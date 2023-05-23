Hatfield aprovechó el 20 aniversario como un lienzo e intentó contar la vida de MJ con el diseño. Se incorporaron más de 200 iconos en la parte superior y cada símbolo representaba alguna experiencia de Jordan, desde su infancia hasta la carrera con la que dejó un legado sin igual. También tenían 69 hoyuelos en el lateral para representar el partido en el que más puntos anotó. Para crear unas zapatillas que sirvieran como biografía de un jugador como MJ, Tinker fue a por todas. Está claro que a las AJ 20 no les falta nada.