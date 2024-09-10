Guía de tallas de las Nike Blazer
Guía de compra
Descubre todo lo que necesitas saber para elegir la talla adecuada de las Nike Blazer.
Las Nike Blazer se lanzaron en 1973 para jugar al baloncesto. Desde entonces, se han convertido en uno de los modelos más emblemáticos de Nike. El diseño, sencillo e impecable, cuenta con un perfil alto o bajo, una parte superior de piel, un logotipo Nike Swoosh de gran tamaño en los laterales, una confección duradera y una zona del tobillo firme, detalles que las convierten en un básico imprescindible. A continuación, te dejamos nuestros consejos para elegir la talla y el ajuste de las Nike Blazer.
Preguntas frecuentes sobre tallas de las Nike Blazer
Las Nike Blazer suelen quedar media talla más pequeñas de lo normal. Te recomendamos que elijas media talla más que tu talla de zapatillas Nike habitual. Sin embargo, hay otros factores que pueden hacerte elegir una talla más o menos de la que suelas tener en modelos Nike.
- Si prefieres un ajuste ceñido: elige tu talla habitual de modelos Nike si quieres que se te ciñan al pie.
- Si prefieres un ajuste holgado: elige una talla más de la habitual para disfrutar de una mayor amplitud.
- Si prefieres un ajuste fácil de poner y quitar: para ponértelas y quitártelas rápidamente, átate los cordones de las Blazer sin apretarlos demasiado.
¿Cómo se ajustan las Nike Blazer?
Las Nike Blazer tienen una puntera más baja en comparación con las Nike Air Force 1. También son más estrechas y, en general, tienen menos volumen en el antepié, lo que se traduce en un ajuste más ceñido. Esta diferencia hace que las Blazer cuenten con un diseño más compacto y estilizado que puedes notar más ceñido, sobre todo en la puntera. Si te has acostumbrado al ajuste más holgado de las Air Force 1 o las Dunk, te recomendamos que pruebes media talla más de la habitual para que te resulten cómodas. Si prefieres tener más espacio en la puntera y el antepié, te recomendamos pedir una talla más.
¿Qué talla de las Nike Blazer necesito?
Si normalmente usas la talla 44 en zapatillas Nike, te recomendamos la 44,5 para las Nike Blazer. Si usas la talla 42,5 en las Air Force 1, te recomendamos media talla más para las Nike Blazer.
Estilo de cordones
Para lucir un estilo clásico con cordones y conseguir un ajuste cómodo y seguro, lo mejor es que pidas media talla más. De esta forma, las zapatillas contendrán el pie sin ceñirse demasiado cuando te muevas, siempre y cuando evites apretar demasiado los cordones. Si prefieres un ajuste aún más holgado al atarte las Nike Blazer, te recomendamos escoger una talla más.
Para las personas con los pies anchos o que necesitan más espacio para sentirse cómodas, lo recomendable es dejar los cordones flojos. Al hacerlo así, la presión se distribuye de manera uniforme en la parte superior del pie y se reduce la tensión. También permite ponérselas fácilmente, sobre todo teniendo en cuenta el ajuste más estrecho de las Blazer.