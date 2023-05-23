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Última actualización: 23 de mayo de 2023
3 min de lectura

Air Jordan 19

Lanzamiento original
(2004)
Diseñador
(TATE KUERBIS)
Procedencia del producto
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(BLANCO/CHROME - VARSITY RED)
Precio original
(165 $)
Código del modelo
(307546-101)

Air Jordan 19

Lanzamiento original (2004)
Diseñador(TATE KUERBIS)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color(BLANCO/CHROME - VARSITY RED)
Precio original (165 $)
Código del modelo (307546-101)

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Jordan apuesta por el futuro

Aunque Michael Jordan nunca jugara con las Air Jordan 19, sus especificaciones exactas y sus estándares de rendimiento imparables impulsaron el diseño de estas zapatillas. Además, como estaban pensadas para estar a la altura de los estándares de rendimiento de Jordan, el equipo de la franquicia quiso seguir expandiendo los límites de la moda para dirigirse a la generación que heredará el legado Jordan. Las Air Jordan 19 representan un estilo llamativo en el futuro de las zapatillas con su diseño que recuerda a la silueta de una mamba negra venenosa.

Directamente del archivo

Agresividad y elegancia

Las AJ 19 tenían la parte superior Tech-Flex y la amortiguación Zoom Air, por lo que eran muy ágiles en la cancha. El rendimiento de alta potencia se combinaba con un look exclusivo y agresivo. Además, la inspiración del diseño en las serpientes ofrecía una estética llamativa que añadió más elegancia y sofisticación a la tendencia de los cordones ocultos.

Combinaciones de colores

Publicación original: 22 de mayo de 2023