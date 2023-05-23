Las Jordan 15 se inspiraron en el avión tripulado más rápido del mundo hasta la fecha. El diseño contaba con un detalle indiscutible de MJ: la lengüeta sobresale y refleja al propio Jordan en pleno vuelo. Además, aunque no se las haya puesto en la cancha, Jordan lució las 15 con el traje de negocios que se convirtió en su nueva equipación, un ejemplo de estilo sofisticado y atrevido en el mundo de los negocios, igual que en el del baloncesto.