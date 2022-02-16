Hackney Wick FC. Desde cero

El club de fútbol de Londres que está cambiando vidas
Comunidad
Hasta 2015, no existía el Hackney Wick Football Club. Desde que se creó, su fundador ha fomentado el nacimiento de toda una comunidad dentro y fuera del terreno de juego.
"El fútbol tiene el poder de unir a las personas".
Eso dice Bobby Kasanga, el fundador del Hackney Wick FC, un club de fútbol londinense. Y esto es algo que se ha demostrado una y otra vez tanto en ciudades como en comunidades de todo el mundo: el fútbol puede marcar la diferencia.
Aunque no sucede de la noche a la mañana. Sucede gracias a personas como Bobby, que pasó años luchando por hacer realidad su sueño. Tras salir de la cárcel en 2015, Bobby quiso darle un cambio a su vida y a su comunidad, que se había visto afectada por las bandas y la gentrificación. Así que decidió fundar el Hackney Wick FC y, para ello, recorrió su vecindario puerta por puerta para recaudar dinero. Casi cinco años después, cientos de personas (hombres, mujeres y niños) se han unido al Hackney Wick FC.
En nuestra nueva serie "Trabajo en equipo" presentaremos a personas de todo el mundo que saben que pueden cambiar sus comunidades y el planeta a través del fútbol y del deporte.
Mira el primer episodio, conoce a las personas que componen el Hackney Wick FC y no te pierdas los próximos episodios sobre el París Alesia FC y los Fitzroy Lions de Melbourne.
El jugador
"El impacto que ha tenido Bobby solo en Hackney ha sido enorme. Me ha ayudado a encontrar trabajo y también ha ayudado a muchos otros jugadores. Nos ha brindado otras oportunidades para que demos lo mejor de nosotros mismos".
Jayden
Entrenador y jugador
El seguidor
"Es como formar parte de una gran familia, viajamos juntos a los partidos fuera de casa. Es algo realmente increíble y me encanta. La temporada pasada jugamos la FA Cup fuera de casa, para la que viajamos 50 personas. Fue un día estupendo. Perdimos, pero aun así fue magnífico".
Pete "the Wickerman",
seguidor del club
La voluntaria
"Hackney Wick necesitaba un equipo como este. Había demasiados niños merodeando por las calles; siempre se metían en peleas y la comunidad no tenía nada que ofrecerles. El equipo ha unido al vecindario".
Kelly,
voluntaria
Se informó de esta historia en junio de 2019.