés. Para mí el baloncesto es relajante".
María Lourdes Mora Jiménez, número 8
¿Qué significa para usted ser parte del equipo Carta Blanca?
Olga Irma Arey Islas, número 5: El baloncesto nos une cada día más. Aunque nos enfademos en un partido o en la cancha, al final somos un equipo y nos apoyamos las unas a las otras. Es lo que siempre hemos hecho. Saber que alguien se preocupa por mí es muy agradable, crea una sensación que no se puede explicar.
Cecilia García Luna, número 10: Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Estoy muy feliz de estar aquí. Y estoy muy orgullosa de mis compañeras de equipo, de que aún nos mantengamos activas. Espero que sigamos así mucho tiempo.
María de los Ángeles Bautista Ruiz, número 4: Se trata de coexistir, es un placer estar con el equipo, es divertido.
¿Cuáles son los apodos de sus compañeras de equipo?
Olga Irma Arey Islas, número 5, alias "El grillo"
Aracely Rodríguez Vivas, número 9: A mi compañera Olga siempre la hemos llamado "el grillo".
Olga Irma Arey Islas, número 5: Porque todo el mundo decía que era tan delgada que podía caber en una caja de cerillas.
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Aracely Rodríguez Vivas, número 9, alias "La artista"
Olga Irma Arey Islas, número 5: La apodamos "la artista" porque se duchaba y salía con el pelo peinado, maquillada y totalmente preparada.
Guadalupe Morales Quirazco, número 6: Siempre decimos "por ahí viene la artista".
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María Gisela Limón Ortiz, número 4, alias "La bip, bip"
María Antonia Villegas García, número 13: La llamamos "la bip, bip" porque es muy rápida.
¿Qué faceta suya sale cuando juega al baloncesto que no veríamos en ninguna otra situación?
María Lourdes Mora Jiménez, número 8: Corro, lo doy todo. Me esfuerzo al máximo hasta sorprenderme a mí misma. Libero todo mi estrés. Para mí el baloncesto es relajante.
¿Cuál es su tiro estrella?
María de los Ángeles Bautista Ruiz, número 19: Soy bastante rápida, así que soy pívot. Mis tiros estrella son las bandejas y los tiros de media distancia.
Guadalupe Morales Quirazco, número 6: También me gusta situarme justo debajo de la canasta y lanzar.
María Elena Mirón Herrera, número 13: Soy pívot y mis especialidades son los ganchos y los tiros libres.
María Gisela Limón Ortiz, número 4: Lo mío son los tiros de media distancia.
Georgina Silva Villegas, número 16: Lo mío, los triples y los tiros de media distancia.
¿Cómo pasan el tiempo juntas fuera de la pista?
Guadalupe Morales Quirazco, número 6: Quiero mucho a mis compañeras, nos apoyamos las unas a las otras con todo. Siempre encontramos una excusa para quedar, de verdad, cualquier día que podemos. Es muy bonito cuando nos reunimos.
Olga Irma Arey Islas, número 5: Conchita se puso enferma hace unos días y Toña se lesionó y tampoco se encontraba bien. Puede que no estemos juntas físicamente, pero siempre estamos en contacto a través de WhatsApp o hablando por teléfono, de una forma u otra siempre nos apoyamos y estamos ahí las unas para las otras.
¡Enséñennos un grito de equipo!
Durante las últimas siete décadas, la opinión sobre las mujeres atletas ha avanzado mucho, pero ver a una abuela metiendo un triple aún es revolucionario. ¿Qué legado van a dejar? Lulu espera que Carta Blanca inspire a gente de todas las edades a moverse: "El deporte es salud, amistad, compañerismo", dice.
Parece que funciona: el día del partido, los maridos de las jugadoras, sus hijos e hijas, nietos y nietas, sobrinos y sobrinas van a animarlas y lanzan unas canastas con las heroínas de la ciudad cuando suena el silbato que indica el fin del partido.
Se informó de esta historia en noviembre de 2019.