Las liebres que acompañan a algunos runners con deficiencia visual

Una historia de running que comienza con una cuerda
Atletas
En esta historia de running, las manos son más importantes que los pies. El deporte y la motivación son los mismos que en cualquier historia similar, la única diferencia es llevar en las manos un trozo de cuerda a través de la que se transmiten el compañerismo, el entusiasmo y la pasión a cada paso.
"Las ventajas que el running ha supuesto en mi vida no son solo físicas, ya que me obliga a salir de casa, por lo que evita que pase días enteros allí", explica Youyou, runner con discapacidad visual y miembro de Lan Jingling ("Espíritu del ojo azul" en español). Esta organización benéfica que defiende la inclusividad en el deporte fue fundada hace cinco años por un grupo de guías.
Nota: Cualquier runner con discapacidad visual necesita la ayuda de al menos una persona acompañante para conseguir determinados objetivos. En el caso de runners con discapacidad visual como Youyou, que se prepara para correr una maratón, se necesitan al menos tres personas, a las que se conoce como liebre, runner principal y runner de retaguardia. Con una división clara del trabajo y una cooperación implícita, el grupo garantiza que cualquier atleta con discapacidad visual corre a un ritmo seguro y estable.
Yachi lleva siendo guía de Youyou varios años. Chocaron entre sí varias veces la primera vez que intentaron correr unidos por una cuerda de 30 cm. Ahora, corren como si fueran una misma persona. A la hora de prepararse para una competición, trabajan con más guías en una formación de running. Es imposible contar las mañanas, los anocheceres, los fríos inviernos y los sofocantes veranos a los que esta formación se ha enfrentado unida. Fuera de la pista de running, no necesitan una cuerda que les una, ya que existe otro tipo de vínculo, invisible, que les mantiene muy unidos.
"Les veo".
Cuando no publico ninguna selfi es porque "me he levantado con el pelo rebelde", afirma Youyou.
Por sorprendente que parezca, para Youyou su mundo es perfecto, no le falta nada, ni siquiera la vista. Él es capaz de "ver" de una otra forma.
Tiene 21 años y es anotador de datos de inteligencia artificial, una persona que entrena a la inteligencia artificial para que sea capaz de comprender las peticiones de las personas con más precisión.
Sin embargo, cuando se enfrenta al mundo real, es un estudiante con una gran curiosidad y un gran entusiasmo por comprender y probar todo.
Le gusta fotografiar los momentos maravillosos de la vida. Con la ayuda del asistente por voz, se ha convertido en un experto en hacer fotos con el móvil: se hace selfis con sus amistades y toma fotos de sus viajes, de sus sesiones de running a primera hora de la mañana y del oleaje cuando hace viento.
Youyou es una persona muy sociable y suele organizar encuentros de runners fuera de las redes sociales. Aunque no puede ver la cara de sus colegas, le basta con hablar un poco para identificar rápidamente a las personas con las que ha intercambiado mensajes de voz online. "Les veo", insiste.
La cuerda
El running es otra ventana a través de la que Youyou puede "ver" el mundo.
Además de Yachi, Yao Ying y Xiao Yu'er también son guías de Youyou en el grupo Lan Jingling. Aparte de correr con frecuencia, suelen acompañarlo en sus entrenamientos para ayudarle a mejorar poco a poco y a alcanzar sus objetivos personales.
En los entrenamientos, Yao Ying se coloca delante de Youyou; Yachi, a la izquierda y Xiao Yu'er, detrás. Desde detrás, parece que Youyou está rodeado por una formación inquebrantable, pero la realidad es que todas estas personas están rodeadas por la potente fuerza de la amistad.
"Cualquier guía debe ser más rápido que la persona con discapacidad visual para que esta pueda correr de forma segura y avanzar hacia sus objetivos", afirma Yachi. Él es quien más tiempo lleva corriendo con Youyou y, además del entrenamiento físico, también han trabajado mucho para establecer una "conexión" auténtica.
Cuando corren, una cuerda azul de 30 cm une la muñeca izquierda de Youyou con la muñeca derecha de Yachi. Se mueven al unísono, como si uno fuera el reflejo del otro en un espejo, con la cuerda como una herramienta de comunicación.
Cuando la zancada y el ritmo de Yachi y Youyou son estables, la cuerda se destensa de forma natural, lo que les indica que han encontrado el punto perfecto y que están en total sintonía. "Cuando dos personas encuentran el punto perfecto, no les hace falta hablar mucho sobre running", afirma Yachi.
La fuerza de la cuerda es mutua.
Gracias a la cuerda, el running ya no es un deporte en solitario, de acuerdo con Yachi. Para que la cuerda no esté en tensión en ningún momento, tiene que entrenar duro por su cuenta para asegurarse de que puede enfrentarse a distintos tipos de situaciones. "Pero no hago esto por caridad", afirma. "Esta unión tiene beneficios mutuos. No solo yo le ayudo a mejorar, sino que él me motiva a perseverar y ser fuerte".
Más que runners
Aunque Youyou cree que hoy la gente suele vivir enfrascada en sus teléfonos móviles, sus amistades son muy reales.
"Yachi, Auntie Yao y Xiao Yu'er son más bien guías que me acompañan a explorar el mundo", afirma. Como correr le permite salir de casa, también le motiva aún más estar con ellos.
Van al karaoke, prueban nuevos e increíbles restaurantes y van a las afueras para que Youyou pueda "sentir ruidos" distintos a los de la ciudad. "Después de tanto tiempo, soy más que un colega de running, soy un amigo, casi un familiar", explica Youyou.
Entrenar no es su único objetivo cuando corren, ya que también les permite reunirse como un grupo de amigos.
Cuando van a comer, a Youyou no le gusta mucho ir a restaurantes en los que se preocupen en exceso por él por su discapacidad visual, porque este tipo de "atención excesiva" le incomoda.
Yachi, Yao Ying y Xiao Yu'er son conscientes de las ganas de Youyou de vivir nuevas experiencias y suelen romperse la cabeza pensando en cómo pueden conseguir que experimente más.
A veces, llevan a Youyou a un espigón para que sienta en la cara el viento procedente del mar. Van más allá de los límites de la seguridad para que pueda sentir la adrenalina recorriendo sus venas. Una vez allí, dan otro paso y corren un rato.
En física, cuando se encuentran ondas sonoras de la misma longitud, resuenan en la misma frecuencia y provocan oscilaciones más fuertes. En Youyou, Yachi, Yao Ying y Xiao Yu'er se ha producido esta resonancia. Si siguen corriendo juntos así, ¿qué más experimentarán? No importan los progresos que hagan ni las competiciones emocionantes a las que se enfrenten, el running les ha permitido conectar y poner rumbo en grupo hacia lo desconocido. Ese ya es un gran logro.