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Última actualización: 23 de mayo de 2023
2 min de lectura

Air Jordan 15

Lanzamiento original
(1999)
Diseñador
(TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(FLINT GREY/BLANCO)
Precio original
(150 $)
Código del modelo
(136011-101)

Air Jordan 15

Lanzamiento original (1999)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (FLINT GREY/BLANCO)
Precio original (150 $)
Código del modelo (136011-101)

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Continúa la saga

Cuando Michael Jordan se volvía a preparar para retirarse, nadie sabía que la línea Air Jordan haría lo mismo. Las Air Jordan 15 continuaron el legado de MJ con la parte superior de fibra de aramida Kevlar® tejida inspirada en el caza X-15.

Directamente del archivo

Ideales para la grandeza

Las Jordan 15 se inspiraron en el avión tripulado más rápido del mundo hasta la fecha. El diseño contaba con un detalle indiscutible de MJ: la lengüeta sobresale y refleja al propio Jordan en pleno vuelo. Además, aunque no se las haya puesto en la cancha, Jordan lució las 15 con el traje de negocios que se convirtió en su nueva equipación, un ejemplo de estilo sofisticado y atrevido en el mundo de los negocios, igual que en el del baloncesto.

Combinaciones de colores

Publicación original: 22 de mayo de 2023