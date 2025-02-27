Guía de tallas oficial y consejos de las Air Jordan 4
Guía de compra
Te contamos lo que tienes que saber para comprar la talla adecuada de estas Air Jordan Retro atemporales.
Pocos modelos en la cultura de las zapatillas son tan icónicos como las Air Jordan 4 Retro. Este diseño atemporal lanzado en 1989 ha transcendido sus orígenes en la cancha para convertirse en un básico del estilo urbano y la moda. Para encontrar el ajuste adecuado, hay que tener en cuenta la técnica de confección y los materiales que se utilizaron para reflejar esta época, además de sus elementos de diseño. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber para elegir la talla correcta de las Air Jordan 4 Retro para hombre y mujer.
¿Qué talla de las Jordan 4 debo elegir?
- Las Air Jordan 4 Retro normalmente tienen un ajuste acorde con la talla si la forma de tu pie es estándar, pero te recomendamos elegir media talla más si tienes el pie más ancho.
- Lleva los cordones sueltos para conseguir un ajuste más holgado, sobre todo durante el periodo de adaptación.
- Para las Air Jordan 4 Retro SB y las Air Jordan 4 Retro "Reimagined", recomendamos elegir la talla habitual tanto para pies estándar como más anchos.
Tallas para mujer: ajuste acorde con el habitual, con una excepción
Las Air Jordan 4 Retro para mujer generalmente tienen un ajuste acorde con la talla, aunque la puntera tiende a ser más ceñida que en otras zapatillas. Si la forma de tu pie es estándar, deberías sentirte cómoda con tu talla habitual, pero, si tienes los pies anchos o sueles llevar zapatillas amplias, prueba con media talla más. Este pequeño cambio puede marcar la diferencia a la hora de disfrutar de comodidad durante todo el día, especialmente si vas a llevar tus Jordan bastante tiempo.
Tallas para hombre: una pequeña variación
Las Air Jordan 4 Retro para hombre también ofrecen un ajuste acorde con el habitual, pero a muchas personas les parece que son más estrechas en la zona del antepié. Si sueles usar una talla más bien amplia, te recomendamos elegir media talla más para tener un poco más de espacio. Así te evitarás molestias, especialmente en la zona del antepié, para que puedas disfrutar plenamente de las Jordan 4 sin restricciones.
Descubre las Air Jordan 4 Retro SB
Recuerda que las Air Jordan 4 Retro se diseñaron en 1989 y que, por tanto, las técnicas de confección y los materiales se inspiran en esta época.
En el lanzamiento de las Air Jordan 4 Retro SB de la primavera de 2023 se hicieron algunos ajustes para adaptar estas zapatillas a las personas que las usan hoy en día. Las modificaciones de la versión SB tenían como objetivo crear un ajuste más adaptable, especialmente en la zona del antepié, para más comodidad. Recomendamos elegir la talla habitual en todas las Air Jordan 4 Retro SB.
Consejos para conseguir un ajuste cómodo
Si buscas el ajuste perfecto, ten en cuenta estos consejos:
- Cordones sueltos: Para disfrutar de más comodidad y ponerte las zapatillas más fácilmente, lleva los cordones un poco sueltos. Esto hace que sean más flexibles y se adapten a más formas de pie sin ninguna presión. Si notas que la puntera te queda demasiado ceñida, prueba a aflojar los cordones un poco más de lo normal.
- Suelas interiores y calcetines: Con estos dos elementos también puedes modificar el ajuste de las zapatillas. Los calcetines más finos ofrecen un ajuste más holgado, mientras que los modelos gruesos ocupan el espacio que sobra para que las zapatillas se ciñan más y te proporcionen más seguridad. Además, debes tener en cuenta para qué te vas a poner las zapatillas. Si es para salir a dar una vuelta, quizá te vaya mejor un ajuste más holgado.
- Periodo de adaptación: Como ocurre con muchos modelos clásicos, puede que necesites un tiempo para que las Air Jordan 4 Retro se adapten al pie. Llévalas por casa o durante salidas cortas para que los materiales se ablanden y se adapten a la forma de tus pies. Esto puede marcar la diferencia en la comodidad de las zapatillas a lo largo del tiempo.