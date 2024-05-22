La historia de las Nike Air Force 1

La historia de las Air Force 1
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Descubre los orígenes de las zapatillas Nike más vendidas.
Antes de que se lanzaran las AF1, las zapatillas de baloncesto eran extremadamente básicas. Se solían llevar con tres, cuatro y hasta cinco pares de calcetines para suavizar los saltos sobre el cemento.
Para crear unas zapatillas con más sujeción, Bruce Kilgore, el diseñador de las Air Force 1, se inspiró en unas botas de senderismo de Nike llamadas Approach. Como el senderismo implica movimientos enérgicos ascendentes y descendentes, las Approach tenían un talón más bajo que aliviaba la presión en el tendón de Aquiles. Kilgore vio lógico aplicar parte de esa lógica a las zapatillas de baloncesto.
Tras el lanzamiento de las AF1 a finales de octubre de 1982, Nike anunció que las zapatillas amortiguaban los golpes un 30 % mejor y eran un 20 % más resistentes que las zapatillas estándar. Quienes las probaron en la cancha se enamoraron de ellas.
Este anuncio impreso de principios de los 80 muestra unas Air Force 1 en pleno vuelo y un dibujo del interior de la unidad Air Sole, la tecnología increíblemente cómoda que se diseñó para impulsar los saltos.
En 1985, todo el mundo empezó a ponerse las zapatillas también para el día a día. Desde finales de 1985, con el programa "Shoe of the Month" (Las zapatillas del mes) se pusieron a la venta unidades limitadas de las Air Force 1 y de las Cortez. Con este programa se pretendía que unas cuantas tiendas vendieran una cantidad limitada de combinaciones de colores. Y se agotaron casi al instante. Estas tiendas se seleccionaron cuidadosamente y aumentaron la credibilidad de las zapatillas y la marca entre el público. Normalmente, el club de "Shoe of the Month" ofrecía un diseño de perfil alto para el invierno y otro de perfil bajo para los meses más cálidos.
Así que, a pesar no haber cambiado apenas a lo largo de los 80 y los 90, ¿cómo mantuvieron las AF1 su popularidad durante tanto tiempo? La respuesta es mediante un marketing impactante y un producto aún mejor. Aparte de algunos anuncios originales presentando las zapatillas, Nike confió en el boca a boca.
Aprovechando el entusiasmo que generó el coleccionismo, Nike colaboró con profesionales del mundo del arte y la moda para ofrecer nuevas colecciones que tenían de todo, desde grabados láser hasta acabados con estampado de cocodrilo.
Las AF1 son, con diferencia, las zapatillas más vendidas de Nike. A medida que la popularidad del baloncesto crecía y el hip-hop despegaba en la década de 1980, ambos mundos se entrelazaron. Tanto quienes jugaban al baloncesto como el público general buscaban y coleccionaban las zapatillas, lo que dio lugar a una cultura que hoy se conoce como "sneakerheads" (coleccionistas de zapatillas).