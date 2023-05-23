Aunque Michael Jordan nunca jugara con las Air Jordan 19, sus especificaciones exactas y sus estándares de rendimiento imparables impulsaron el diseño de estas zapatillas. Además, como estaban pensadas para estar a la altura de los estándares de rendimiento de Jordan, el equipo de la franquicia quiso seguir expandiendo los límites de la moda para dirigirse a la generación que heredará el legado Jordan. Las Air Jordan 19 representan un estilo llamativo en el futuro de las zapatillas con su diseño que recuerda a la silueta de una mamba negra venenosa.