Air Jordan 20
Lanzamiento original
(2005)
Diseñador
(TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Procedencia del producto
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(BLANCO/NEGRO – ROJO)
Precio original
(175 $)
Código del modelo
(310455-101)
Air Jordan 20
Lanzamiento original (2005)
Diseñador (TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO – ROJO)
Precio original (175 $)
Código del modelo (310455-101)
Dos décadas de grandeza
En 2005, después de 20 años en el mundo de las zapatillas, Michael Jordan y la franquicia Jordan habían conseguido lo que ninguna otra marca: inspirar a millones de jugadores y jugadoras de todo el mundo, crear un legado duradero y darle al deporte un nuevo estándar de grandeza. Unos logros tan grandes requerían unas zapatillas especiales. En homenaje a las dos décadas de transformación, Jordan contó con un colaborador legendario, Tinker Hatfield, para rediseñar el modelo que revolucionó, y ha vuelto a revolucionar, el mundo de las zapatillas.
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A la altura del legado
Hatfield aprovechó el 20 aniversario como un lienzo e intentó contar la vida de MJ con el diseño. Se incorporaron más de 200 iconos en la parte superior y cada símbolo representaba alguna experiencia de Jordan, desde su infancia hasta la carrera con la que dejó un legado sin igual. También tenían 69 hoyuelos en el lateral para representar el partido en el que más puntos anotó. Para crear unas zapatillas que sirvieran como biografía de un jugador como MJ, Tinker fue a por todas. Está claro que a las AJ 20 no les falta nada.