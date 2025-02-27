Guía de tallas oficial y consejos de las Air Jordan 4

Recuerda que las Air Jordan 4 Retro se diseñaron en 1989 y que, por tanto, las técnicas de confección y los materiales se inspiran en esta época.

En el lanzamiento de las Air Jordan 4 Retro SB de la primavera de 2023 se hicieron algunos ajustes para adaptar estas zapatillas a las personas que las usan hoy en día. Las modificaciones de la versión SB tenían como objetivo crear un ajuste más adaptable, especialmente en la zona del antepié, para más comodidad. Recomendamos elegir la talla habitual en todas las Air Jordan 4 Retro SB.