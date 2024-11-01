Guía de tallas oficial y consejos de las Nike Dunk

Consejos sobre el tallaje oficial de las Nike Dunk
Guía de compra
Si estás pensando en comprar estas icónicas zapatillas, te contamos lo que debes saber sobre las tallas.
Las tendencias en la cultura de las zapatillas pueden ser efímeras y hay modelos que pueden convertirse en superventas en muy poco tiempo, pero, si algo es seguro, es que a cualquiera le encantan las Nike Dunk. Su versatilidad, su diseño clásico y su gran tradición las han convertido en las favoritas de amantes de las zapatillas y la moda. Desde sus orígenes como zapatillas de baloncesto hasta que la comunidad de skaters las adoptaron, las Dunk llevan décadas siendo un icono urbano.
En la actualidad, gracias a su diseño y su equilibrada paleta de colores son un modelo atemporal y básico en cualquier colección. Antes de que elijas tu próxima combinación de colores Dunk, sigue leyendo para descubrir algunas recomendaciones sobre tallaje.
Preguntas frecuentes sobre tallas de las Dunk
Las Nike Dunk se corresponden con tu talla habitual. Sin embargo, hay algunos aspectos que pueden hacer que debas elegir una talla más o menos de la que suelas tener en modelos Nike.
- Pies anchos: si es tu caso, opta por media talla más para que el ajuste sea más amplio.
- Ajuste ceñido: si quieres que las zapatillas te queden lo más ceñidas, te recomendamos media talla menos.
- Ajuste holgado: si prefieres un ajuste amplio, elige media talla más de la habitual.
- Cordones tradicionales: los diseños con cordones tradicionales sin adornos coinciden con tu talla.
- Cordones sueltos: llevar las zapatillas con los cordones un poco sueltos es lo mejor si quieres ponerte las Dunk y salir. En ese caso, te recomendamos que optes por media talla menos para evitar que los pies se muevan demasiado.
¿Cómo se ajustan las Dunk?
Las Nike Dunk suelen corresponder con tu talla habitual. La amortiguación, las preferencias individuales y la forma del pie pueden influir en cómo le quedan a cada persona.
El interior acolchado proporciona una gran comodidad desde el primer momento. Las Dunk de piel pueden parecer un poco rígidas al principio, sobre todo si son nuevas, pero con el tiempo se suavizan y se adaptan al pie de la persona que las lleve puestas para ofrecer un ajuste más personalizado y una gran comodidad cada vez que las lleves.
¿Qué talla de Nike Dunk necesito?
Si normalmente usas zapatillas Nike del 40, unas Nike Dunk del mismo número deberían quedarte bien, ya que este diseño corresponde con tu talla habitual.
Estilo de cordones
Lucir un estilo clásico con los cordones atados te permite disfrutar de un ajuste ceñido, pero sin que apriete demasiado. Esta forma de llevar los cordones garantiza que las zapatillas no se aflojen al caminar, siempre y cuando no los ajustes demasiado.
Si te gusta ponerte los cordones sueltos, elige media talla menos para tener un ajuste seguro que reduzca el movimiento del pie y el talón, y aumente la sensación general de comodidad.
Texto: James Krudop