Guía de tallas de las Nike Blazer

Para lucir un estilo clásico con cordones y conseguir un ajuste cómodo y seguro, lo mejor es que pidas media talla más. De esta forma, las zapatillas contendrán el pie sin ceñirse demasiado cuando te muevas, siempre y cuando evites apretar demasiado los cordones. Si prefieres un ajuste aún más holgado al atarte las Nike Blazer, te recomendamos escoger una talla más.

Para las personas con los pies anchos o que necesitan más espacio para sentirse cómodas, lo recomendable es dejar los cordones flojos. Al hacerlo así, la presión se distribuye de manera uniforme en la parte superior del pie y se reduce la tensión. También permite ponérselas fácilmente, sobre todo teniendo en cuenta el ajuste más estrecho de las Blazer.