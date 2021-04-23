Equipo Femenino De Baloncesto Carta Blanca

Durante casi siete décadas, un grupo de mujeres extraordinarias se han puesto sus camisetas de color amarillo canario para jugar en la cancha. Se sienten muy orgullosas de su ciudad, Orizaba, uno de los pueblos mágicos de México. Además del exuberante paisaje montañoso, la cinematográfica niebla y la arquitectura tan viva con tonos rosa brillante y verde lima, Orizaba es el hogar del equipo Carta Blanca, también fuente de magia.



Desde el momento en que se fundó en 1952, las jugadoras del Carta Blanca han desafiado los estereotipos sobre las mujeres y los deportes. Adela Ochoa García, toda una atleta con el pelo canoso y muy corto, ha jugado desde los inicios, hace más de 67 años. Recuerda el tiempo en el que las mujeres no debían llevar pantalón corto o montar en bicicleta, y mucho menos experimentar el subidón de adrenalina de la pelota de baloncesto saliendo disparada desde sus manos y entrando en la red y que provoca ese silbido tan satisfactorio. Menos mal que las recompensas de jugar a baloncesto siempre han merecido la pena.