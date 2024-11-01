Guía de tallas oficial y consejos de las Nike Dunk

Las tendencias en la cultura de las zapatillas pueden ser efímeras y hay modelos que pueden convertirse en superventas en muy poco tiempo, pero, si algo es seguro, es que a cualquiera le encantan las Nike Dunk. Su versatilidad, su diseño clásico y su gran tradición las han convertido en las favoritas de amantes de las zapatillas y la moda. Desde sus orígenes como zapatillas de baloncesto hasta que la comunidad de skaters las adoptaron, las Dunk llevan décadas siendo un icono urbano.

En la actualidad, gracias a su diseño y su equilibrada paleta de colores son un modelo atemporal y básico en cualquier colección. Antes de que elijas tu próxima combinación de colores Dunk, sigue leyendo para descubrir algunas recomendaciones sobre tallaje.