La historia de las Nike Air Force 1

Antes de que se lanzaran las AF1, las zapatillas de baloncesto eran extremadamente básicas. Se solían llevar con tres, cuatro y hasta cinco pares de calcetines para suavizar los saltos sobre el cemento.

Para crear unas zapatillas con más sujeción, Bruce Kilgore, el diseñador de las Air Force 1, se inspiró en unas botas de senderismo de Nike llamadas Approach. Como el senderismo implica movimientos enérgicos ascendentes y descendentes, las Approach tenían un talón más bajo que aliviaba la presión en el tendón de Aquiles. Kilgore vio lógico aplicar parte de esa lógica a las zapatillas de baloncesto.

Tras el lanzamiento de las AF1 a finales de octubre de 1982, Nike anunció que las zapatillas amortiguaban los golpes un 30 % mejor y eran un 20 % más resistentes que las zapatillas estándar. Quienes las probaron en la cancha se enamoraron de ellas.