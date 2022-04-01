Las liebres que acompañan a algunos runners con deficiencia visual

"Cualquier guía debe ser más rápido que la persona con discapacidad visual para que esta pueda correr de forma segura y avanzar hacia sus objetivos", afirma Yachi. Él es quien más tiempo lleva corriendo con Youyou y, además del entrenamiento físico, también han trabajado mucho para establecer una "conexión" auténtica.



Cuando corren, una cuerda azul de 30 cm une la muñeca izquierda de Youyou con la muñeca derecha de Yachi. Se mueven al unísono, como si uno fuera el reflejo del otro en un espejo, con la cuerda como una herramienta de comunicación.



Cuando la zancada y el ritmo de Yachi y Youyou son estables, la cuerda se destensa de forma natural, lo que les indica que han encontrado el punto perfecto y que están en total sintonía. "Cuando dos personas encuentran el punto perfecto, no les hace falta hablar mucho sobre running", afirma Yachi.